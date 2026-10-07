Scandal în Parlamentul European. Un grup politic cere să fie tăiate la jumătate salariile eurodeputaților

2 minute de citit Publicat la 21:11 07 Oct 2026 Modificat la 21:11 07 Oct 2026

Sala de plen a Parlamentului European, Strasbourg, Franța. Sursa foto: Getty Images

Grupul Stângii din Parlamentul European urmează să solicite înjumătățirea salariilor eurodeputaților, argumentând că aleșii care încasează zeci de mii de euro pe lună sunt tot mai deconectați de alegătorii de rând, relatează Euronews.

În prezent, deputații europeni primesc un salariu lunar net de 8.772,70 euro, la care se adaugă diverse indemnizații. Acestea le ridică venitul lunar total la aproximativ 18.000 de euro.

Conform unei propuneri oficiale înaintate de eurodeputatul belgian Marc Botenga, ar urma să fie redus doar salariul de bază, nu și indemnizațiile.

Astfel, cuantumul salarial ar ajunge la aproximativ 4.400 de euro pe lună, net.

Propunerea este inclusă într-un amendament la o rezoluție privind bugetul Parlamentului pentru anul viitor. Documentul urmează să fie supus votului , peste două săptămâni în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg.

Un eurodeputat propune înjumătățirea salariilor aleșilor de la Strasbourg și Bruxelles

„Eurodeputații sunt foarte deconectați de oameni. Având în vedere salariul pe care îl câștigă, ei nu știu ce înseamnă să nu-ți poți plăti chiria”, a declarat Marc Botenga pentru Euronews.

Grupul Stângii estimează că această reducere ar economisi peste 50 de milioane de euro din bugetul Parlamentului pentru anul viitor.

„Într-o perioadă în care lucrătorii se confruntă cu creșterea costurilor și cu presiuni asupra nivelului de trai, aleșii ar trebui să dea un exemplu și să participe la sacrificiile solicitate societății”, se spune în textul propunerii, consultat de Euronews.

Sursa citată anticipează este probabil ca măsura să întâmpine opoziție din partea altor grupuri politice.

Deputați de la Conservatori și Verzi: Un caz clasic de populism

„Propunerea este un caz clasic de populism”, a declarat pentru Euronews eurodeputatul estonian Jaak Madison, din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni.

„Dacă eurodeputații de stânga doresc să demonstreze o solidaritate autentică față de alegători [...], ar putea, pur și simplu, să nu semneze registrul de prezență care le conferă dreptul la o indemnizație zilnică de peste 350 de euro”, a ironizat el.

Și europarlamentarul german Daniel Freund, din grupul Verzilor/ALE, a descris propunerea drept o „manevră populistă”.

„Regulile privind salariile (aleșilor din legislativul european) sunt destul de rezonabile. Ele sunt corelate cu evoluția salariilor din statele membre”, a spus Freund pentru Euronews.

O propunere similară a fost deja respinsă în cadrul Comisiei pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului, a precizat însuși inițiatorul Marc Botenga. El recunoaște că inițiativa sa va fi probabil respinsă în cele din urmă.

Cum ajunge un eurodeputat la 18 mii de euro pe lună

Pe lângă salariul lunar net de 8.772,70 euro, eurodeputații beneficiază în prezent de o indemnizație lunară pentru cheltuieli generale în valoare de 4.950 euro. Această indemnizație se reduce la jumătate dacă aleșii participă la mai puțin de jumătate din ședințele plenare anuale, fără o justificare adecvată.

Mandatul de europarlamentar include, de asemenea, o indemnizație zilnică forfetară de 359 euro, destinată acoperirii costurilor de cazare, masă și a altor cheltuieli conexe pentru fiecare zi petrecută la Bruxelles sau Strasbourg.

Pentru a primi această indemnizație, eurodeputații trebuie să semneze un registru de prezență.

Cumulate, aceste sume pot ridica venitul lunar total la aproximativ 18.000 euro, deși valoarea poate varia de la o lună la alta, în funcție de calendarul de lucru al Parlamentului.

Pe lângă salariu și indemnizații, eurodeputații primesc peste 32.000 euro pe lună pentru a acoperi costurile legate de asistenții parlamentari. Foștii membri ai Parlamentului au dreptul la o pensie începând cu vârsta de 63 de ani, în cuantum de 3,5% din salariu pentru fiecare an complet de mandat.