Trump își consolidează puterea în Partidul Republican. Candidații susținuți de el au câștigat alegerile în trei state

Sprijinul preşedintelui SUA s-a reflectat şi în alegerile primare pentru Camera Reprezentanţilor din statul Michigan / Foto: Getty Images

Cei mai importanţi candidaţi susţinuţi de preşedintele american Donald Trump au câştigat marţi alegerile primare republicane din statele Virginia, Kansas şi Michigan, consolidând controlul liderului asupra Partidului Republican în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, relatează miercuri EFE, citată de Agerpres.

În Michigan, congresmanul John James, sprijinit de Trump, l-a învins pe omul de afaceri Perry Johnson în alegerile primare republicane pentru funcţia de guvernator şi o va înfrunta în noiembrie pe democrata Jocelyn Benson, care a câştigat, la rândul ei, nominalizarea din partea partidului său.

După numărarea a aproape 80% din voturi, James a obţinut peste 70% din sufragii, comparativ cu mai puţin de 30% în cazul lui Johnson, conform rezultatelor oficiale făcute publice în noaptea alegerilor.

Sprijinul preşedintelui SUA s-a reflectat şi în alegerile primare pentru Camera Reprezentanţilor din statul Michigan, unde congresmenii republicani Bill Huizenga, John Moolenaar, Tim Walberg, Tom Barrett şi Lisa McClain şi-au reafirmat nominalizările în circumscripţii considerate favorabile Partidului Republican.

Preşedintele Senatului din statul Kansas, Ty Masterson, susţinut de Trump, a câştigat alegerile primare republicane pentru funcţia de guvernator şi a avansat către alegerile generale, unde va încerca să recâştige pentru republicani guvernoratul, deţinut în prezent de democraţi.

Între timp, în statul Virginia, Bert Mizusawa, fost consilier pentru politica externă al preşedintelui Donald Trump, a obţinut nominalizarea republicană pentru Senatul federal şi va fi rivalul democratului Mark Warner în noiembrie.

De asemenea, congresmanul John McGuire, un alt aliat al liderului de la Casa Albă, şi-a asigurat candidatura republicană în cel de-al cincilea district al statului, unde urmăreşte să fie reales.

Victorii ale candidaţilor susţinuţi de preşedintele republican Donald Trump au contrastat cu atenţia naţională concentrată pe alegerile primare disputate ale democraţilor pentru Senat în statul Michigan, unde progresistul Abdul El-Sayed şi congresmena Haley Stevens se aflau într-o competiţie care a evidenţiat diviziunile interne din cadrul Partidul Democrat privind strategia electorală şi politica faţă de Orientul Mijlociu.

În acest timp, preşedintele Donald Trump a participat la o cină de strângere de fonduri republicană desfăşurată la clubul său de golf din Rancho Palos Verdes, un oraş de pe coasta oraşului Los Angeles.