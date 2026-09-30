Ce se întâmplă după votul de miercuri? „Cetățenii își pierd răbdarea”. Kelemen Hunor: „Toți trebuie să fie un pic mai flexibili”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Hepta

Kelemen Hunor respinge teoria unei intervenții americane în căderea Guvernului Bolojan. Totodată, înaintea votului pentru guvernul Mureșan, liderul UDMR a declarat că politicienii români nu au nevoie de ajutor din afară ca să-și facă singuri rău. „Noi suntem în stare, din păcate, să ne facem rău singuri”, a declarat el, într-un interviu acordat Antena 3 CNN. Kelemen avertizează că toate partidele care au guvernat vor plăti pentru cele 150 de zile de guvern interimar, în timp ce AUR urcă spre 40% în sondaje. Guvernul Siegfried Mureșan a picat miercuri, la vot, cu 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, insuficiente pentru a obține învestitura Parlamentului.

Robert Kiss: Bună ziua, domnule președinte, vă mulțumesc pentru acest interviu acordat astăzi în Parlamentul României. Ați spus de la momentul desemnării că ar fi mai bine ca acest guvern, premierul desemnat, să-și depună mandatul dacă nu va avea o majoritate. De ce ați ales până la urmă să mergeți până la capăt cu acest vot?

Kelemen Hunor: A fost o discuție, într-adevăr, fiindcă exista această variantă, această soluție, dar am depășit acea fază fiindcă am fost singurul cu această părere și m-am supus colegilor, fiindcă ei au considerat – PNL-USR – și am acceptat argumentele lor că trebuie să mergem până la capăt cu această procedură, indiferent dacă în momentul votului avem asigurate cele 233 de voturi minime sau nu.

Eu am acceptat argumentele lui Siegfried Mureșan, argumente pertinente, corecte după desemnare, și nu am mai discutat despre această posibilitate, fiindcă într-adevăr este o soluție, așa cum a procedat ultima dată, cred, Eugen Tomac, dar au mai fost astfel de situații în anii precedenți.

Important este să vedem cum se va termina votul în acest moment și, după ce noi am clarificat toate aceste chestiuni, ne-am concentrat asupra programului de guvernare, asupra listei de miniștri și asupra audierilor în comisiile de specialitate. Siegfried Mureșan avea sarcina de a discuta cu grupurile și cu colegii din Parlament.

Robert Kiss: Faptul că nu a existat o discuție între premierul desemnat sau între liderul PNL, Ilie Bolojan, și conducerea Partidului Social Democrat este poate un impas al acestei desemnări făcute de președintele României? Ar fi avut președintele și acest rol de a dezgheța puțin relațiile dintre cele două partide după desemnarea lui Siegfried Mureșan?

Kelemen Hunor: Nu cred că președintele ar mai fi avut vreun rol după desemnare. Înainte, el a încercat discuții. Nu trebuie împinsă responsabilitatea la președinte. Momentul desemnării este acea clipă când președintele dă un mandat unui om, unei coaliții de data aceasta, și mai departe este treaba noastră să încercăm să facem o majoritate. Nu este treaba președintelui, nu trebuie să fie.

Deci nu suntem în grădiniță, cu toate că din când în când ne comportăm [așa]; acuma nu mă refer la unul sau la celălalt. Dacă te uiți din afara Parlamentului la ceea ce se întâmplă în Parlament, din când în când ai impresia că e o grădiniță foarte mare.

Deci nu e treaba președintelui să vină să ne țină de mână. E treaba fiecăruia dintre noi. Eu permanent am încercat să argumentez în această vară sau, mă rog, din mai încoace: lăsați loc de „bună ziua”. Dacă nu lăsați loc de „bună ziua” și toate declarațiile sunt contondente...

Dacă mergem spre polarizare excesivă, oamenii n-or să înțeleagă nimic și n-o să aveți cale de întoarcere.

