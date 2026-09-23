La presiunea lui Trump, Londra este pregătită să revizuiască acordul de retrocedare a Insulelor Chagos către Mauritius

3 minute de citit Publicat la 16:00 23 Sep 2026 Modificat la 16:00 23 Sep 2026

Londra este pregătită să revizuiască acordul de retrocedare a Insulelor Chagos către Mauritius. Sursa foto: Profimedia Images

Confruntat cu opoziţia neclintită a preşedintelui american Donald Trump, Regatul Unit declară că este pregătit să renegocieze acordul încheiat anul trecut privind returnarea Arhipelagului Chagos către Mauritius, unde se află o bază militară strategică americano-britanică, notează Agerpres.

Acordul de restituire, semnat în mai 2025 de Londra după mai mulţi ani de negocieri intense şi o jumătate de secol de dispute, a fost suspendat în aprilie 2026, după ce a fost denunţat de liderul de la Casa Albă.

Tensiuni UK-SUA din cauza Insulelor Chagos

Soarta acestui arhipelag din Oceanul Indian a otrăvit relaţiile britanico-americane de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Preşedintele SUA a descris din nou acordul drept "teribil" marţi, în timpul primei sale întâlniri cu premierul britanic Andy Burnham, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

El a adăugat că Regatul Unit va "analiza" problema, premierul britanic dând din cap în semn de acord alături de el.

Puţin mai târziu, Andy Burnham le-a spus jurnaliştilor britanici că "trebuie găsit un compromis între diferitele părţi".

"Lucrăm din greu pentru a realiza acest lucru", a adăugat el, în contextul în care Londra încearcă de luni de zile să atenueze ostilitatea americană faţă de acordul încheiat de guvernul laburist anterior al lui Keir Starmer şi aprobat iniţial de Washington.

Întrebat miercuri la BBC, secretarul Apărării, Wes Streeting, a recunoscut că "acordul, în forma sa actuală, nu poate avansa fără sprijinul Statelor Unite".

Nici Burnham, nici Streeting nu au menţionat însă vreo viitoare întâlnire pentru reluarea discuţiilor.

"Remarcile lui Donald Trump (...) confirmă ceea ce ştiam deja: acordul privind Insulele Chagos se află într-un impas, Regatul Unit nefiind dispus să avanseze fără sprijinul american", a declarat pentru AFP Jack Pannell, de la centrul de reflecţie British Foreign Policy Group.

Proiectul de lege pentru ratificarea acordului, introdus în Parlament în iunie, urma să fie dezbătut în Camera Lorzilor la sfârşitul lunii octombrie. Membrii Parlamentului nu l-au analizat încă.

Însă, potrivit expertului, această problemă nu este o prioritate pentru Andy Burnham, care doreşte să împiedice Insulele Chagos să devină o povară pentru alte probleme pe care intenţionează să le urmărească la nivel internaţional, cum ar fi reglementarea inteligenţei artificiale şi Ucraina.

Ce prevedea acordul iniţial

Acordul de restituire prevedea că Regatul Unit va păstra un contract de închiriere pe 99 de ani asupra insulei Diego Garcia pentru a continua să utilizeze baza militară strategică situată acolo, în schimbul unei plăţi anuale de 101 milioane de lire sterline (120 de milioane de euro) către Mauritius.

Această bază a jucat un rol major în cele două războaie purtate de Statele Unite în Irak (1990-1991, 2003-2011). De asemenea, a fost folosită pentru a lansa atacuri împotriva rebelilor Houthi din Yemen, aliaţi ai Iranului împotriva Israelului în războiul din Gaza.

Donald Trump îl criticase pe predecesorul lui Andy Burnham, Keir Starmer, pentru că a refuzat să permită bombardierelor americane să folosească baza pentru a ataca Iranul la începutul războiului împotriva acestei ţări, în februarie-martie.

După ce a aprobat iniţial acordul, preşedintele SUA a revenit la începutul anului 2026, numindu-l "o greşeală uriaşă", într-un moment în care se confrunta cu opoziţia a numeroase ţări europene, inclusiv a Regatului Unit, faţă de planul său de a prelua Groenlanda.

"Faptul că Regatul Unit abandonează un teritoriu extrem de important (...) se adaugă la o listă foarte lungă de motive de securitate naţională pentru care Groenlanda trebuie achiziţionată", a declarat el pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Keir Starmer a declarat apoi că această schimbare de poziţie nu a avut alt scop decât să "pună presiune (asupra lui) şi asupra Regatului Unit" în problema Groenlandei.

La momentul acordului, Starmer a insistat, de asemenea, că nu există alternativă, în faţa opoziţiei Partidului Conservator şi a partidului naţionalist Reform UK.

Acest fost avocat a dorit să soluţioneze această dispută cu Mauritius pentru a se conforma unui aviz consultativ al Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ) şi unei rezoluţii ONU neobligatorii adoptate în 2019, care solicita Regatului Unit să pună capăt administrării arhipelagului.

Londra a păstrat controlul asupra Insulelor Chagos după ce Mauritius şi-a câştigat independenţa în 1968. Între acel moment şi 1973, Regatul Unit a expulzat 2.000 de locuitori din Chagos pentru a-şi stabili baza pe Diego Garcia.