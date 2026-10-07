Christa Pike, condamnată la moarte în SUA, şi-a recăpătat cunoştinţa şi vorbeşte după execuția eșuată, cu două injecții letale

Christa Pike, condamnată la moarte în SUA, şi-a recăpătat cunoştinţa şi vorbeşte după execuția eșuată, cu două injecții letale. FOTO colaj Profimedia Images

Christa Pike, condamnata condamnată la moarte care a supravieţuit după două injecţii letale în Statele Unite, "şi-a recăpătat cunoştinţa şi poate vorbi", au anunţat marţi avocaţii săi, la şase zile după eşecul execuţiei sale.

"Contrar tuturor aşteptărilor, Christa Pike este conştientă, poate vorbi şi continuă să primească îngrijiri medicale vitale", au anunţat avocaţii săi într-un comunicat.



Christa Pike, 50 de ani, care urma să fie prima femeie executată în peste 200 de ani în statul Tennessee (sud), a supravieţuit miercuri seară administrării a două injecţii letale de pentobarbital, un barbituric puternic, scrie Agerpres.



De atunci, ea se afla în stare critică, conectată la aparate, conform informaţiilor lacunare furnizate de avocaţii săi cărora nu li s-a permis să o viziteze la spital.



"În ciuda rănilor grave pe care le-a suferit la braţe, ea este în continuare legată cu cătuşe de pat. Recuperarea sa este fără precedent din punct de vedere medical. Prognosticul ei rămâne incert, dar ne aşteptăm cel puţin la o convalescenţă lungă", au indicat avocaţii. "Continuăm să îi cerem guvernatorului statului Tennessee să îi comute pedeapsa în închisoare pe viaţă fără posibilitatea de eliberare", au adăugat ei, amintind de violenţele traumatice, în special sexuale, suferite de Christa Pike încă din copilărie şi de "cei aproape 30 de ani de detenţie în izolare" în culoarul morţii.



Potrivit martorilor execuţiei eşuate, Pike a continuat să respire şi să sforăie audibil după două injecţii cu pentobarbital.



Acest eşec fără un precedent cunoscut a relansat semnele de întrebare cu privire la aplicarea pedepsei cu moartea în Statele Unite, în special în ceea ce priveşte injecţia letală, de departe cea mai frecventă metodă de execuţie.



Guvernatorul Bill Lee, care a ordonat joi suspendarea execuţiilor în stat şi o anchetă independentă cu privire la eşecul celei a Christei Pike, a anunţat sâmbătă că a acceptat demisia şefului administraţiei penitenciare din Tennessee.



Administraţia penitenciară a afirmat că a urmat cu stricteţe protocolul adoptat odată cu reluarea execuţiilor în acest stat în mai 2025, după un moratoriu de trei ani. Guvernatorul decretase acel moratoriu la vremea respectivă din cauza unor deficienţe în verificarea soluţiei mortale administrate unui condamnat.



Observatorul specializat Death Penalty Information Center a denunţat "o execuţie eşuată fără comparaţie în epoca modernă", subliniind că Christa Pike este "prima persoană care supravieţuieşte injectării unor doze letale de substanţe utilizate pentru execuţii".



Christa Pike a fost condamnată la pedeapsa capitală pentru că a torturat-o şi ucis-o în 1995 pe Colleen Slemmer, 19 ani, pe când ea însăşi avea 18 ani. Cei doi complici ai săi, de asemenea adolescenţi, au scăpat de pedeapsa cu moartea.