Când noi am mers în 2024 în campanie, în fața oamenilor, am cerut votul lor, am cerut un mandat pentru a face ceva bun țării. Ceea ce se întâmplă în acest moment nu este ceva bun, este ceva extrem de rău. Când toată lumea merge și face declarații contondente, cetățenii își pierd răbdarea. Dacă și-au pierdut răbdarea, atunci reacția lor va fi una spre extreme, ceea ce nu este de dorit.

De aceea, în politică, mai ales în această situație fragmentată a politicii românești, trebuie să cauți permanent compromisul. Dar asta necesită și o reținere în ceea ce privește declarațiile, că până la urmă nu suntem dușmanii unuia sau altuia. Am fost aleși de cetățeni ca să găsim soluții pentru țară.

Robert Kiss: Președintele Nicușor Dan, potrivit informațiilor noastre, va face desemnări până când una dintre aceste desemnări va trece. Cât credeți că va dura această perioadă? Care credeți că este varianta, combinația politică ce va duce la ieșirea din această criză? Și, desigur, dacă credeți că PNL poate fi flexibilizat, este o altă dorință a președintelui.

Kelemen Hunor: Toți trebuie să fie un pic mai flexibili, nu numai PNL-ul și PSD-ul, ci și președintele. Sigur, dacă astăzi la vot nu se poate sau după vot nu se poate învesti Guvernul, Nicuşor Dan are posibilitatea, conform Constituției, să discute cu liderii grupurilor parlamentare și cu conducerea, președinții celor două camere, după care are latitudinea de dizolvare a Parlamentului. Da, poate, nu este obligatoriu. Nu cred că va face acest lucru prin declarațiile publice și nici nu cred că ar schimba ceva. Ar complica viața noastră politică și perspectivele noastre economice și bugetare și mai mult. Deci nu va alege această soluție și bine face dacă nu alege această soluție.

Constituția lasă președintelui o libertate foarte mare din acest punct de vedere și e bine că e așa, nu numai pentru Nicușor Dan, dar și pentru ceilalți președinți, și pentru viitorii președinți va fi această libertate de a alege între cele două posibilități.

Dacă nu merge pe această variantă, atunci trebuie să facă niște consultări, că tot în Constituție scrie că desemnarea se face în urma consultărilor. Probabil că va face consultări și va desemna un premier.

Importantă va fi persoana, personalitatea premierului, fiindcă trebuie să spunem extrem de clar: Guvernul nu poate fi decuplat de Parlament. Indiferent dacă va fi un guvern format din specialiști, din tehnicieni care nu au fost implicați în politica de partid, dacă asta ar fi soluția în acest moment, fiecare partid din fosta coaliție ar trebui să propună miniștri, oameni din ministere, oameni din afara ministerelor, oameni care nu au fost implicați în politică.

Și atunci nu se mai poate spune că doar unii au propus niște tehnocrați, care sunt de fapt oameni politici, și dacă fiecare face o astfel de propunere, atunci se poate merge mai departe, zic eu. Asta ar fi una dintre soluții, dar trebuie un premier care poate fi acceptat de PSD, de PNL, de noi și de USR, eventual, dacă vor.

Sigur, de preferat ar fi să fie acea veche coaliție, fiindcă dincolo de a da un vot de învestitură, tu ca guvern trebuie să ai susținerea Parlamentului pentru lucrurile cele mai importante, măcar să începem anul 2027 cu un buget aprobat. Deși eu cred că va depinde foarte mult cine va fi premierul desemnat. Are capacitatea de a discuta și cu PSD, și cu PNL, și cu UDMR, și cu USR? Și dacă are această capacitate, poate să ducă la bun sfârșit o negociere?

Robert Kiss: Ne spuneți că acum ați susține un guvern de specialiști, cu un premier care să aibă greutate politică în relația cu partidele, adică să-și cunoască partidele? Profilul acestui premier, nu știu, îl încadrăm la Alexandru Nazare...?

