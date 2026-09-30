Dominic Fritz cere alegeri anticipate după eșecul lui Siegfried Mureșan în Parlament: "A venit momentul să ne întoarcem la vot"

Dominic Fritz a mai spus că USR nu va susține un nou Guvern PSD și spune că românii trebuie să poată să aleagă. FOTO: Hepta

Dominic Fritz cere alegeri anticipate după eșecul învestirii Guvernului Siegfried Mureșan și susține că președintele Nicușor Dan are acum instrumentul constituțional pentru dizolvarea Parlamentului. Liderul USR acuză PSD și AUR că au prelungit criza politică și anunță că partidul nu va susține un nou Guvern PSD, indiferent de formula în care va fi prezentat.

"A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD și AUR afectează prețurile, afacerile românești și încrederea oamenilor în viitor. Cetățenii nu mai trebuie să se uite neputincioşi la haosul creat de PSD. USR cere alegeri anticipate.

Siegfried, felicitări pentru curajul, demnitatea și patriotismul arătate în această perioadă. Nu este ușor să treci prin atâtea valuri de ură și atacuri xenofobe abjecte. Arma sistemului este să producă frici inventate pentru a distrage atenția de la cum a capturat statul. Arma noastră sunt soluții reale pentru problemele oamenilor.

Sunt mândru de echipa USR care a mers în fața Parlamentului: Diana, Oana, Radu, Cătălin, Irineu. De judecătoarea Andrea Chiș, susținută de USR. De voi se sperie acest sistem.

Pericolul cel mai mare pentru ei sunt cei care au demonstrat că România poate fi guvernată și cu rezultate pentru cetățeni.

Cum să le mai spună ei oamenilor că toate partidele sunt la fel, când miniștrii USR au arătat că poți să te lupți cu mafiile care ne distrug mediul, să înzestrezi Armata, să deblochezi șantiere, să conduci companiile de stat după criterii de performanță și să faci România respectată în lume?".

Dominic Fritz spune că USR nu va susține un Guvern PSD

Dominic Fritz a mai spus că USR nu va susține un nou Guvern PSD și spune că românii trebuie să poată să aleagă:

"Noi vom refuza să girăm un nou guvern PSD, indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra.

După două încercări de învestire respinse și luni întregi de criză, președintele are acum instrumentul constituțional pentru dizolvarea Parlamentului. Oamenii trebuie să poată să aleagă: reducerea cheltuielilor și reformarea statului sau avioane de lux pentru PSD cu sprijin de la AUR?

Români, nu abandonați, nu vă lăsați descurajați! Sistemul acesta corupt pare puternic doar pentru că face mult zgomot. În realitate, este mai slab și mai speriat decât pare.

Pentru că știe un lucru: oricâte instituții ar captura, tot nu poate confisca votul oamenilor", a scris Dominic Fritz.