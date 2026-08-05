Dispozitivele chinezești care transmit date cu viteza luminii sunt vitale pentru fabricile AI din SUA. Acum Trump vrea să le interzică

Autoritățile din SUA pregătesc o măsură care să interzică importurile de noi transceivere optice chinezești. FOTO: Profimedia Images

Administrația Trump pregătește o interdicție privind importurile în SUA ale noilor modele de componente chinezești pentru centre de date, cel mai recent semn că autoritățile americane încearcă să răspundă ritmului rapid de dezvoltare a tehnologiilor AI din China, potrivit surselor citate de Reuters.

Patru persoane familiarizate cu acest subiect au declarat pentru Reuters că Federal Communications Commission (FCC), instituția care supraveghează industria telecomunicațiilor din SUA, pregătește o măsură care să interzică importurile de noi transceivere optice chinezești, dispozitive care permit transmiterea datelor prin cabluri din fibră optică, cu viteza luminii, în interiorul centrelor de date. Potrivit Reuters, oficialii speră să publice măsura până la sfârșitul acestui an.

FCC ar putea totuși să modifice sau chiar să renunțe la această restricție. Însă discuțiile reprezintă cel mai recent exemplu al faptului că administrația Trump este din ce în ce mai concentrată pe limitarea pătrunderii tehnologiei chineze în industriile americane de vârf.

Statele Unite s-au aflat mult timp în avangarda industriei inteligenței artificiale, companii precum OpenAI, Anthropic și Google impulsionând dezvoltarea modelelor AI, iar producători de cipuri precum Nvidia dominând lanțul de aprovizionare cu semiconductori.

Însă progresele Chinei în domeniul inteligenței artificiale, al producției de cipuri și al tehnologiilor robotice au zguduit piețele, au provocat diviziuni în rândul liderilor din industria tehnologică americană și au determinat administrația Trump să caute rapid măsuri de răspuns.

Companiile chineze sunt printre cei mai mari producători de componente necesare centrelor de date, iar industria chineză a transceiverelor optice controlează cea mai mare parte a pieței mondiale pentru această tehnologie. Companiile americane din domeniul tehnologiei s-au angajat să investească mii de miliarde de dolari în dezvoltarea infrastructurii AI din SUA. Totuși, planurile de extindere sunt, în linii mari, în întârziere, în timp ce China încearcă să recupereze decalajul prin propria dezvoltare masivă a centrelor de date.

Componentele chinezești pentru centre de date sunt considerate o sursă de îngrijorare deoarece, dacă sunt integrate în infrastructura americană, ar putea permite companiilor chineze să fure date, să instaleze programe malware sau să perturbe funcționarea serviciilor din SUA, spun experții.

Luna trecută, FCC a anunțat interzicerea roboților umanoizi avansați produși în China. De asemenea, administrația Trump analizează posibilitatea de a restricționa utilizarea modelelor chinezești open-source de inteligență artificială.

Oficialii americani au invocat amenințările la adresa lanțului de aprovizionare al SUA și riscurile pentru securitatea națională drept justificare pentru aceste măsuri. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a sugerat, de asemenea, că China ar putea fi sancționată pentru furtul de date și de proprietate intelectuală din Statele Unite.

Ambasada Chinei la Washington a declarat pentru Reuters că Beijingul îndeamnă Statele Unite „să asculte vocile obiective și raționale ale mediului de afaceri din ambele țări” și „să înceteze denigrarea companiilor chineze și amenințarea acestora cu sancțiuni”.

„China va lua toate măsurile necesare ca răspuns la orice acțiune care aduce prejudicii semnificative intereselor sale”, a adăugat ambasada.

Unii oficiali ai administrației Trump invocă exemplul Huawei, companie chineză din domeniul telecomunicațiilor, pentru a susține noile restricții. Echipamentele Huawei au fost integrate într-o asemenea măsură în infrastructura americană încât eforturile de eliminare a acestora s-au dovedit dificile.

O interdicție americană privind noile modele de echipamente chinezești pentru centre de date ar afecta, cel mai probabil, compania Zhongji Innolight, unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de transceivere optice, care a fost inclusă în iunie pe lista Pentagonului cu firme considerate a avea legături cu armata chineză.