Kelemen Hunor: Nu îl încadrez nicăieri, nu-mi permit să-l încadrez. De când a fost desemnat domnul Mureșan nu am discutat nicio altă variantă, fiindcă cu toții am mers pe ideea că, domnule, facem procedura până la capăt. Nu poți să faci procedura până la capăt dacă începi să discuți alte variante, fiindcă asta nici nu îți dă credibilitatea necesară și nici nu se poate din punct de vedere al timpului disponibil de 10 zile maxim până la depunerea listei.

Deci, nu am discutat aceste variante. După vot, sigur, trebuie discutat cum mergem mai departe și cu ce se va prezenta la consultări, că dacă sunt consultări, trebuie să mergi, trebuie să spui ceva președintelui.

Dar eu cred că după ce am epuizat aceste variante și știm care sunt deciziile PSD-ului, știm care sunt deciziile PNL-ului, știm că există un deziderat comun de a avea România în sfârșit, după 150 de zile, un guvern cu drepturi depline, cu puteri depline. Și dacă acest deziderat poate fi atins, poate fi atins doar de o majoritate, asta este viața. Și atunci trebuie să cauți un premier care are capacitatea de a cristaliza această majoritate, dar un premier care și pentru PSD, și pentru PNL, și pentru noi, și pentru USR este confortabil, acceptabil.

Robert Kiss: Mai reiau o variantă discutată, cu premierul propus Sorin Grindeanu, pentru că deja s-a epuizat varianta premierului din zona de dreapta a partidelor. Să facă președintele propunerea, persoana lui Sorin Grindeanu, care să strângă o majoritate alături de UDMR? Pentru că fără UDMR, PSD nu poate strânge o majoritate.

Kelemen Hunor: Nu există majoritate fără AUR. Sigur, problema stă în felul următor: astăzi știm că pentru Siegfried Mureșan nu va vota PSD-ul. Întrebarea este dacă pentru un premier de la PSD votează PNL-ul și USR-ul. Deci asta este întrebarea, nu este la UDMR, deci este o abordare greșită.

Este o abordare mult prea exagerată față de noi în ceea ce privește importanța sau greutatea noastră în politică. Mărimea contează, să știți, sună urât, dar contează. Indiferent ce idei ai, ce argumente ai. La sfârșitul zilei ai 30 și 31 de voturi, alea sunt. Deci nu poți să decizi, să rezolvi problema cu 31 de voturi. Deci, din punctul meu de vedere, varianta corectă este să existe o propunere la un moment dat, nu știu când. Aici depinde de președintele Dan, care să aibă în spate o majoritate formată din aceste partide care acum un an și ceva împreună și-au asumat conducerea țării.

În momentul în care acel premier începe negocierile cu AUR, pe noi ne-a pierdut

Robert Kiss: Vedeți posibil un guvern PSD-AUR? Și această variantă a tot fost discutată în spațiul public?

Kelemen Hunor: Există presiuni, se vede. Eu nu pot exclude, se vede presiunea din foarte multe părți să meargă PSD spre AUR. Din ceea ce știu eu, și asta cred că v-am mai spus, Sorin Grindeanu foarte mult timp a exclus această variantă.

Mai departe, sigur, eu nu pot specula, dar în momentul în care președintele României propune un premier, vom vedea acel premier cu cine negociază. În momentul în care acel premier începe negocierile cu AUR, sigur că pe noi ne-a pierdut, nu se poate. Deci asta-i clar, dar nu vreau să merg pe speculații, că nu mă caracterizează să speculez eu lucruri care încă nu [s-au întâmplat].

Noi de fiecare dată am vorbit de AUR și de SOS. Nu pot să vorbesc despre grupul condus de Ponta sau de neafiliați sau ce grupulețe mai sunt prin Parlament. Fiindcă e aproape imposibil să mergem într-o colaborare, fiindcă avem și noi un electorat, avem și noi niște valori care sunt cam incompatibile cu ceea ce reprezintă doamna Șoșoacă la Moscova sau în altă parte.

