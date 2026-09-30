Structuri de forță din Europa renunță la Oxygen, soft-ul rusesc suspectat că e controlat de FSB. DNA cumpărase licențe de 13.000 euro

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Mai multe autorități de poliție și judiciare naționale din Europa vor opri imediat folosirea Oxygen Forensics, o companie de supraveghere digitală acuzată că și-a ascuns acționariatul rusesc, după ce publicația Politico a dezvăluit că serviciile sale de investigație digitală au fost vândute unor forțe de poliție de pe întregul continent.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) din România a transmis pentru publicație că a început procedurile pentru încetarea contractului privind software-ul de tip „detective” al Oxygen Forensics, folosit pentru extragerea și analizarea datelor din telefoane mobile în cadrul anchetelor penale. Cea mai recentă licență anuală a fost cumpărată prin intermediul unui distribuitor român pe 27 august, pentru 13.000 de euro.

„Având în vedere informațiile apărute recent în spațiul public despre compania care produce acest software, Direcția Națională Anticorupție a inițiat procedurile necesare pentru încetarea obligațiilor contractuale privind acest produs”, a transmis DNA.

DNA a adăugat că verificările sale nu au identificat indicii că datele extrase sau procesate cu ajutorul Oxygen ar fi fost compromise.

În Letonia, Poliția de Stat a suspendat utilizarea software-ului cât timp analizează dacă va continua să folosească această tehnologie. Poliția a explicat că ofițerii s-au bazat anterior pe produs pentru extragerea și analizarea datelor electronice, dar a subliniat că utilizarea sa „era strict controlată”, fiind izolată de calculatoarele de lucru ale angajaților.

În Regatul Unit, Poliția Metropolitană din Londra a suspendat utilizarea Oxygen și a lansat o evaluare completă. Consiliul Național al Șefilor Poliției a recomandat, de asemenea, forțelor care folosesc această tehnologie să își desfășoare propriile verificări.

Situație delicată din cauza Oxygen

Măsurile vin după ce Politico a relatat în această săptămână că Oxygen, companie cu sediul în Virginia pe care Departamentul american al Justiției o acuză că este deținută în secret și administrată din Rusia, a participat la proiecte privind probele digitale sprijinite de UE și a furnizat, ulterior, tehnologie unor agenții europene de aplicare a legii.

Printre celelalte țări europene care au cumpărat serviciile Oxygen Forensics se numără Germania, Spania, Italia, Polonia și Ungaria. Agențiile de poliție din aceste țări nu au răspuns solicitărilor pentru comentarii din partea jurnaliștilor de la publicația citată.

Procurorii americani susțin că proprietarii ruși ai Oxygen și-au ascuns controlul asupra companiei după declanșarea războiului din Ucraina și că tehnologia acesteia a continuat să fie dezvoltată și administrată din Rusia. Departamentul Justiției nu susține, însă, că software-ul ar fi conținut cod malițios sau că ar fi fost folosit pentru accesarea neautorizată a sistemelor ori datelor clienților.

În urma dezvăluirilor, presiunile politice cresc. Eurodeputata belgiană Saskia Bricmont, din grupul Verzilor, le cere guvernelor europene să înceteze imediat utilizarea Oxygen și să investigheze dacă informații sensibile ar fi putut ajunge în Rusia.

„Este deosebit de ironic să vedem că UE promovează o agendă extrem de axată pe securitate, în timp ce predă cheile propriei securități unor companii americane și rusești”, a spus Bricmont, coordonatoarea Verzilor în comisia PEGA a Parlamentului European privind programele spyware.

Ea a criticat și Comisia Europeană pentru că nu a reacționat la avertismentele anterioare ale societății civile privind presupusele legături ale Oxygen cu Rusia.

Un purtător de cuvânt al Comisiei precizase la începutul săptămânii că firma nu era membră a niciunuia dintre cele două consorții susținute de UE, EVIDENCE și INSPECTr, și nu a primit finanțare din partea Uniunii Europene. Cu toate acestea, Oxygen figurează în continuare pe site-urile ambelor proiecte.

Pe propriul site, care între timp a fost închis, Oxygen Forensics menționase și Comisia Europeană printre clienții săi.