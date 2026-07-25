Dunărea a secat atât de mult încât ies la suprafață epave din al Doilea Război Mondial

1 minut de citit Publicat la 11:00 25 Iul 2026 Modificat la 11:11 25 Iul 2026

Vase în nămol la Corabia, vineri, 24 iulie, după scăderea apelor Dunării. Sursă: Profimedia Images

Imagini aeriene captate vineri, 24 iulie, la Corabia, în sudul României, arată numeroase ambarcațiuni captive în apele scăzute ale Dunării.

Iar în orașul Novi Sad din nordul Serbiei, alte zeci de ambarcațiuni plutesc într-un nămol verde prin care nu se poate naviga.

Situația a apărut după ce apele Dunării s-au retras cu câteva sute de metri de la mal, relatează agenția Reuters, care a realizat un material video la fața locului.

Spre deosebire de navele de agrement, barjele comerciale au fost surprinse de scăderea apelor în timp ce erau ancorate în secțiunile mai adânci ale râului.

Nivelurile Dunării au coborât la minime record în această săptămână în România, Croația, Serbia, în urma valurilor de căldură prelungite și a secetei din vară.

Fenomenul a expus privirilor sute de kilometri pătrați de bancuri de nisip și a afectat căile navigabile din întreaga Europă.

Serbia importă 25% din necesarul de combustibil, din cauza scăderii Dunării

Importurile de combustibil ale Serbiei au scăzut la 25% din obiectivul lunar pentru luna iulie, deoarece barjele și petrolierele au fost forțate să funcționeze doar la 30% - 40% din capacitatea lor de marfă, a declarat Dubravka Djedovic Handanovic, ministru al Energiei în Guvernul de la Belgrad.

În această țară, nivelurile joase ale Dunării și ale râurilor navigabile Tisa și Sava au afectat, de asemenea, pescuitul și turismul, iar experții au avertizat asupra efectelor pe termen lung asupra faunei sălbatice.

Vladimir Stakic, editorul revistei Angling din Serbia, a subliniat că de vină sunt schimbările climatice.

„(Din cauza) lipsei precipitațiilor și a creșterii temperaturilor ca urmare a schimbărilor climatice, avem mai multă evaporare și consemnăm niveluri extrem de scăzute ale apei”, a spus Stakic, așezat pe niște stânci uscate care, în mod normal, ar fi acoperite de apa râului Sava din Belgrad.

În Croația, scăderea debitelor a scos la lumină o navă de marfă care s-a scufundat în 1937.

În estul Serbiei, epavele ruginite ale unei flotile fluviale germane, care s-a scufundat în 1944, au ieșit de sub apele Dunării, punând în pericol navigația.

Departamentul hidrometeorologic al țării a prognozat o creștere minimă a nivelului Dunării în următoarele zile, din cauza precipitațiilor din amonte.