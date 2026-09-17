Cum au suflat turbinele eoliene vânt în pânzele Afd în Germania, care e pe cale să câștige alegerile într-un nou land, zilele următoare

„Fermă” de turbine eolilene pe o câmpie din Germania. Foto: Getty Images

Turbinele eoliene, unele de aproape 200 de metri înălțime, situate în apropierea orașului Crivitz, cu o populație de 5.000 de locuitori și aflat în landul Mecklenburg-Pomerania de Vest, au devenit un veritabil simbol al „războiului cultural” care se poartă în aceste zile în Germania, informează The Telegraph: locuitorii din regiunea Pomeraniei de Vest sunt chemați la urne duminică, în cadrul unor alegeri regionale pe care AfD-ul are șanse să le câștige.

Pentru susținătorii AfD, eolienele au ajuns să reprezinte un „simbol urât” al eșecului guvernului german de a găsi o alternativă la energia nucleară și de a înlocui importurile de gaz ieftin provenit din Rusia.

Pe șoselele și drumurile care străbat Crivitz au apărut deja postere cu mesaje „Țara noastră nu e o fermă eoliană”.

Christian Schroeder, un agent de vânzări de 45 de ani s-a mutat în urmă cu șase ani, alături de partenera sa de 44 de ani, Adriana, la periferia orașului pentru a-și construi casa viselor sale.

Acum, visul lor a devenit un coșmar: giganticele turbine eoliene s-au înmulțit tot mai mult și au ajuns tot mai aproape de curtea casei.

Cuplul de germani a declarat, pentru The Telegraph, că au primit în 2019 asigurări că „nicio turbină eoliană” nu va fi construită în apropierea casei lor. Ulterior, celor doi germani li s-au promis facturi mai ieftine la energie - o slabă consolare față de prețul plătit pe casă.

În prezent, peste 50 de astfel de turbine sunt ridicate, în curs de construire sau planificate a fi construite.

„Suntem cu totul dezamăgiți, a spus Schroeder, care crede că situația nu poate decât să se înrăutățească. Alți localnici se declară și ei nemulțumiți de zgomotul constant și zumzetul pe care acestea le produc, dar și de umbrele gigantice pe care le proiectează palele elicelor.



„Cine o să ne mai cumpere casa?”, s-a întrebat Adriana Morcinek.

Lidera AfD cere dărâmarea eolienelor

Energia eoliană a contribuit cu 55,9% la mixul energetic al Germaniei, în 2025. În regiunea Mecklenburg-Pomerania de Vest, deși are o populație mică, de circa 1,5 milioane de persoane, fiind însă o zonă dominată de vânturi, aici sunt instalate 188 de eoliene noi a căror capacitate totală e de 1,14 megawați - suficient pentru a furniza energie electică pentru un milion de locuințe.

Andreas Reinecke, un arhitect de 72 de ani din Crivitz a lansat deja o petiție publică împotriva construirii de noi turbine eoliene în zonă, pe motiv că acestea vor afecta peisajul rural al regiunii, unde cea mai înaltă construcție e a unei biserici vechi din secolul 15, cu o înălțime de circa 40 de metri.

În acest peisaj, politicienii AfD, care se declară sceptici în privința schimbărilor climatice, și-au manifestat de mai multă vreme opoziția față de proiectele de ridicare a unor astfel de turbine eoliene.

„Avem peisaje rurale minunate distruse de aceste ferme eoliene. Ar fi cu totul altceva dacă am vorbi doar de câteva (astfel de eoliene - n.r.), dar ele acum se construiesc în masă și afectează calitatea vieții oamenilor de aici”, a declarat pentru The Telegraph, Petra Federau, purtătoarea de cuvânt a AfD și deputată în parlamentul landului Mecklenburg-Pomerania de Vest.

Alice Weidel, copreședinta AfD a solicitat chiar „dărâmarea” eolienelor și a precizat că Germania are nevoie de gazul rusesc pentru a-și relansa economia.