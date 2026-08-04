Nivelul Dunării a crescut cu 1,5 cm în Ungaria. Închiderea completă a centralei nucleare Paks a fost evitată la limită, anunță Magyar

Centrala nucleară de la Paks dispune de patru reactoare ruseşti. Foto: Profimedia Images

Nivelul apei Dunării în zona centralei nucleare Paks din Ungaria a crescut cu 1,5 centimetri, ceea ce a evitat la limită oprirea completă a unității, a anunțat marți premierul ungar Peter Magyar, pe Facebook.

„În jurul orei două și jumătate dimineața, eram la câțiva milimetri de închiderea completă a centralei Paks, dar apoi nivelul apei a scăzut, iar până dimineață a crescut cu 1,5 centimetri. Momentan, ultima turbină funcționează în siguranță. Mă îndrept spre Paks!”, a transmis Péter Magyar.

Și ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a postat marți pe contul de Facebook informația că a crescut nivelul apei la centrala nuclearoelectrică Cernavodă, după ce, luni, scafandrii militari au dinamitat și distrus stânca Pârjoaia.

Ungaria se va confrunta cu o perioadă critică de cinci zile, a declarat duminică prim-ministrul Peter Magyar, după ce scăderea nivelului Dunării a forţat ţara să închidă singura centrală nucleară din Ungaria în premieră de peste patru decenii.

Centrala nucleară de 2 gigawaţi de la Paks, care are patru reactoare de fabricaţie rusească, operează la puţin peste 10% din capacitatea sa totală duminică după ce Dunărea, ale cărei ape sunt folosite pentru răcire, a scăzut la un nivel record.

Scăderile nivelului apei au afectat navigaţia şi turismul în Ungaria şi au dus la introducerea de restricţii privind utilizarea apei în peste o sută de oraşe şi sate, inclusiv la periferia Budapesta, potrivit unor informaţii guvernamentale.

Magyar a reiterat un apel la companii, instituţii publice, administraţii locale şi gospodării de a reduce semnificativ sau de a reprograma consumul de electricitate în timpul intervalului orar 17.00-22.00.

Peter Magyar a cerut reduceri suplimentare din partea marilor consumatori și a anunțat că, în situații excepționale, Guvernul de la Budapesta va dispune întreruperi temporare ale alimentării cu energie pentru consumatori punctuali. Limitarea consumului populației va fi luată în calcul doar dacă va deveni absolut necesară.