Avertisment direct al SUA către Europa: Preferința pentru armamentul european, în locul celui american, avantajează dușmanii UE

1 minut de citit Publicat la 22:35 02 Oct 2026 Modificat la 22:35 02 Oct 2026

Fabrică de armament în Germania. Foto: Getty Images

Preferința pentru armele fabricate în Europa ar putea perturba baza industrială de apărare transatlantică și ar avantaja „dușmanii” Europei, a avertizat joi ambasadorul SUA la Uniunea Europeană (UE), Andrew Puzder. Astfel, impulsul Uniunii Europene de a favoriza industria de armament locală riscă să „îndepărteze aliații”, a adăugat Puzder pentru Euronews.

„Doar inamicii noștri au de câștigat atunci când nu ne mai concentrăm pe ideea de a avea cele mai eficiente arme pentru a susține apărarea noastră comună”, a spus Andrew Puzder, într-un discurs rostit în cadrul summitului privind Apărarea și Spațiul, organizat de Euronews la Bruxelles.

„În cazul unui singur atac al unui adversar puternic asupra unui stat membru, vom aprecia faptul că ne-am concentrat pe superioritatea armamentului și nu pe economia regională,” a adăugat oficialul SUA.

Puzder a mai spus că atunci când sunt în joc vieți, „capacitatea (militară - n.r.) și disponibilitatea (armamentului - n.r.) ar trebui să determine soluția, nu geografia”.

Comisia Europeană și statele UE au mai multe planuri de reînarmare care favorizează companiile europene producătoare de armament, cu scopul reducerii dependenței europene de armele produse în SUA, pe fondul semnelor de ruptură în alianța transatlantică realizate de administrația Donald Trump.

Amenințările lui Trump de a ocupa forțat Groenlanda, precum și retragerea sprijinului financiar și militar pentru Ucraina, au dat un impuls cererii UE de a prioritiza armele fabricate în Europa.

Comandantul militar suprem al NATO, generalul american Alexus Grynkewich, a avertizat și el că „atribuirea de preferințe legate de locul unde se fabrică echipamente militare” aduce beneficii doar „inamicului” Europei, într-o declarație făcută marți în fața comisiei pentru apărare al Parlamentului European.