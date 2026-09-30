Țara NATO amenințată de Moscova cu distrugerea nucleară a luat o decizie radicală la adresa rușilor și belarușilor

2 minute de citit Publicat la 19:30 30 Sep 2026 Modificat la 19:43 30 Sep 2026

Test cu rachetă balistică rusească lansată de pe submarin. Foto: Hepta

Guvernul lituanian a aprobat miercuri un proiect de lege care vizându-i direct pe ruși și belaruși. Acestora li se interzice să cumpere proprietăți în apropierea siturilor strategice, inclusiv instalații militare, relatează France Presse, citată de Agerpres.

Dacă va fi aprobată de Parlamentul de la Vilnius, noua lege va permite "reducerea în mod semnificativ a operațiunilor de intelligence (spionaj, n.r.), precum și posibilitatea de a utiliza proprietățile imobiliare ca mijloc de sprijin în operațiuni hibride, în special supravegherea exercițiilor militare, urmărirea mișcărilor de trupe, colectarea de informații sau organizarea de provocări", se menționează în textul.

Interdicția îi vizează deopotrivă pe cei care dețin permis de rezidență în această țară baltică, membră a NATO și UE, aliată fermă a Ucrainei. Excepții se vor face atunci când proprietatea este dobândită prin moștenire.

Mii de ruși și belaruși au cumpărat proprietăți în Lituania

Conform datelor Centrului lituanian al registrelor, datând din mai trecut, 5.104 de cetățeni ruși și 2.781 de cetățeni belaruși deținători de permise de ședere temporară sau permanentă în Lituania au achiziționat proprietăți imobiliare în această țară. Lista include bunuri situate în apropierea unor situri importante pentru securitatea națională.

Noile reguli ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie și se vor aplica doar pentru noile contracte de achiziții. Letonia și Finlanda au impus deja restricții asemănătoare.

Europenii sunt din ce în ce mai preocupați de multiplicarea, pe teritoriile lor, atacurilor "hibride" de care este suspectă Rusia. E vorba în principal de incendii provocate intenționat și acte de sabotaj.

Propaganda rusă a publicat un material despre atacarea nucleară a Lituaniei, apoi l-a șters

Un material publicat recent, pentru scurt timp, de agenția rusă de stat RIA Novosti a descris posibilitatea unui atac nuclear "fulgerător" asupra Lituaniei, stat membru NATO. Ulterior, materialul a fost șters, remarcă presa internațională.

Textul, semnat de analistul politic Aleksander Nosovici, susținea că Rusia ar putea tranșa un eventual conflict cu Lituania într-un interval foarte scurt și indica folosirea rachetelor cu focoase nucleare, fără ca Moscova să desfășoare trupe în această țară.

Retragerea sa a alimentat speculațiile cu privire la semnificația reală materialului.

Nosovici a descris ipoteticul conflict drept o nouă "operațiune militară specială" și a afirmat că aceasta ar fi "foarte scurtă". Analistul rus a invocat o decizie a parlamentului lituanian privind eliminarea unei interdicții referitoare la desfășurarea armelor nucleare ale NATO pe teritoriul țării.

Nosovici a scris că, în urm acestei decizii, Franța și Marea Britanie nu și-ar mai ascunde planurile de a amplasa focoase nucleare în apropierea granițelor Rusiei. El a susținut că deciziile politicienilor lituanieni ar face parte dintr-un plan mai amplu al statelor occidentale și i-a acuzat pe decidenții politici de la Vilnius că aplică o strategie "sinucigașă".

Lituania se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad, puternic militarizată, dar și cu Belarus, aliat vechi al Moscovei. Rusia dispune în Kaliningrad de sisteme capabile să transporte arme nucleare și a anunțat oficial că a desfășurat arme nucleare și în Belarus.