Acum, scuzați-mă, aici nu e vorba despre individual, deputat și senator, este vorba de ce și-a asumat acest partid și președintele partidului.

Aici discuțiile se și opresc. Nu putem să depășim asta. Sigur, fiecare la un moment dat votează. Asta nu pot să controlez. Dar e una să ai discuții oficiale, instituționale, formale și un acord cu cineva și altceva când e vot. Ce se întâmplă la vot e greu de spus, mai ales că votul este secret.

Robert Kiss: Dincolo de scandalul politic, oamenii de acasă se întreabă ce se întâmplă cu economia, cu pensiile, cu salariile. Se va face o indexare a acestora și când?

Kelemen Hunor: Eu aș prefera legea care rezolvă și problemele din sistemul salariilor publice, acele discrepanțe care tot s-au adunat. Înseamnă și o creștere salarială, mai ales pentru cei care au salarii mai mici în educație, cei care intră în sistem și la pensii

Indexarea cu... acuma nu mai știu care este cifra din 2025, cifra de inflație, dar aia ar trebui dată, undeva pe la 7%, nu știu exact care a fost cifra finală. Nu am datele la mine și nu vreau să vorbesc despre cifre, dar trebuie să mergem spre acea indexare care înseamnă inflația din 2025.

Robert Kiss: De asemenea, există avertismente despre lipsa unei rectificări bugetare, că ar putea să intre în colaps sistemul de sănătate fără bani. Am tot văzut acest lucru. Guvernul încă nu este unul plin ca să poată face această rectificare. Ce ar trebui să se întâmple dacă nu avem niciun guvern cu drepturi și cu puteri depline? Pare că nu poate să facă rectificare altcineva.

Kelemen Hunor: Astăzi, dacă trece Guvernul Mureșan, face rectificarea în câteva zile, cel târziu în octombrie. Dacă nu trece Guvernul... dacă nu trece, atunci nu are cine. Acest Guvern nu are această capacitate. Asta trebuie să înțelegem. Nu mai vor colegii să stea în guvernul interimar, nu mai vrea premierul să stea la Palatul Victoriei.

Eu de foarte multe ori discut cu ei, cu colegii mei; toată lumea este extrem, extrem de frustrat că nu poate să facă nimic.

Robert Kiss: Cine ar trebui să-și asume toate aceste lucruri?

Kelemen Hunor: Toți ni le vom asuma. Nu există nicio îndoială. Fiecare care am fost la guvernare, de la PSD, PNL, USR. Noi toți ni le vom asuma, vrem, nu vrem. Asta se va întâmpla. Vom fi pedepsiți cu toții, fiindcă oamenii, și pe bună dreptate, spun: „Domnule, vă certați, vă ocupați doar de voi înșivă și nu de societate”.

Deci, din acest punct de vedere vom fi sancționați cu toții. Nu va fi o diferență, o excepție. Uitați-vă la cifre: 35, 36, 37% AUR, fără să facă nimic din 2024, când au intrat cu 18, 19%. Acum sunt la... mai aproape de 40, de cât, de 30. Sigur, ceilalți toți au scăzut. Deci n-a crescut nimeni față de atunci, că atunci n-avea de unde să crească AUR.

Dacă cineva vrea să se uite doar la cifre și nu îl interesează nimic altceva, și atunci ar trebui să fie îngrijorat de ceea ce se întâmplă. Dacă stai de vorbă cu oamenii și îi asculți pe oameni, atunci chiar nu ai niciun argument, nu ai nicio posibilitate de a explica de ce stăm de 150 de zile cu un guvern interimar.

