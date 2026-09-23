Alertă în NATO: Un elicopter militar rusesc a intrat în spațiul aerian al Poloniei. Au fost ridicate avioane de luptă

Un elicopter militar rusesc a intrat în spațiul aerian al Poloniei. Foot: Getty Images

Un elicopter militar rusesc Mi-8 a intrat pentru scurt timp miercuri în spațiul aerian al Poloniei, venind dinspre exclava rusă Kaliningrad, a anunțat Comandamentul Operațional al armatei poloneze. Incidentul a dus la ridicarea de la sol a avioanelor de luptă, iar forțele de apărare antiaeriană au fost puse în stare de alertă, scrie Reuters.

Potrivit armatei poloneze, elicopterul a rămas în spațiul aerian al țării timp de 42 de secunde și a pătruns până la aproximativ 300 de metri în interiorul teritoriului polonez.

„Avioanele de luptă au fost ridicate de la sol, iar forțele și mijloacele terestre au rămas în stare de pregătire. Natura incidentului arată că Rusia testează din nou nivelul de pregătire al apărării noastre aeriene”, a transmis Comandamentul Operațional pe X.

Ambasada Rusiei la Varșovia nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta incidentul.

Polonia se află de mai mult timp într-o stare de alertă ridicată în fața posibilelor încălcări ale spațiului său aerian, din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina și al mai multor incidente similare produse în regiune.

Săptămâna trecută, premierul Donald Tusk a lansat un nou avertisment grav în Parlamentul de la Varșovia: potrivit informațiilor serviciilor de informații, planurile Rusiei includ atacuri hibride cu drone și rachete asupra țărilor care sprijină Ucraina, inclusiv Polonia. Șeful guvernului spune că următoarele luni ar putea aduce „evenimente grave” și noi provocări la adresa statelor NATO de pe flancul estic.