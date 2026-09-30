Olguța Vasilescu anunță că viitorul guvern ar putea fi în jurul PSD, dar nu neapărat cu Grindeanu premier: „Nu ne cramponăm de funcții”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Foto: Agerpres

Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat miercuri, în direct la Antena 3 CNN, că e de părere că viitorul Guvern ar putea fi format în jurul PSD, dar fără ca Sorin Grindeanu să fie desemnat prim-ministru. „Nu ne cramponăm neapărat de funcții”, a explicat ea.

„Da, este o variantă pe care noi am acceptat-o chiar în urmă cu două guverne, ca să spun așa, atunci când se vorbea despre guvernul Tomac, că putem să votăm inclusiv un guvern din care să nu facem parte, apoi la Guvernul Veștea am votat un guvern din care iarăși nu aveam funcția de prim-ministru. Nu ne cramponăm neapărat de funcții”, a explicat ea.

Social-democrata a spus că este posibilă formarea unei majorități „din bucăți”, cu parlamentari care să susțină un guvern în jurul PSD.

„Eu cred că va fi o majoritate făcută din bucăți, eu cred că vor fi mai mulți parlamentari care vor vota pentru un guvern în jurul PSD-ului. Poate nu neapărat Sorin Grindeanu, poate vreo nominalizare pe care o face președintele, dar în jurul PSD-ului”, a mai adăugat declarat Olguța Vasilescu.

De asemenea, întrebată despre posibilitatea unui Guvern PSD-AUR, aceasta a spus că în partid nu a fost luată o astfel de decizie.

„Eu ce pot să vă spun este că la acest moment nu este făcută nicio astfel de discuție în Partidul Social-Democrat și nu vreau să speculez. Ce pot să vă asigur este că, indiferent de unde ar fi voturile pentru un guvern în jurul Partidului Social-Democrat, noi îl așteptăm”, a mai declarat Lia Olguța Vasilescu.

Între timp, Parlamentul a respins Guvernul Mureșan. Lia Olguța Vasilescu declara, înainte de vot, că în cazul în care Executivul nu va primi votul de încredere, președintele Nicușor Dan va trebui să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier și este posibil să convoace din nou partidele la consultări.

„Va trebui să facă o nouă nominalizare și probabil că Nicușor Dan o va face foarte repede.

Probabil că săptămâna aceasta, poate mâine-poimâine, va chema din nou partidele la consultări și sper ca, până la urmă, propunerea de premier să fie făcută pentru Sorin Grindeanu, ca să încercăm să formăm și noi o majoritate”, a mai adăuga Lia Olguța Vasilescu.

Guvernul Siegfried Mureșan a picat miercuri, la vot, cu 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, insuficiente pentru a obține învestitura Parlamentului.