Iranul a anunțat că se pregătea să atace Ucraina, dar s-a oprit în ultimul moment. Cum s-a schimbat decizia la Teheran

1 minut de citit Publicat la 10:16 04 Aug 2026 Modificat la 10:16 04 Aug 2026

Iranul a anunțat că se pregătea să atace Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ: Getty Images

Un oficial de rang înalt al regimului iranian a declarat că armata Teheranului a pregătit recent un atac asupra a trei ținte din Ucraina, în replică la lovitura efectuată de ucraineni asupra unei nave comerciale în Marea Caspică, relatează Ukrainska Pravda.

În cele din urmă, Iranul a contramandat atacul, a declarat luni Mohsen Rezaee, consilier principal al liderului iranian.

"Intenționam să lansăm un atac asupra a trei obiective din Ucraina, dar am anulat atacul după ce Ucraina și-a cerut scuze", a precizat Rezaee.

Cum a ajuns Iranul la decizia de a ataca Ucraina

Pe 25 iulie, Iranul a acuzat Ucraina că i-a lovit o navă comercială în Marea Caspică.

Teheranul a calificat incidentul drept act de agresiune și a afirmat că guvernul de la Kiev că încearcă să extindă războiul în afara Ucrainei.

Comentând amenințările Iranului, președintele Volodimir Zelenski a spus, la rândul său, că Iranul și Coreea de Nord au atacat deja Ucraina, furnizând Rusiei arme, tehnologii militare și soldați.

Zelenski a adăugat că s-au înregistrat "rezultate foarte bune în urma loviturilor de la distanță în apele Mării Caspice" și a susținut că navele vizate erau implicate în transportul de materiale militare.

În replică, Ministerul iranian al Afacerilor Externe a publicat o amenințare la adresa președintelui ucrainean într-o postare pe rețeaua X.

Trei zile mai târziu, pe 28 iulie, ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiga, l-a sunat pe omologul iranian, Abbas Araghchi, și l-a asigurat de dorința Ucrainei de a evita escaladarea conflictului, notează Ukrainska Pravda.