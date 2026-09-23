Polonia pregătește un „scut subteran” pentru populație. Peste 10.000 de adăposturi din Războiul Rece vor fi modernizate

În cartierul Nowa Huta sunt peste 250 de adăposturi construite sub blocuri de apartamente și clădiri publice. Foto: Getty Images

În subsolul unei școli din cartierul Nowa Huta al orașului polonez Cracovia se află un adăpost de pe vremea Războiului Rece construit în anii '50 și care nu a fost niciodată modernizat, la fel ca majoritatea celor peste 10.000 de adăposturi antiaeriene din Polonia, pe care guvernul de la Varșovia dorește acum să le extindă și să le renoveze pentru a crea un așa-numit „scut subteran”, relatează miercuri agenția EFE, citată de Agerpres.

În curtea, pe holurile și pe scările acelei școli au rămas indicatoarele care direcționează spre adăpostul ce are o suprafață de aproximativ 140 de metri pătrați și care este prevăzut și astăzi cu aceeași ușă blindată, cu sistemul de ventilație și chiar cu aceeași mașină manuală de purificare a apei instalată în urmă cu aproximativ 70 de ani. În cartierul Nowa Huta sunt peste 250 de adăposturi construite sub blocuri de apartamente și clădiri publice.

În timp ce dronele și rachetele rusești atacă Ucraina vecină și unele au intrat accidental în spațiul aerian al Poloniei, această țară a lansat un plan de urgență pentru modernizarea și extinderea rețelei sale de adăposturi pentru populație.

O psiholoagă din Cracovia, Kamila Boguszewska, mărturisește că în ultimul an a observat o anxietate majoră în rândul pacienților săi de teama unui eventual război.

Conform datelor pompierilor, în Polonia există în prezent 85.739 de adăposturi, dar marea majoritate sunt 'adăposturi temporare', adică subsoluri și garaje private, numărul 'adăposturilor de înaltă protecție' fiind de numai 1.903, iar alte 8.719 de adăposturi sunt considerate că oferă un anumit grad de protecție.

Pe ansamblu, rețeaua poloneză de adăposturi antiaeriene este insuficientă, învechită, slab echipată și oferă numai aproximativ 1,43 milioane de locuri, din care numai 300.000 de locuri în adăposturi antiatomice, pentru o populație de circa 38 de milioane de locuitori.

Anul acesta a intrat în vigoare în Polonia 'legea adăposturilor', ce impune amenajarea acestora și a unor ieșiri de urgență aferente în toate clădirile nou construite.

Planul guvernului include adaptarea stațiilor de metrou, a parcărilor subterane și a clădirilor publice, cu obiectivul pe termen mediu de a fi create circa 32.000 de adăposturi la nivel național. Extinderea sistemului este finanțată printr-un program de 8 miliarde de euro.

Ministerul de Interne cere ca adăposturile să fie prevăzute cu cel puțin trei litri de apă de persoană pe zi, cu alimente neperisabile, lanterne, instalații pentru telefonia fixă și mobilă, extinctoare și zone de odihnă pentru jumătate dintre ocupanți.

Pentru a pregăti populația înainte să vină momentul folosirii acestor adăposturi, autoritățile poloneze au distribuit un manual celor circa 17 milioane de gospodării ale țării, cu instrucțiuni de urmat în caz de atacuri aeriene sau chimice, inclusiv sfaturi despre constituirea unor rezerve de alimente pentru o perioadă de trei zile și a unui kit de urgență.

De asemenea, Ministerul de Interne polonez a lansat o aplicație de telefon mobil și website-ul web 'Unde să te ascunzi' pentru localizarea adăposturilor din apropiere.