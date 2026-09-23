OpenAI îi dă acces Ucrainei, gratuit, la sistemul său AI de apărare cibernetică pentru a se proteja de atacurile rușilor

3 minute de citit Publicat la 17:37 23 Sep 2026 Modificat la 17:37 23 Sep 2026

Ucraina are deja acces la instrumente de inteligență artificială furnizate de concurenții OpenAI, precum Google. Foto: Profimedia Images

Compania americană OpenAI a anunțat că va pune la dispoziția Ucrainei, gratuit, sistemul său AI de apărare cibernetică, pentru a ajuta guvernul de la Kiev să protejeze infrastructura civilă, precum spitalele și centralele electrice, de atacuri cibernetice, relatează BBC.

Potrivit Computer Emergency Response Team of Ukraine (CERT-UA), echipa națională de răspuns la incidente cibernetice, Ucraina a înregistrat aproape 6.000 de atacuri doar în 2025.

Sistemul OpenAI, Daybreak, este capabil să identifice rapid vulnerabilități în sistemele digitale și poate ajuta la remedierea acestora.

Conform înțelegerii dintre Ucraina și compania lui Sam Altman, Kievul va primi acces la modelul avansat GPT 5.6 Sol, rivalul modelelor Mythos și Fable de la Anthropic.

George Osborne, fostul ministru britanic al Finanțelor, în prezent șeful OpenAI pentru relația cu guvernele, a declarat: „Protejarea infrastructurii civile înseamnă apărarea acesteia atât împotriva atacurilor fizice, cât și a celor digitale, astfel încât oamenii să poată continua să trăiască, să muncească și să aibă acces la servicii esențiale”.

Rafe Pilling, director pentru informații privind amenințările cibernetice în cadrul companiei de securitate cibernetică Sophos, a declarat că operațiunile cibernetice ofensive ale Rusiei au fost „o componentă-cheie” a agresiunii Kremlinului împotriva Ucrainei încă din 2014.

„Orice inițiativă care întărește eforturile Ucrainei care sunt deja foarte capabile, dar extrem de solicitate, reprezintă o evoluție binevenită”, a spus el.

De asemenea, Jamie MacColl, cercetător senior specializat în cibernetică la Royal United Services Institute (RUSI), a declarat pentru BBC că firmele occidentale de tehnologie ajută Ucraina de mai mult timp, parțial din motive altruiste, dar și pentru că obțin date și informații foarte valoroase dintr-un conflict activ.

„Având în vedere acest lucru, nu este surprinzător că OpenAI oferă acum și servicii de securitate cibernetică defensivă”, a spus el.

El consideră că accesul la Daybreak ar fi util, în special având în vedere volumul atacurilor cibernetice rusești care vizează țara.

Însă, a remarcat că Ucraina are deja acces la instrumente de inteligență artificială furnizate de concurenții OpenAI, precum Google.

Atac și apărare cu tehnologie de vârf

Capacitățile cibernetice ale celor mai noi și mai puternice modele de inteligență artificială, denumite modele „de frontieră” în jargonul domeniului, pot fi un avantaj pentru cei care se ocupă de apărarea cibernetică, însă aceleași capacități pot fi folosite și pentru atacuri.

Identificarea unor vulnerabilități ale sistemelor, de exemplu, este o capabilitate de folos pentru cei care vor să îi blocheze pe hackeri, dar și pentru atacatorii care caută metode de a se infiltra într-o organizație.

Anthropic a restricționat puternic accesul la sistemele sale pe motiv că sunt prea puternice pentru a ajunge pe mâini greșite, însă OpenAI a permis unor companii din Europa, precum și unor bănci din Marea Britanie, să utilizeze cele mai avansate modele ale sale pentru securitate cibernetică.

Compania a făcut anunțul în paralel cu Adunarea Generală a ONU, care se desfășoară în prezent la New York.

Inteligența artificială ocupă un loc important pe agenda reuniunii, iar directorii unor companii americane din domeniul tehnologiei, inclusiv Sam Altman de la OpenAI și Dario Amodei de la Anthropic, urmează să vorbească în cadrul reuniunii la nivel înalt.

În ultimul său discurs în fața Adunării Generale a ONU, Secretarul General António Guterres a făcut apel pentru reglementarea acestei tehnologii, în timp ce președintele Donald Trump a spus că ar trebui să fie redenumită „super-inteligență” și a spus că nu va frâna dezvoltarea acesteia, menționând că orice progres tehnologic vine cu riscuri la pachet.

Dovezile arată că tehnologia este utilizată tot mai mult în conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Într-un raport publicat la începutul acestei luni, Anthropic a susținut că platforma sa Claude ar fi fost utilizată de un grup de dezvoltatori ruși pentru a crea software destinat unui roi de așa-numite drone „kamikaze”, concepute pentru atacuri în Ucraina.

Compania a afirmat că grupul a activat rețele private virtuale (VPN-uri) pentru a ocoli o blocare geografică impusă de compania de tehnologie.

Anthropic a mai susținut că inteligența artificială ar fi fost utilizată în tentative de infiltrare în serviciile guvernamentale, militare și diplomatice ale Ucrainei.

Recent, aproximativ 100 de companii americane au semnat o scrisoare deschisă în care au avertizat guvernele și instituțiile lumii că „fereastra se închide” pentru a se asigura că sistemele de apărare cibernetică sunt suficient de solide pentru a rezista atacurilor cibernetice bazate pe inteligență artificială.

Însă nu doar utilizarea acestei tehnologii de către actori rău intenționați stârnește îngrijorare: în această vară, OpenAI a dezvăluit că un grup de agenți de inteligență artificială pe care îi testa a scăpat de sub control și a lucrat în secret pentru a sparge sistemele unei alte companii de tehnologie, Hugging Face.

Ulterior, Anthropic și Google au dezvăluit incidente similare.