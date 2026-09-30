UE și Canada vor anunța un nou parteneriat amplu la summitul de la Montreal după ce țara a fost invitată să devină „membru asociat”

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Uniunea Europeană și Canada vor anunța un parteneriat extins și complex, luna viitoare, la summitul programat. Canada și blocul european vor începe procesul de eliminare a barierelor în comerțul digital, vor consolida sprijinul comun pentru Ucraina și vor investi în comun pentru combaterea incendiilor provocate de criza climatică, relatează Politico.

„Lumea se schimbă rapid și se confruntă cu provocări geopolitice fără precedent, precum și cu dificultăți în domeniile comerțului, energiei, tehnologiei, climei și resurselor”, se spune într-un proiect de declarație comună care urmează să fie publicată de cele două părți. Documentul a fost distribuit ambasadorilor UE în pregătirea summitului programat să înceapă pe 29 octombrie și a fost obținut de publicația americană.

UE și Canada încearcă să își consolideze relațiile strategice în timp ce gestionează consecințele războiului comercial declanșat de Donald Trump. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus luna aceasta ca Canada să fie invitată să devină membru asociat al UE, ceea ce a provocat imediat o amenințare din partea lui Trump cu introducerea unor taxe vamale.

„Canada și UE, prin accesul nostru comercial fără precedent, valorile comune și punctele forte economice complementare, pot construi o relație mai profundă și mai integrată”, se spune în proiectul documentului.

Cele două părți intenționează să anunțe la summitul de la Montreal că vor să accelereze investițiile în proiecte privind mineralele critice, să consolideze lanțurile de aprovizionare și să îmbunătățească siguranța aprovizionării, inclusiv prin constituirea unor rezerve de resurse esențiale pentru a limita efectele „fluctuațiilor pieței și ale evoluțiilor geopolitice”.

„Ne vom alinia strategiile și standardele, vom conecta industriile și ne vom concentra ambițiile asupra sectoarelor care aduc cele mai mari beneficii cetățenilor noștri. Aceasta include dezvoltarea unor surse de energie fiabile și cu emisii reduse de carbon, de care mare parte din lume are nevoie, de la gaze naturale lichefiate până la energie hidroelectrică, solară, eoliană și nucleară”.

Canada și Uniunea Europeană vor anunța și achiziția comună a 50 de avioane De Havilland pentru stingerea incendiilor, care ar urma să fie disponibile în Canada și Europa din 2030.

„Ne unim forțele în mod voluntar (...) Vom crea o alianță tehnologică. Ne vom integra bazele industriale de apărare. Vom transforma Arctica într-un proiect comun de referință. Vom coopera în domeniul energiei, mineralelor critice și bateriilor. În AI, tehnologie cuantică, securitate cibernetică și securitate economică”, a spus von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii, pe 15 septembrie.