Robert Kiss: Și o ultimă întrebare. În ultimele zile a fost o discuție intensă în spațiul public din România în legătură cu niște posibile afirmații pe care le-ar fi făcut ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, publicate de presa americană, despre cum ar fi influențat căderea guvernului de la București guvernul lui Bolojan.

Sigur, cu o lună înainte, chiar două aproape, era această discuție de demitere a guvernului în Parlament. După toate aceste lucruri, am văzut declarații vehemente la adresa ambasadoarei care este reprezentanta, până la urmă, a administrației americane, la adresa administrației americane, chiar și o plângere penală făcută de un parlamentar USR pe numele lui Sorin Grindeanu, George Simion, dar care până la urmă cuprinde inclusiv partea aceasta de dialog, conversație între liderii politici de la București și ambasadoarea Statelor Unite. Adică este prinsă în acea plângere penală și o ambasadoare, un diplomat al Statelor Unite. Cum vedeți acest [scandal] în România, în Grecia și dacă influențează în vreun fel relația, care oricum scârțâie, cu partenerul american?

Kelemen Hunor: Nu cred că influențează în niciun fel. Uitați-vă când Exxon a plecat, că a fost făcut să plece acum foarte mulți ani, acum 10 ani sau 9 ani.

Strategia de apărare și prezența americanilor a mers mai departe, cu toate că ar fi fost bine să avem investiții americane în Marea Neagră, fiindcă asta ar fi însemnat și o securizare a zonei mult mai puternică decât avem acuma, la această oră.

Dar eu nu cred că guvernul Bolojan a fost demis în urma unor intervenții americane. Exclus. Deci eu sunt convins... sigur, doamna ambasador poate a zis, poate n-a zis, n-am fost acolo, nu știu. Trebuie probată toată povestea asta, dar eu exclud că a fost o intervenție din afară. Noi suntem în stare, din păcate, să ne facem rău singuri.

Nu trebuie să avem ajutor din afară. De fiecare dată avem iarăși tendința de a căuta vinovați în afară, că cineva ne manipulează. Nu. Noi, din păcate, mediocritatea noastră ne face să tăiem craca de sub picioare singuri, fără niciun ajutor, vă dați seama. E o chestiune logică.

Deci eu cred că toată povestea asta trebuie uitată repede, fiindcă asta ar însemna că noi suntem incapabili, suntem impotenți politic, nu putem să guvernăm țara tot timpul. Trebuie să vină cineva să ne corecteze direcția, atitudinea, comportamentul nostru. Nu, nu trebuie să trăim în conspirații din astea.

Noi trebuie să ne facem treaba noastră. Coridorul vertical va funcționa. Aici e vorba despre o rețea, plus resurse, plus alternanța la gazul rusesc și sigur, noi suntem într-o stare bună sau vom fi într-o stare și mai bună anul viitor, când începem în platforma Neptun Deep explorarea gazelor naturale.

Vom avea la dispoziție, n-are de ce să cumpărăm de la americani la un cost mai ridicat. Sau de la qatarezi sau de unde se mai poate cumpăra. Dar rețeaua trebuie construită, fiindcă din asta putem să folosim și noi. Dacă tranzitează România și la o adică, dacă e nevoie, mai putem cumpăra și de la alții. Dacă există ceva probleme, asta n-ai de unde să știi niciodată pe termen mediu, pe termen lung.

Dar eu nu cred în această conspirație că o ambasadoare din Grecia rezolvă problema, dă jos un guvern în România și nu pune nimic în loc. Care-i logica în chestia asta?

Din păcate, noi singuri ne facem rău de fiecare dată când avem ocazia. Și dacă nu avem ocazia, facem noi în așa fel încât să fie posibilă iarăși o conspirație. Noi nu suntem vinovați deloc, absolut. Noi n-avem nicio vină. Ori vin americanii, ori vin rușii, ori vine Merz, Magyar. ori vine Soros, ori vine un alt centru de putere de undeva și ne pune într-o situație dificilă. Nu e așa.