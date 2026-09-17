Avertisment grav din Polonia: Serviciile secrete spun că Rusia se pregătește să lovească țări NATO. Tusk: Cel mai probabil scenariu

Premierul Donald Tusk a lansat joi un nou avertisment grav în Parlamentul de la Varșovia. Foto: Getty Images

Premierul Donald Tusk a lansat joi un nou avertisment grav în Parlamentul de la Varșovia: potrivit informațiilor serviciilor de informații, planurile Rusiei includ atacuri hibride cu drone și rachete asupra țărilor care sprijină Ucraina, inclusiv Polonia. Șeful guvernului spune că următoarele luni ar putea aduce „evenimente grave” și noi provocări la adresa statelor NATO de pe flancul estic, relatează Euronews. Avertismentul vine într-o zi în care Polonia și-a ridicat din nou avioanele de luptă, doua aeroporturi au fost temporar închise, au fost emise alerte pentru populație în estul țării, iar un atac rusesc a provocat o explozie puternică foarte aproape de granița poloneză.

Tot joi, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că situația este „cea mai periculoasă” de până acum și a avertizat că Rusia „nu se va opri la Ucraina” și va recurge la tot mai multe provocări. Ministrul le-a cerut autorităților locale să se pregătească inclusiv pentru cele mai dificile scenarii.

Premierul Donald Tusk a prezentat în Sejm ceea ce a numit „cel mai probabil scenariu pentru următoarele câteva luni”.

„Vreau să prezint opiniei publice și deputaților cel mai probabil scenariu pentru următoarele câteva luni, pentru că este un scenariu care presupune evenimente grave și care ne cere concentrare, seriozitate și, înainte de toate, să fim pregătiți mental pentru niște teste dificile”, a spus Tusk.

El a subliniat că asemenea teste îi așteaptă „cu siguranță pe toți polonezii”.

Șeful guvernului a precizat că se referă la perioada de până la începutul primăverii, deoarece, „potrivit tuturor surselor, sfârșitul toamnei și iarna vor reprezenta cel mai critic moment de până acum al războiului dintre Rusia și Ucraina”.

Drone cu motor cu reacție, noua armă a Rusiei

Tusk a vorbit și despre o schimbare importantă, pe care a descris-o drept „foarte negativă”: Rusia începe să folosească pe scară largă un nou tip de dronă, cu motor cu reacție, capabilă să se deplaseze cu viteze mult mai mari și la altitudini ridicate înainte de a coborî și de a lovi ținta.

Premierul polonez a atras atenția că foarte puține țări sunt în acest moment pregătite să combată eficient asemenea drone și că Polonia trebuie, la rândul ei, să găsească soluții pentru a se apăra de ele.

Tusk a anunțat că va merge în Ucraina pentru discuții cu președintele Volodimir Zelenski despre modul în care cele două țări pot coopera în cadrul sistemelor de apărare antirachetă și despre felul în care Polonia ar putea folosi experiența și capacitățile Ucrainei și ale altor state în acest domeniu.

Premierul s-a referit și la speranțele privind un armistițiu în ceea ce privește infrastructura energetică, despre care vorbise anterior președintele american Donald Trump.

„De atunci au avut loc multe atacuri, inclusiv asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Prin urmare, trebuie să presupunem că ele vor continua, iar acest lucru are consecințe și pentru Polonia, pentru că aceste atacuri vizează tot mai des instalații aflate foarte aproape de punctele noastre de trecere a frontierei cu Ucraina”, a declarat Tusk.

Chiar joi, în timpul unui nou atac rusesc asupra vestului Ucrainei, Polonia și-a ridicat avioanele militare, iar în unele zone din est au fost declanșate alerte. Tusk a anunțat că foarte aproape de graniță, în apropiere de Dorohusk, a fost lovită din nou, cel mai probabil, o benzinărie, iar atacul a provocat o „explozie masivă”.

Potrivit premierului, obiectivul Rusiei este distrugerea, la o scară cât mai mare, a economiei și logisticii Ucrainei. „Deocamdată, ale Ucrainei”, a adăugat Tusk.

