Ucraina a bombardat cu drone o navă iraniană în Marea Caspică. Un marinar a fost ucis. Teheranul promite represalii

2 minute de citit Publicat la 08:56 26 Iul 2026 Modificat la 08:56 26 Iul 2026

Ucraina confirmă că a bombardat cu drone nave în Marea Caspică despre care susține că sunt implicate în transporturi militare spre Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un atac ucrainean cu drone asupra unei nave iraniene în Marea Caspică a provocat o explozie la bord, în care un marinar a fost ucis iar un altul, rănit, a anunțat Ministerul de Externe de la Teheran, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

Teheranul a descris atacul drept un act de agresiune și a afirmat că își va apăra interesele și securitatea națională.

Ministerul iranian a acuzat, în același timp, Ucraina că încearcă să extindă războiul cu Rusia.

⚡️Zelensky says Ukraine successfully struck vessels in the Caspian Sea that were transporting military cargo between Russia and Iran pic.twitter.com/GdrIXIo8Ag — NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2026

Zelenski confirmă loviturile și spune că vasele făceau transporturi militare spre Iran

Sâmbătă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că armata sa a lovit în Marea Caspică o navă de război rusească și alte vase folosite pentru transporturi militare către Iran.

"Am obținut rezultate foarte puternice cu lovituri la mare distanță în Marea Caspică, inclusiv asupra unor nave folosite pentru transporturi militare care implică Iranul", a scris el pe rețeaua X.

Zelenski nu spus dacă navele vizate de drone aveau încărcături la bord în momentul atacului sau dacă doar au fost folosite anterior pentru transporturi către Iran.

și Serviciul de securitate al Ucrainei a anunțat că drone ucrainene au lovit în Marea Caspică două nave cargo, Port Olia și Begei, despre care Kievul susține că au fost folosite în transporturi militare din Rusia către Iran.

Instituția citată a mai comunicat că a fost, de asemenea, lovită cu drone ucrainene în Marea Caspică platforma petrolieră Filanovski, care aparține companiei ruse Lukoil.

Trump îi avertizează pe ucraineni după ce au atacat un petrolier Chevron

Administrația Trump a avertizat Ucraina să nu atace în Marea Neagră petroliere care nu aparțin Rusiei, relatează The Wall Street Journal, WSJ, citat de Moscow Times.

Avertismentul vine după ce o navă a companiei americane Chevron a fost lovită de drone.

De asemenea, ucrainenii au atacat patru petroliere în apropierea portului rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, unul dintre acestea fiind închiriat de Chevron.

Potrivit WSJ, guvernul american este deosebit de preocupat de siguranța Consorțiului Conductei Caspice (CPC), o rută esențială pentru transportul petrolului kazah către piețele europene, considerată o alternativă la resursele energetice rusești.

Chevron s-a plâns Casei Albe după atac

Într-un comunicat, Consorțiul a transmis că nu este vizat de sancțiuni și că reunește unele dintre cele mai mari companii energetice din Rusia, SUA, Kazahstan și Europa de Vest.

CPC a spus că atacul asupra obiectivului și a navelor civile reprezintă "un atac asupra intereselor statelor participante la CPC".

WSJ notează că Chevron, care deține 15% din acțiunile CPC și o participație de 50% la zăcământul Tengiz din Kazahstan, a contactat Casa Albă în urma atacului ucrainean.

Producția de la Tengiz reprezintă aproximativ 12% din producția mondială a Chevron.