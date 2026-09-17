Diana Buzoianu anunță că 33 de hectare din faleza Tuzla rămân definitiv în proprietatea statului, după 11 ani de procese

Diana Buzoianu spune că ilegalitățile săvârșite la Tuzla reprezintă o realitate pe întreg litoralul românesc / Foto: Hepta

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat, joi, că peste 30 de hectare de pe faleza Tuzla au fost recuperate și rămân în proprietatea publică a statului printr-o sentință definitivă, după 11 ani de judecată.

„Au fost recuperate definitiv în instanță 33 de hectare de pe faleza Tuzla! Faleza litoralului românesc de pe raza comunei Tuzla revine în domeniul public al Statului Român! 11 ani de judecată!”, a postat Buzoianu pe pagina de Facebook.

Potrivit ministrului Mediului, ilegalitățile săvârșite la Tuzla reprezintă o realitate pe întreg litoralul românesc.

„Pe scurt, la Tuzla s-a întâmplat ce am scos la iveală de la Ministerul Mediului ca fiind o realitate pe tot litoralul românesc.

Primăriile au inventariat și au dat hotărâri de consiliu local prin care au trecut ilegal, în ultimii ani, terenuri întregi de pe litoralul românesc. Terenuri care, conform Constituției, sunt proprietatea publică a Statului Român.

Apoi primăriile s-au apucat să vândă terenurile, să concesioneze falezele, să construiască direct pe ele. În unele cazuri e atât de pe față totul încât terenurile au ajuns chiar la apropiați sau familiile primarului. Ei bine, și la Tuzla au fost luate, prin hotărârea Consiliului Local, 33 de hectare de faleză”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ea a spus spus că Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, printr-o sentință definitivă, că cele 33 de hectare de pe faleza Tuzla sunt proprietatea publică a statului român.

„Este momentul ca toate aceste situații să fie clarificate, iar patrimoniul public al Statului Român să fie protejat și administrat cu respectarea legii”, susține Buzoianu, felicitând totodată juriștii de la Administrația Bazinală Dobrogea-Litoral „care au luptat 11 ani pentru ca statul să recupereze resurse tratate ca și cum ar fi pe persoană fizică ale unor primari”.