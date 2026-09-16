După Saxonia, AfD se pregătește de o nouă victorie regională, în Pomerania de Vest. Partidul lui Merz e la limita pragului electoral

Leif-Erik Holm, candidatul AfD pentru funcția de premier la alegerile regionale din landul Mecklenburg-Pomerania de Vest. Foto: Profimedia Images

Formațiunea de extremă dreapta AfD este pe cale să câștige alegerile regionale și în landul Mecklenburg-Pomerania de Vest, situat tot în Germania de Est, după victoria obținută acum 10 zile în Saxonia-Anhalt, informează Financial Times (FT).

Alegerile din Pomerania de Est sunt programate duminică, 20 septembrie. AfD conduce în prezent în sondajele de opinie, cu circa 37% din preferințele electoratului german.

La alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, AfD a obținut 43,8% din voturi.

După aproape cinci ani de când Moscova a lansat invazia sa de amploare asupra Ucrainei, mulți rezidenți din Pomerania de Vest încă se opun tăierii legăturilor comerciale și diplomatice cu Rusia, precum și campaniei de reînarmare a Germaniei.

Chiar și atunci când guvernul cancelarului Friedrich Merz avertizează asupra intensificării „războiului hibrid” al Moscovei, după incidentul dronei cu explozivi descoperite luna trecută la aeroportul din Leipzig, aproape două treimi dintre alegătorii din Mecklenburg-Pomerania consideră Rusia drept o amenințare slabă sau deloc”, conform unui sondaj de opinie publicat recent.

În schimb, 59% dintre alegătorii din vestul Germaniei consideră Rusia o amenințare „puternică sau foarte puternică”, conform unui sondaj ARD publicat în această lună.

„Există diferențe între Est și Vest, în privința ajutorului militar pentru Ucraina, a percepției față de Putin și Rusia, și asta are legătură cu istoria”, a spus, pentru FT, Steffen Mau, sociolog la Universitatea Humboldt din Berlin.

Astfel, oamenii din RDG comunistă au avut o atitudine mai deschisă față de soldații sovietici, comparativ cu populația din țările fostului bloc comunist. După reunificare, est-germanii din est au devenit cetățeni ai unui stat membru NATO, dar scepticismul față de alianța condusă de SUA a persistat.

„Est-germanii au fost foarte reținuți în privința extinderii NATO către Europa Centrală și de Est”, a spus Mau.

Această afinitate pentru Rusia a fost amplificată de problemele economice cauzate de renunțarea, de către Germania, la energia ieftină (gaz și petrol) provenită din Rusia și de resentimentele care au urmat reunificării Germaniei. Împreună, aceste forțe au creat un teren fertil pentru AfD, formațiune pro-Rusia și eurosceptică, exact când Germania a devenit cel mai mare donator militar pentru Ucraina sub conducerea lui Merz.

O victorie a AfD în landul Mecklenburg-Pomerania de Vest, care are o populație de peste 1,5 milioane de locuitori, ar putea avea repercusiuni naționale pentru Merz și coaliția sa de creștin-democrați și social-democrați, arată FT. Astfel, formațiunea lui Merz - CDU (creștin-democrații) - a scăzut sub 7 la sută în acest land și riscă să nu atingă pragul de 5 procente necesar pentru a intra în adunarea regională, ceea ce ar fi o lovitură serioasă pentru Merz, care se confruntă deja cu o scădere în sondaje și o rebeliune internă în partidul său.