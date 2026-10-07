Christa Pike a supraviețuit după două injecții letale. Cum a fost posibil?

Christa Pike a supraviețuit dozei duble de jinecție letală și a fost dusă la spital. Foto: Profimedia Images

Christa Pike a reușit într-un mod aparent inexplicabil să nu devină prima femeie executată pentru crimă în statul american Tennessee în ultimii 200 de ani. Ea a primit o doză dublă de injecție letală cu pentobarbital, o substanță menită să-i provoace moartea prin oprirea inimii. Efectul a fost cu totul altul decât cel așteptat de autorități, iar acum oficialii și specialiștii din medicină caută o explicație, relatează Associated Press.

La o săptămână după execuția sa programată, femeia în vârstă de 50 de ani - condamnată la moarte pentru o crimă cu premeditare comisă în 1995 - și-a recăpătat cunoștința și a început să vorbească. După ce au constatat că execuția a eșuat, oficialii au transportat-o la spital, unde a fost în comă până recent, fiind conectată la un ventilator care i-a susținut funcția respiratorie.

Avocații lui Pike au calificat recuperarea acesteia drept „fără precedent din punct de vedere medical”. Apărătorii acestei condamnate au adăugat că prognosticul este incert și că se așteaptă la o perioadă lungă de recuperare.

Detaliile privind procedura de execuție rămân confidențiale, iar autoritățile din Tennessee afirmă că investighează cauzele eșecului.

Însă experții medicali consultați de AP au avansat câteva scenarii care ar putea explica supraviețuirea lui Pike în urma injecțiilor ce ar fi trebuit să fie letale.

Ei au speculat în legătură cu calitatea substanțelor și modul de amplasare a cateterelor intravenoase. Personalul responsabil din Tennessee a întâmpinat dificultăți la începutul acestui an în montarea acestor catetere pentru o altă execuție, situație care a dus la anularea ei.

Câtă substanță letală a primit, de fapt, Christa Pike?

Potrivit specialiștilor, este posibil ca doar o cantitate mică din substanța folosită pentru execuție să fi ajuns în fluxul sanguin al femeii.

Doza de 5 grame de pentobarbital utilizată în aceste proceduri letale este considerabil mai mare decât cantitatea necesară pentru o comă indusă medical, a precizat dr. Jonathan I. Groner, profesor pensionat de la Facultatea de Medicină a Universității de Stat din Ohio, care a studiat procedura execuțiilor prin injectare.

„Faptul că s-a trezit indică faptul că o cantitate foarte mică a ajuns în organismul ei. Este un lucru oarecum șocant. Demonstrează cât de grav au compromis execuția”, a spus Groner.

În doze mari, pentobarbitalul - un somnifer puternic - ar trebui să provoace femeii pierderea cunoștinței, oprirea respirației și stopul cardiac.

Groner a sugerat că este posibil ca acul să fi fost plasat incorect sau ca venele lui Pike să fi fost fragile și să se fi spart, permițând substanței să se scurgă în țesutul înconjurător, în loc să intre în fluxul sanguin. Avocații lui Pike au declarat că aceasta a fost înțepată de cel puțin șapte ori în camera de execuție și că suferă de o afecțiune cronică a sângelui, care îngreunează inserarea acelor în vene.

Proveniența substanțelor folosite la execuții în Tennessee, învăluită în mister

O altă problemă posibilă ar putea fi calitatea substanței, crede Michaela Almgren, o farmacistă din Carolina de Sud care a oferit consultanță în mai multe cazuri care au implicat injecții letale.

Multe companii farmaceutice majore refuză să furnizeze produse pentru injecții letale, ceea ce ridică anumite semne de întrebare cu privire la modul în care statele americane și le procură. Documente judiciare au dezvăluit că unele autorități statale state au apelat la farmacii specializate în prepararea personalizată a medicamentelor. Acestea folosesc ingrediente brute și funcționează sub o supraveghere mai redusă, notează AP.

Statul Tennessee nu a dezvăluit identitatea furnizorului și nu a precizat proveniența substanțelor destinate execuției lui Pike. Almgren subliniază că acest lucru îngreunează verificarea modului în care medicamentul a fost preparat, testat, manipulat și administrat.

Asta mai înseamnă că publicul s-ar putea să nu afle niciodată cu exactitate ce s-a întâmplat în cazul Christei Pike.

Avocații acesteia au cerut un ordin judecătoresc prin care Departamentul Corecțional din Tennessee să fie obligat să păstreze dovezile, inclusiv numerele loturilor de medicamente, înregistrările și alte informații legate de tentativa de execuție.

Guvernatorul din Tennessee a suspendat execuțiile după eșecul din cazul Christa Pike

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a suspendat execuțiile și a dispus o „analiză cuprinzătoare, realizată de un terț, pentru a stabili exact ce s-a întâmplat” în acest caz șocant.

AP remarcă faptul că tratamentul spitalicesc administrat condamnatei după execuția ratată a implicat, probabil, eliminarea pentobarbitalului din organismul femeii.

Înainte tentativei din 30 septembrie, avocații lui Pike au informat instanțele și oficialii închisorii că aceasta suferă de afecțiuni medicale care ar putea complica administrarea injecției letale, transformând procedura într-una extrem de dureroasă.

Dr. Joel Zivot, profesor de anestezie și chirurgie în Atlanta, care a oferit consultanță de specialitate echipei juridice a lui Pike, a afirmat că aceasta prezintă o tulburare de coagulare a sângelui care determină organismul să producă un exces de trombocite. Potrivit avocaților, afecțiunea ar putea duce la formarea de cheaguri la locul injectării sau la hemoragii ce afectează plămânii.

Ce s-a întâmplat în ziua în care statul Tennessee a încercat să o execute pe Christa Pike

Protocolul din Tennessee prevede administrarea unei a doua doze de pentobarbital dacă prima nu duce la deces, însă nu specifică procedura de urmat în cazul în care condamnatul supraviețuiește și celei de-a doua injecții.

Tentativa de execuție a început în jurul orei 19:30, pe 30 septembrie, moment în care lui Pike i s-a oferit ocazia de a face o ultimă declarație.

Aproximativ cinci minute mai târziu, Pike și-a ridicat capul și a spus că o doare brațul. La un moment dat, a părut să-și piardă cunoștința, însă respirația ei s-a auzit clar până în momentul în care reprezentanții presei au fost dați afară din sala de observare, la ora 20:53.

O ambulanță a sosit la închisoare la ora 21:14 pentru a o transporta pe Pike la spital. Când a ajuns, medicii au încercat probabil să-i stabilizeze respirația, au verificat nivelul de pentobarbital din organism și au acționat pentru a elimina rapid substanța, a precizat dr. Michael Baden, fost medic legist-șef al orașului New York.

De asemenea, este posibil ca medicii de la spital să fi fost nevoiți să-i trateze leziuni cauzate probabil de pentobarbitalul ajuns în țesutul muscular din apropierea locului injectării, a adăugat acest specialist.