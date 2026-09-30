Alertă rară a MI5 în universitățile din Marea Britanie: Peste 100 de cercetători au lucrat la tehnologii de spionaj finanțate de China

3 minute de citit Publicat la 17:27 30 Sep 2026 Modificat la 17:27 30 Sep 2026

MI5 avertizează universitățile britanice: peste 100 de cercetători au lucrat la proiecte finanțate în secret de serviciile chineze. Foto: Getty Images

Peste 100 de cercetători care au legături cu Marea Britanie au lucrat la proiecte finanțate în secret de serviciile de informații chineze, cu scopul de a dezvolta tehnologii ce pot fi folosite pentru spionaj, avertizează MI5, potrivit Independent.co.uk.

Serviciul britanic de informații interne a emis primul său avertisment de securitate separat pe această temă, susținând că o organizație de cercetare din China are „legături foarte puternice” cu serviciile de informații de la Beijing.

Este vorba despre China General Technology Research Institute (CGTRI), denumit uneori și China Academy of General Technology (CAGT), despre care MI5 spune că funcționează în principal pentru a finanța cercetări menite să îmbunătățească capacitățile tehnice ale Chinei în domeniul spionajului.

Cercetătorii din Marea Britanie care au lucrat la proiecte finanțate de această organizație sunt „sfătuiți insistent” să își revizuiască toate colaborările actuale sau viitoare.

MI5 avertizează că, dacă vor continua, aceștia ar putea încălca legislația britanică privind securitatea națională, inclusiv prevederile referitoare la sprijinirea sau obținerea unor beneficii de la o putere străină.

Cercetătorii britanici implicați în aceste proiecte, considerate acum o amenințare la adresa securității naționale, este posibil să nu fi știut care era adevărata sursă a finanțării.

Activitatea lor a vizat domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică, sistemele de comunicații secrete și steganografia, tehnica prin care mesajele sunt ascunse în alte tipuri de conținut.

Ministrul britanic al Securității, Dan Jarvis, a declarat că avertismentul scoate la iveală încercările serviciilor chineze de informații de a profita, fără să fie cunoscut acest lucru, de expertiza și cercetarea universitară britanică.

„Acest avertisment expune încercările serviciilor chineze de informații de a beneficia în secret de expertiza și cercetarea universitarilor noștri, subminând securitatea noastră națională și pe cea a aliaților noștri”, a spus Jarvis.

El a precizat că le-a scris tuturor rectorilor universităților pentru a se asigura că își sprijină angajații în încetarea oricăror colaborări cu această organizație.

„Am scris tuturor rectorilor universităților pentru a mă asigura că își sprijină personalul pentru a pune capăt tuturor aranjamentelor cu această companie, pentru a împiedica serviciile chineze de informații să obțină în continuare beneficii și pentru a asigura respectarea Legii privind securitatea națională”, a spus ministrul.

Jarvis a subliniat că parteneriatele internaționale rămân esențiale pentru universități și institutele de cercetare, dar a spus că autoritățile britanice vor lua măsuri ferme atunci când există riscuri de securitate.

„Asta înseamnă să sprijinim poliția și serviciile noastre de informații pentru a expune și a opri activitățile dăunătoare, folosind întreaga forță a legii”, a adăugat el.

Avertismentul publicat miercuri pe site-ul MI5 vine după o altă alertă lansată în luna iunie, potrivit căreia spioni chinezi încearcă să recruteze angajați ai guvernului și ai armatei britanice prin intermediul platformelor de locuri de muncă, pentru a obține acces la informații clasificate sau sensibile.

Un buletin transmis de statele din alianța Five Eyes - Marea Britanie, SUA, Australia, Canada și Noua Zeelandă - semnala atunci o strategie „agresivă” de recrutare online, în care persoane care lucrează pentru serviciile militare chineze se prezintă drept angajați ai unor companii private sau think tank-uri.

Miniștrii britanici s-au întâlnit și în noiembrie anul trecut cu conducerile universităților pentru a discuta riscurile generate de interferența unor state străine, printre care și China.

În avertismentul emis miercuri, MI5 le spune cercetătorilor care continuă să colaboreze cu CGTRI să ceară consultanță juridică în legătură cu legislația privind securitatea națională.

„Multe instituții academice și persoane au colaborat până acum cu CGTRI cu bună-credință, având în vedere că legăturile CGTRI cu MSS, Ministerul Securității Statului din China, au fost ascunse”, se arată în document.

MI5 le recomandă instituțiilor academice britanice să își revizuiască imediat orice colaborare în desfășurare sau planificată cu CGTRI, pentru a se asigura că serviciile chineze de informații nu mai obțin beneficii din activitatea universităților și institutelor de cercetare din Marea Britanie.

Cercetătorii sunt sfătuiți, de asemenea, să verifice sursa finală a finanțării atunci când colaborează cu instituții chineze, pentru a se asigura că CGTRI nu este implicat.

MI5 atrage atenția că, odată cu publicarea acestui avertisment, legăturile foarte strânse dintre CGTRI și Ministerul chinez al Securității Statului au devenit informații publice.

Instituțiile academice, angajații și cercetătorii trebuie, potrivit serviciului britanic, să țină cont de prevederile Legii privind securitatea națională din 2023, în special de cele referitoare la sprijinirea unui serviciu străin de informații și la obținerea unor beneficii materiale din partea acestuia.

MI5 avertizează că orice instituție sau persoană care continuă să desfășoare cercetări finanțate în final de CGTRI, după publicarea acestei alerte, ar trebui să solicite consultanță juridică independentă înainte de a continua colaborarea.