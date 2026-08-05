Michael Burry, care a prezis criza globală din 2008, pariază pe prăbușirea burselor: „Suntem aproape de o cădere ca în 1987”

2 minute de citit Publicat la 09:31 05 Aug 2026 Modificat la 09:34 05 Aug 2026

Michael Burry, într-o fotografie din noiembrie 2015, când a participat la lansarea filmului The Big Short. Foto: Getty Images

Michael Burry, investitorul devenit celebru datorită filmului "The Big Short" - dedicat investitorilor care au prezis criza financiară globală din 2008 - face noi predicții pesimiste, chiar și în condițiile în care indicele S&P 500 a urcat la un nou maxim istoric.

Conform CNBC, Burry mizează pe deprecierea acțiunilor și avertizează că actualul entuziasm al investitorilor s-ar putea încheia printr-o vânzare masivă, asemănătoare prăbușirii bursiere din 1987.

„Continui să cred că este posibil să ne aflăm în apropierea unui vârf major și că este posibilă o cădere de tipul celei din 1987.

Totuși, faptul că S&P 500 atinge noi maxime va atrage, cel mai probabil, noi fluxuri de capital către piață”, a scris Burry într-o postare publicată marți pe Substack.

Indicele S&P 500 a avansat cu 1,9%, marți, înregistrând primul său maxim istoric de închidere din luna iunie.

Evoluția a fost susținută de rezultate financiare corporative peste așteptări și de o nouă scădere a prețului petrolului, pe fondul așteptărilor că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă traficului maritim.

La rândul său, indicele Nasdaq Composite, dominat de companiile din sectorul tehnologic, a urcat cu 2,7%.

Evoluția indicelui a dus câștigul acumulat în primele două zile ale săptămânii la aproape 5%.

Michael Burry spune că mecanismul de finanțare pentru AI este nesustenabil

Burry s-a numărat printre cei mai vocali sceptici de pe Wall Street în privința boomului Inteligenței Artificiale.

El argumentează că cererea pentru infrastructura necesară AI se bazează pe mecanisme de finanțare care s-ar putea dovedi nesustenabile.

Potrivit investitorului, avansul pieței creează un cerc virtuos autoalimentat, în care scăderea volatilității îi determină pe investitori să își majoreze expunerea.

„Nu uitați: atunci când piața crește pe fondul scăderii volatilității, fondurile care își stabilesc expunerea în funcție de volatilitate sunt obligate să își mărească efectul de levier, iar alte strategii bazate pe momentum adaugă, la rândul lor, levier”, a scris el.

„Efectul de levier (leverage)” la care se referă Michael Burry reprezintă un mecanism financiar prin care un investitor poate controla o poziție mult mai mare în piață folosind o sumă mică de bani proprii, restul capitalului necesar fiind împrumutat de către broker.

Mecanismul funcționează ca multiplicator: mărește atât profiturile potențiale, cât și pierderile potențiale.

Burry mizează pe scăderea prețului acțiunilor

În ciuda entuziasmului de pe burse, Burry a afirmat că își menține pozițiile short pe fondul iShares Semiconductor ETF (SOXX), precum și pe acțiunile Micron, Nvidia, Caterpillar, Palantir, Tesla și Applied Materials.

Investitorul s-a declarat încrezător în perspectiva pe termen lung a acestor poziții, dar a recunoscut că își va limita pierderile dacă tranzacțiile vor evolua clar împotriva sa.

Potrivit lui Burry, toate aceste poziții sunt în continuare profitabile, cu excepția pariului împotriva Nvidia.

„Din nou, vânzarea în lipsă (short, în care investitorul mizează pe scăderea prețului acțiunilor, n.r.) nu este pentru oricine. Eu trebuie să fac short. Cei mai mulți nu ar trebui să facă”, a conchis el.