Război pe cifre la Washington: CENTCOM este suspectat că „umflă” datele despre petrolul care trece prin Ormuz

În septembrie, prin strâmtoare au trecut în medie 10 milioane de barili de petrol pe zi. sursa foto: Getty

Exporturile de petrol din Orientul Mijlociu au crescut puternic luna aceasta, spun unii analiști. Ele se apropie astfel de nivelul de dinainte ca Iranul să închidă Strâmtoarea Ormuz, în martie. Revenirea ar putea reduce o parte din presiunea asupra prețurilor globale la energie, scrie The New York Times.

În septembrie, prin strâmtoare au trecut în medie 10 milioane de barili de petrol pe zi, potrivit Kpler, o firmă care monitorizează petrolierele. Separat, alte șase milioane de barili de țiței pe zi au plecat luna aceasta din statele din Golful Persic prin conducte și porturi care ocolesc strâmtoarea, arată datele Kpler.

Înainte de începerea războiului cu Iranul, la sfârșitul lui februarie, aproximativ 19 milioane de barili de țiței părăseau zilnic regiunea prin strâmtoare și pe alte rute. Pentru că petrolierele sunt greu de urmărit, cifrele furnizate de analiști s-ar putea să nu reflecte fluxul real de petrol. Majoritatea experților spun însă că volumele au crescut semnificativ luna aceasta.

Revenirea s-a văzut cel mai clar în strâmtoare, deși Iranul continuă să atace petrolierele. O operațiune militară americană menită să protejeze navele de atacuri pare să fi încurajat mai multe transporturi din partea marilor exportatori, precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

„Scot o cantitate substanțială de petrol, iar aceasta crește în timp, pe măsură ce crește încrederea transportatorilor”, a declarat Eugene Gholz, conferențiar de științe politice la Universitatea Notre Dame și expert în conflictul din strâmtoare.

Președintele Trump, membri ai administrației sale și oficiali militari americani spun de săptămâni întregi că Strâmtoarea Ormuz este deschisă și că petrolierele transportă petrol prin ea.

Unii analiști spun că majorarea exporturilor arată că Iranul ar putea pierde controlul asupra strâmtorii. În ultimele luni, o blocadă americană a împiedicat Iranul să exporte petrol cu petroliere, tăindu-i o sursă importantă de venituri.

„Asta îmi spune că presiunea este pe Iran, nu pe Statele Unite”, crede Martin Navias, cercetător principal la Centrul pentru Studii de Apărare din cadrul King's College London.

Deși se exportă mai mult petrol, prețul pe baril rămâne cu mult peste nivelul de dinaintea războiului. Prețurile mai mari la benzină și motorină apasă greu pe consumatorii din întreaga lume.

Chiar și cu revenirea exporturilor din Golf, oferta globală rămâne sub nevoile lumii, spune Dan Pickering, directorul de investiții al Pickering Energy Partners, o firmă de servicii financiare din Houston.

„Avem în continuare de-a face cu o piață tensionată”, precizează Pickering.

Cele 10 milioane de barili pe zi care, potrivit Kpler, trec prin strâmtoare reprezintă o îmbunătățire majoră față de fluxul infim de la începutul războiului. Sunt însă cu mult sub cele 16 milioane de barili pe zi care treceau pe acolo înainte de război.

Unele firme de monitorizare au cifre mai mici. TankerTrackers.com calculează că luna aceasta au trecut prin strâmtoare 7,4 milioane de barili de țiței pe zi.

Daniel Sternoff, cercetător principal la Centrul pentru Politici Energetice Globale al Universității Columbia, avertizează că nu trebuie să ne bazăm pe o singură cifră, pentru că datele firmelor de monitorizare diferă adesea. Totuși, a adăugat el, „toate indică o creștere a fluxurilor în septembrie”.

Experții avertizează că Iranul ar putea intensifica atacurile asupra petrolierelor și a infrastructurii energetice a statelor din Golf. Asta ar putea duce la o scădere a ofertei și la o nouă creștere a prețului petrolului. O conductă importantă din Arabia Saudită, care ocolește strâmtoarea, a fost oprită după ce a fost atacată luna aceasta.

