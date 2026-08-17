Ce se întâmplă cu raportul promis de Nicușor Dan despre anularea alegerilor din 2024. Va fi o analiză pe 20 de ani

1 minut de citit Publicat la 19:03 17 Aug 2026 Modificat la 19:03 17 Aug 2026

Președintele României Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 este încă în lucru și nu are, deocamdată, o dată de publicare. Administrația Prezidențială a transmis, într-un răspuns pentru HotNews, că documentul nu se va opri la scrutinul anulat, ci va acoperi 20 de ani de acțiuni de război hibrid și manipulare informațională desfășurate de Rusia împotriva României și a altor state europene.

Cotroceniul spune că raportul se află în etapa de redactare și că va fi făcut public „într-un termen rezonabil”. Nu poate fi avansată însă o dată, din cauza volumului mare de informații care trebuie analizate.

„Având în vedere volumul materialului analizat, nu putem estima în acest moment o dată a publicării”, a transmis Administrația Prezidențială pentru HotNews.

Raportul nu se va opri la alegerile din 2024

Una dintre cele mai importante precizări este că documentul nu va analiza exclusiv campania prezidențială din 2024. Potrivit răspunsului transmis publicației, raportul „documentează acțiunile de tip război hibrid și de manipulare informațională desfășurate de Federația Rusă împotriva statelor europene și a României pe parcursul ultimelor două decenii”.

Alegerile prezidențiale din 2024 vor avea însă o analiză dedicată în interiorul raportului.

La realizarea documentului contribuie structuri din cadrul Comunității Naționale de Informații, precum și alte instituții care au atribuții în domeniu. Administrația Prezidențială nu a precizat însă ce instituții sunt implicate concret și nici care este contribuția fiecăreia.

Cotroceniul nu spune cine lucrează la raport

Redactarea este coordonată de Administrația Prezidențială, cu sprijinul instituțiilor implicate, însă numele persoanelor care lucrează efectiv la document nu vor fi făcute publice.

Cotroceniul invocă „considerente privind securitatea persoanelor implicate și regimul informațiilor analizate”.

Administrația Prezidențială a precizat și că raportul nu a fost realizat împreună cu organizații private sau reprezentanți ai societății civile. Sunt folosite însă și informații din surse publice, inclusiv rapoarte realizate de organizații neguvernamentale și materiale de presă de investigație, care vor fi indicate ca atare.

De ce a fost amânată publicarea raportului

HotNews a întrebat și de ce raportul nu a fost publicat până acum, după termenele anunțate anterior.

Potrivit Administrației Prezidențiale, calendarul a fost modificat atât din cauza cantității de informații care trebuie verificate, cât și pentru că raportul trebuie corelat cu anchetele judiciare aflate încă în desfășurare.

„Publicarea raportului a fost ajustată în funcție de volumul informațiilor verificate și de necesitatea corelării cu procedurile judiciare aflate în desfășurare, astfel încât aceasta să nu afecteze buna desfășurare a cercetării penale”, a transmis Președinția.