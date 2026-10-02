După execuția eșuată, Christa Pike rămâne inconștientă, intubată și cu ambele mâini umflate. Avocații încearcă să-i reducă pedeapsa

1 minut de citit Publicat la 23:06 02 Oct 2026 Modificat la 23:06 02 Oct 2026

Christa Pike e internată la un spital din Nashville, Tennesse. Colaj foto: Profimedia Images

Deținuta condamnată la moarte din Tennessee, Christa Pike, era inconștientă, intubată și pe ventilație mecanică joi seara, după ce autoritățile americane nu au reușit să o execute prin injecție letală, au declarat avocații acesteia în documentele depuse la instanță, informează BBC.

Pike era în continuare în stare critică și sub tratament la un spital din Nashville, Tennessee.

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, trebuia să moară miercuri seară. Nu a murit. Femeia de 50 de ani, aflată de aproape trei decenii pe culoarul morţii din Tennessee, a primit două doze de pentobarbital. Execuţia nu a putut fi dusă la capăt, iar condamnata a fost transportată la spital,

La sosirea la spital, ambele brațe îi erau umflate, arse și cu bășici, potrivit avocaților ei.

Catherine Sweeney, jurnalistă la postul WPLN, a explicat într-o conferinţă de presă că protocolul din Tennessee prevede o primă doză de pentobarbital şi încă una dacă prima nu funcţionează.

Procedura foloseşte patru seringi, dintre care două conţin câte 50 de mililitri de pentobarbital. Administrarea repetată este permisă. Protocolul nu spune însă nimic despre situaţia în care condamnatul supravieţuieşte ambelor doze.

Avocații lui Pike, care a fost condamnată la moarte în 1996 pentru uciderea lui Colleen Slemmer, încearcă să îi reducă pedeapsa după încercarea eșuată de execuție.