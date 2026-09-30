RAR avertizează şoferii să nu cadă în capcana escrocilor care cer bani pentru programări rapide. "Programările la RAR sunt gratuite"

Registrul Auto Român i-a avertizat pe şoferi să se ferească de site-urile care promit programări rapide la RAR şi cer bani pentru asta. Insituţia a precizat că programările la RAR sunt gratuite, iar timpul de aşteptare poate ajunge până la maximum 7 zile, la nivel naţional, în afară de județele Constanța și Suceava, unde poate dura şi 25 de zile până la prezenţa într-o reprezentanţă RAR.
Instituţia a transmis că programările la RAR sunt gratuite, în contextul în care ar exista mai multe site-uri unde sunt percepute diverse taxe cuprinse între 50 si 300 de lei pentru o programare.
"Durata medie de obținere a unei programări la RAR, la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată.
Evitați să plătiți prin intermediul diverselor platforme care promit programări rapide sau care dezinformează vorbind despre timpi de așteptare de peste o lună.
• Datorită măsurilor implementate de conducerea Registrului Auto Român în anul 2026, reprezentanțele locale ale RAR din toată țara sunt organizate astfel încât clienții să poată beneficia de programări la o distanță de maximum 7 zile de la data solicitării. Excepție fac județele Constanța și Suceava, unde numărul mare de autovehicule depășește capacitatea de preluare. Însă chiar și aici programările nu depășesc 25 de zile.
• Planificările la activitățile RAR pot fi făcute atât pe site-ul www.rarom.ro, la sectiunea programări (https://portal.rarom.ro/rar-public/appointment) cât și prin intermediul serviciului ”call center” la numărul de telefon 021/9672, la care operatorii noștri răspund în timpul programului de lucru menționat pe platforma oficială.
Programările la RAR sunt gratuite.
• Facem aceste precizări în contextul în care am identificat mai multe site-uri unde sunt percepute diverse taxe cuprinse între 50 si 300 de lei pentru o programare la RAR, menționându-se că planificările se pot obține într-un număr așa zis ”redus” de zile cuprins între o săptămână și două luni", a transmis RAR.