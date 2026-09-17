Unul din doi români se teme de incendiu, dar doar unul din cinci are asigurare. „Vorbim despre un dezastru financiar major”

Există o diferență între nivelul de risc perceput și numărul celor care încheie asigurare. Foto: Profimedia Images

Într-o perioadă în care fenomenele extreme, incendiile și alte dezastre naturale pun o presiune tot mai mare asupra oamenilor și comunităților, zeci de primari și reprezentanți ai instituțiilor responsabile s-au reunit în Maramureș pentru a discuta despre soluțiile de prevenție și protecție. Conferința „Acasă în siguranță. Mai responsabili. Mai implicați.”, organizată de Antena 3 CNN împreună cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, aduce în aceeași discuție autoritățile locale, specialiștii și reprezentanții industriei de asigurări.

”E nevoie de astfel de măsuri de prevenție”

Unul dintre punctele importante ale discuției îl reprezintă prevenția și modul în care autoritățile locale pot reduce riscurile înainte ca un dezastru să se producă. Gabriel Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, a subliniat că administrațiile trebuie să fie atente inclusiv la locurile în care sunt autorizate noi construcții, chiar dacă astfel de decizii pot fi nepopulare.

„Autoritățile locale să identifice corect locurile în care se poate construi, să evităm zonele inundabile, să evităm zonele care sunt expuse riscurilor, chiar dacă asta înseamnă un grad mai mare de nepopularitate, pentru că o să-i spui omului că nu poți să construiești acolo unde crezi tu că vrei.

Și atunci, sigur că pui cumva administrația locală, care este reprezentantă a comunității locale, într-o poziție de opoziție cu mulți dintre locuitorii săi. Dar e nevoie de astfel de măsuri de prevenție”, a declarat Gabriel Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Unul din doi români se teme că locuința i-ar fi afectată de un incendiu

Prevenția este cu atât mai importantă cu cât, pentru proprietarii din România, incendiile reprezintă una dintre principalele temeri atunci când vine vorba despre siguranța locuinței. Datele prezentate în cadrul conferinței arată însă că există în continuare o diferență între nivelul de risc perceput de români și numărul celor care aleg să își protejeze locuințele printr-o asigurare.

Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR, a explicat care sunt principalele temeri ale românilor și de ce riscul de incendiu se află în continuare în fruntea clasamentului.

„Fricile românilor rămân cumva constante, an de an. Cu ajutorul celor de la IRES, la nivelul UNSAR realizăm anual un studiu sociologic pentru a vedea exact percepția românilor și în ce măsură evoluează această percepție cu privire la temerile lor atunci când vine vorba despre locuințe. Și, într-adevăr, riscul de incendiu se află pe primul loc în acest top.

”Când vorbim despre un incendiu, vorbim despre un dezastru financiar major”

Unul din doi români se teme că, la un moment dat, locuința i-ar fi afectată de un incendiu. Din păcate, însă, vorbim doar de unul din cinci români care are o asigurare care protejează în fața incendiului. Dar, mai mult decât atât, poate că este încă problema de conștientizare a impactului financiar atunci când se produce un incendiu.

Și noi, tot timpul, încercăm să aducem aceste informații mai aproape de români pentru a-i face să conștientizeze că, atunci când vorbim despre un incendiu, vorbim despre un dezastru financiar major”, a completat Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale UNSAR.

Discuțiile de la conferința „Acasă în siguranță. Mai responsabili. Mai implicați.” pun astfel accent pe necesitatea unor măsuri luate înainte ca dezastrele să producă pierderi, de la identificarea zonelor expuse riscurilor și până la protejarea financiară a locuințelor.