De ce vrea Europa să-și construiască propria inteligență artificială pentru administrațiile publice, în locul soluțiilor americane

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UE se confruntă cu un exercițiu de echilibristică delicat: să încurajeze adoptarea inteligenței artificiale în sectorul public și în cel privat fără să finanțeze un val de proiecte de „AI-washing”, care promit inovație, dar livrează prea puțin – așa cum s-a întâmplat cu schemele finanțate de UE în trecut, scrie Euronews.

UE a anunțat recent trei noi proiecte în domeniul IA – Floods and droughts, Eunomia.AI și EuropAI – menite să sprijine adoptarea inteligenței artificiale generative în administrațiile publice din întreaga Uniune.

Finanțarea totală a proiectelor se ridică la 36,8 milioane de euro, din care 18,4 milioane sunt asigurate direct de UE. Rezultatele finale ale acestor proiecte sunt așteptate până în 2029-2030.

Deși testarea și extinderea soluțiilor de IA generativă în statele membre ale UE necesită, într-adevăr, flexibilitate, viitorul flux de finanțare pentru soluțiile de tip GenAI și ApplyAI din UE trebuie să vină la pachet cu o supraveghere strictă și cu o participare mai mare a jucătorilor din sectorul privat european care au experiență concretă în dezvoltarea de soluții de IA generativă.

În trecut, birocrația și hârțogăraia kafkiană au împiedicat adesea startup-urile și scaleup-urile dinamice să participe la licitațiile publice și la programele de finanțare, atât la nivel european, cât și național.

Totuși, supravegherea modului și a direcției în care ar trebui orientată finanțarea UE va deveni tot mai necesară pentru a preveni un nou val de „AI-washing” – un ecou al „innovation-washing”-ului din trecut, când banii europeni nu se traduceau întotdeauna într-un impact măsurabil.

Proiectul Floods and droughts

Consorțiul „Floods and droughts” este condus de Italia și dezvoltat împreună cu parteneri din Franța, Spania și Grecia.

Valoarea totală a proiectului este de 8,8 milioane de euro, din care 4,4 milioane sunt asigurate de UE. Proiectul urmează să se încheie până la 30 iunie 2030.

Consorțiul își propune să pună la dispoziția administrațiilor publice instrumente bazate pe IA generativă care să îmbunătățească anticiparea, gestionarea crizelor și comunicarea cu cetățenii în legătură cu dezastrele climatice tot mai frecvente, precum inundațiile și secetele.

Proiectul Eunomia AI

Consorțiul „Eunomia AI” este condus de Spania și reunește alte 13 țări din Spațiul Economic European: Austria, Estonia, Finlanda, Grecia, Portugalia, Letonia, Germania, Țările de Jos, Polonia, Italia, Ungaria, Norvegia și Malta.

Valoarea totală a proiectului este de 13,9 milioane de euro, din care 6,9 milioane sunt asigurate de UE. Proiectul urmează să se încheie până la 30 iunie 2029, primele proiecte-pilot fiind așteptate peste un an și jumătate.

Obiectivele proiectului sunt două: în primul rând, accelerarea adoptării unei IA generative de încredere în administrațiile publice europene, prin implementarea acesteia în 25 de administrații publice și în cel puțin 15 servicii publice. În al doilea rând, consolidarea suveranității tehnologice europene, prin utilizarea și ajustarea modelelor open-source ale UE.

Descrierea proiectului precizează că acest lucru se va realiza prin achiziționarea și găzduirea unei „infrastructuri GenAI centralizate, de înaltă performanță” la Universitatea din Granada, cu opțiunea de a crea noduri locale federate.

Proiectul EuropAI

Al treilea proiect, „EuropAI”, este condus de Țările de Jos și include Danemarca, Belgia și Luxemburg. Costul total al proiectului se ridică la 13,9 milioane de euro, din care 6,9 milioane provin din finanțare UE. Data estimată de finalizare este 30 iunie 2029.

Obiectivele acestui consorțiu sunt accelerarea adoptării unor soluții de IA generativă suverane și de încredere în administrațiile europene, prin crearea unui cadru în care guvernele statelor membre ale UE să poată dezvolta împreună, testa și partaja soluții GenAI în trei domenii strategice: simplificarea legislativă și administrativă, analiza urbană și planificarea spațială, și asistența digitală pentru cetățeni, pe web și pe mobil.

Consorțiul își descrie propriul proiect printr-o metaforă culinară: „Administrațiile publice europene se bazează în prezent pe «fast-food AI» importat de la furnizori din afara UE, precum ChatGPT, Copilot sau Gemini – soluții scumpe și opace, nealiniate la cerințele europene de suveranitate și conformitate”.

Planul, spune echipa EuropAI, este să le ofere statelor membre o „bucătărie comunitară” de încredere, „în care statele membre dezvoltă împreună, testează și partajează soluții GenAI”.

Coloana vertebrală a sistemului, comparabilă cu echipamentele unei bucătării profesioniste, este construită pe platforma daneză OS2ai, care deservește deja peste 28.000 de angajați, și pe GovChat-NL din Țările de Jos.

Peste acestea se adaugă instrumente gata făcute, deja testate și validate, descrise drept „preparate semipreparate, gata de servit”, alături de componente reutilizabile precum modele de IA fabricate în Europa, planuri („blueprints”) care permit altor țări să reproducă ceea ce funcționează, verificări de conformitate care joacă rolul unor „etichete nutriționale” și un magazin de aplicații care servește drept „cămară organizată”.