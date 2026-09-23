Lia Olguța Vasilescu îi răspunde lui Siegfried Mureșan: „Nu cred că aveți simțul ridicolului”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Foto: Agerpres

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, i-a dat replica premierului desemnat Siegfried Mureșan, după acesta i-a transmis că „mai bine și-ar trimite soțul la muncă”, în loc să lanseze acuzații la adresa lui. Social-democrata i-a spus că „nu are simțul ridicolului și nici perspicacitate”.

Într-un mesaj adresat lui Siegfried Mureșan, Lia Olguța Vasilescu îl critică pentru modul în care s-a raportat la desemnarea pentru funcția de premier, dar și pentru activitatea sa politică.

„Domnule Siegfried,

Nu știu de unde ați tras, dumneavoastră sau "adepții" dumneavoastră, concluzia că pe mine mă deranjează că sunteți neamț. Dimpotrivă, cred că asta e singura dumneavoastră calitate, fiindcă eu alta nu am identificat. Ce am constatat, inclusiv la colegii dumneavoastră de partid, e că vă pronunță numele când Zigfrid, când Sigfried, când Siegfried și multe alte variante.

Și am constatat-o acum vreo patru luni, deci dacă era să vă deranjeze, stați cam prost cu viteza de reacție. Sper să nu fiți în situația să trebuiască luată rapid vreo decizie, în cazul puțin probabil în care ați fi validat ca premier, că România ar rata orice țintă impusă.

Dar poate aveți alte calități...

Coloană vertebrală? Pinalti zice că nu, că v-a susținut financiar și nu ați zis măcar "danke". Și nici deranjat de sursa de proveniență a banilor n-ați prea fost, deci nici cinstea nu vă dă afară din casă.

Simț al ridicolului? Nu cred că aveți, din moment ce vă plimbați de o lună în haina de candidat la funcția de premier și, când vă desemnează președintele, păreți surprins că cineva v-a luat totuși în serios și cereți răgaz de gândire.

Perspicacitate? Ați fi știut că luați sub 160 de voturi dacă veniți în Parlament, deci nici asta nu poate fi. Patriotism? Păi dacă ați cerut de atâtea ori sancțiuni financiare și nu numai contra României, e ultimul lucru de care vă putem bănui.

Pregătire economică? Ați fi venit cu un program, altul decât al lui Ilie Bolojan care a sărăcit România.

Nu mai trec în revistă ce alte calități ați putea avea fiindcă, sincer, nu le identific. Și nu le-a identificat nici partidul dvs când a depus lista de candidați la europarlamentare, comună cu cea a PSD, din păcate, și e o greșeală pe care nu o să o mai repetăm, devreme ce v-a pus pe ULTIMA poziție eligibilă. La risc. Că nu era nicio problemă pentru ei dacă pierdeați mandatul. Ca și acum. Doar nu credeți că vă ia vreunul în serios ca să pretindeți să vă luam noi?”, a încheiat Olguța Vasilescu.

Tot miercuri, premierul desemnat Siegfried Mureşan i-a transmis miercuri Liei Olguţa Vasilescu, că mai bine şi-ar trimite soţul (Claudiu Manda, secretarul general al PSD și europarlamentar) la serviciu, în Parlamentul European, că nu face cinste, fiind unul dintre cei mai absenţi membri.

„Acea importantă doamnă din PSD mai bine şi-ar trimite soţul (Claudiu Manda, secretarul general al PSD, europarlamentar, nr) la serviciu, în Parlamentul European, că nu face cinste, fiind unul dintre cei mai absenţi membri ai Parlamentului European”.

„În ceea ce priveşte trăsnăile spuse de PSD, mi-aş dori sincer ca Partidul Social-Democrat să mă combată cu chestiuni serioase. Ei ştiu că competenţa şi etica au fost întotdeauna principalii piloni ai activităţii mele şi ai prezenţei mele în spaţiul public, ei ştiu că nu am făcut niciodată rabat la competenţă şi la etică, ştiu că nu au cu ce să mă atace în materie de competenţă şi etică şi atunci se joacă cu tot felul de neadevăruri.

Sincer, îi privesc cu simpatie, cu zâmbetul pe buze şi arată doar cât sunt de mici şi faptul că sunt incapabili să articuleze o alternativă de program politic de dezvoltare a României şi, repet, tot ceea ce eu am spus de-a lungul timpului despre Partidul Social-Democrat a fost şi este adevărat. Mi-aş dori ca ceea ce PSD-ul spune despre mine să fie adevărat. Până acum au spus mult mai multe minciuni şi neadevăruri despre mine decât adevăruri", a mai comentat el.