Șase mari orașe ucrainene, în vizorul Rusiei

Premierul polonez a afirmat că sunt așteptate atacuri constante, foarte frecvente și de mare intensitate, asupra a șase dintre principalele orașe ale Ucrainei. Potrivit acestuia, Rusia ar urma să urmărească inclusiv distrugerea depozitelor cu produse și echipamente esențiale pentru apărarea țării, precum și a infrastructurii feroviare.

Tusk a amintit că, în ultimele săptămâni, rușii au distrus peste 300 de locomotive ucrainene.

Șeful guvernului de la Varșovia a spus apoi că, „în evaluarea serviciilor de informații, planul Rusiei include și atacuri hibride cu drone și rachete asupra statelor care sprijină Ucraina, inclusiv asupra Poloniei”.

Astfel de scenarii sunt discutate de ceva timp, însă Tusk a subliniat că informațiile primite acum sunt „foarte coerente și, din păcate, convingătoare”.

Potrivit premierului, eventualele lovituri ar urma să fie prezentate drept atacuri „accidentale”, tocmai pentru a paraliza sau cel puțin pentru a slăbi hotărârea statelor NATO de a recurge la mecanismele Alianței în cazul unei agresiuni.

„Există un risc real ca pe teritoriul uneia sau mai multor țări NATO de pe flancul estic să pătrundă drone sau alte tipuri de rachete, care ar putea chiar să provoace distrugeri. Iar versiunea oficială va fi că a fost un accident și că nu există niciun motiv pentru ca cineva să se gândească la un răspuns din partea NATO”, a spus Tusk.

Premierul susține că obiectivul Rusiei este „slăbirea coeziunii NATO” și, mai ales, convingerea statelor membre că Articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic este „mai degrabă teoretic decât practic”.

Tusk a avertizat că asemenea atacuri prezentate drept „accidentale” s-ar putea repeta.

„Suntem într-o zonă de pericol”, a mai spus premierul, precizând însă că, în prezent, nimic nu indică riscul unei invazii. El a avertizat totuși că Polonia ar putea deveni ținta unor provocări și incidente mai grave decât cele de până acum.

Tusk: În privința securității trebuie să vorbim cu o singură voce

În continuarea discursului, premierul a afirmat că noua strategie a Rusiei ia în calcul și posibile schimbări politice în unele țări europene.

Tusk a amintit că în Europa urmează mai multe alegeri și că există formațiuni și forțe politice pe care el le-a descris drept deschis pro-ruse. Premierul le-a cerut politicienilor polonezi, indiferent de partid, adresându-se în special parlamentarilor Confederației, „să nu participe sub nicio formă, fie din neatenție, fie în mod deliberat, la promovarea narațiunilor de care Rusia este foarte interesată”.

„Alimentarea ostilității față de Uniunea Europeană, față de aliații noștri, față de ucraineni înseamnă punerea directă în aplicare a strategiei Rusiei. Toată lumea trebuie, în sfârșit, să înțeleagă acest lucru”, a declarat el.

În finalul discursului, Tusk le-a cerut tuturor celor prezenți în Sejm să „vorbească cu o singură voce, să ia decizii împreună, să nu mai ezite și să arate că, indiferent de opiniile politice, într-un moment de încercare suntem cu toții patrioți” atunci când este vorba despre securitatea frontierelor, a spațiului aerian al Poloniei și a locuințelor oamenilor.

Premierul a afirmat că există politicieni în Europa care „așteaptă doar un alibi” pentru ca, în cazul izbucnirii unui conflict, să poată spune: „Nu vom muri pentru Polonia, nu vom muri pentru Letonia sau Lituania”.

„Articolul 5, loialitatea între aliați și respectarea angajamentelor trebuie să devină semnul nostru distinctiv”, a declarat Tusk.

Premierul a adăugat că Polonia vrea și are nevoie de certitudinea că, în cazul unei amenințări mai grave din partea Rusiei, poate conta pe „un răspuns rapid și eficient din partea întregului bloc” NATO.