Fostul premier al lui Macron, atacat de ruși înaintea alegerilor prezidențiale. Este al treilea candidat francez țintit de Kremlin

1 minut de citit Publicat la 21:46 06 Aug 2026 Modificat la 22:46 06 Aug 2026

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Fostul prim-ministru al Franței, Gabriel Attal, este candidatul la alegerile prezidențiale franceze despre care se afirmă cel mai recent că a fost a fost țintit de o campanie de dezinformare a Rusiei, relatează Politico.

Attal, candidatul partidului Renaissance al președintelui Emmanuel Macron, a declarat, joi, că a fost „victima” unei tentative de „ingerință” electorală provenite din Rusia și că se așteaptă ca asemenea „eforturi de destabilizare” să se intensifice înaintea alegerilor din Franța din aprilie 2027.

Viginum, agenția franceză pentru combaterea dezinformării online, a confirmat că a identificat operațiunea împotriva lui Attal și a atribuit-o, „cu un grad ridicat de încredere”, unor tactici de dezinformare „pro-ruse”.

Fostul prim-ministru Edouard Philippe, care candidează și el la președinție, ar fi fost prima țintă, săptămâna trecută. Ulterior, Raphael Glucksmann, despre care se așteaptă să intre în cursă, a anunțat, luni, că fusese vizat de o „operațiune rusească”.

Operațiunea Matrioșca, activă și în Franța

Attal a declarat, joi, pentru postul RTL că această campanie de denigrare a constat în relatări de presă falsificate despre starea sa de sănătate și propunerile sale politice, care imitau identitatea vizuală a unor organizații de presă franceze.

„Rusia vrea să le fure francezilor alegerile”, a spus el.

Un raport publicat de Viginum în 2024 a identificat o campanie „pro-rusă” similară, cunoscută sub numele de „Matrioșca”, în cadrul căreia erau fabricate relatări și materiale care imitau publicații franceze cunoscute.

„Combaterea ingerințelor străine și protejarea cadrului nostru democratic reprezintă o prioritate”, a scris, miercuri, actualul prim-ministru, Sebastien Lecornu.

„Au fost deja depistate mai multe cazuri de ingerință străină îndreptate împotriva unor candidați, iar persoanele vizate au fost informate imediat în fiecare situație”.