„Iranul are cu siguranță o gamă largă de opțiuni pentru a escalada, dacă ar vrea”, a declarat Jim Krane, cercetător în domeniul energiei din Orientul Mijlociu la Institutul Baker pentru Politici Publice al Universității Rice. „Mie mi se pare că se abțin”.

Iar unii dintre cei care urmăresc situația de luni de zile spun că e greu de afirmat că strâmtoarea este cu adevărat deschisă.

Deși petrolul iese în volume mai mari, protecția militară americană necesită resurse importante și va fi greu de menținut la nesfârșit. Chiar și sub protecție americană, multe petroliere au fost lovite când au încercat să traverseze strâmtoarea, iar unele companii de transport au renunțat să se mai întoarcă.

Strâmtoarea „nu este deschisă navigației, pentru că nu este sigură”, a declarat săptămâna trecută, într-un interviu, Arsenio Dominguez, secretarul general al Organizației Maritime Internaționale, agenție a ONU. Potrivit organizației, 85 de nave au fost atacate de la începutul războiului, iar 24 de marinari au murit.

Matt Smith, directorul de cercetare pentru materii prime al Kpler, spune că, deși exporturile de țiței din Golf au ajuns la aproximativ 85% din nivelul de dinainte de război, situația nu a revenit la normal.

„Producția trebuie în continuare să crească, iar rafinăriile trebuie în continuare să-și reia ritmul”, a spus el. „Asta nu se poate întâmpla pe deplin până când riscul de securitate al traversării strâmtorii nu va fi eliminat complet”.

The New York Times a cerut datele privind cantitatea de petrol care a trecut prin strâmtoare în fiecare lună de război de la trei firme de monitorizare a petrolierelor: Kpler, Vortexa și TankerTrackers.com. Pentru că majoritatea petrolierelor își opresc transponderele când trec prin strâmtoare, ca să nu fie reperate ușor de Iran, traversările sunt greu de urmărit în timp real.

Firmele de monitorizare combină, prin urmare, semnalele transponderelor din afara strâmtorii, imagini din satelit și alte date, ca să stabilească ce petroliere au trecut și câtă marfă au transportat. Un petrolier mare poate transporta două milioane de barili de petrol.

În august, potrivit Vortexa, prin strâmtoare au trecut în medie 6,4 milioane de barili pe zi. Kpler a indicat 5,9 milioane, iar TankerTrackers a măsurat 5,5 milioane. Cifrele erau mult mai mari decât la începutul războiului, dar sub jumătate din nivelul de dinainte.

Administrația Trump și armata americană spun că iese mai mult petrol, însă datele oferite despre transporturi au fost fragmentare.

Amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central, structura armatei americane care protejează petrolierele din strâmtoare, a declarat pe 19 septembrie, într-un videoclip publicat pe X, că un miliard de barili de petrol au fost transportați prin strâmtoare „în ultimele două luni”.

Asta ar însemna peste 16 milioane de barili pe zi în medie, echivalentul nivelului zilnic de dinainte de război, dacă amiralul Cooper s-a referit la faptul că un miliard de barili au ieșit în două luni.

Căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central, a precizat însă că „ultimele două” însemna „câteva” luni. El a refuzat să spună câți barili de petrol au ieșit, în medie, zilnic din mai încoace.

La Washington mocnește o dezbatere în jurul cantității de țiței despre care Comandamentul Central susține că a trecut prin strâmtoare. Unii democrați din Congres și analiști din serviciile de informații spun că CENTCOM nu a fost suficient de transparent în privința metodologiei folosite pentru estimări.

Acești oficiali, care au vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta evaluări confidențiale, bănuiesc că, sub presiunea Casei Albe, Comandamentul Central a prezentat estimări umflate despre cantitatea totală de petrol care trece prin strâmtoare.

„Faptele publicate de CENTCOM, care evidențiază avântul tot mai mare din Strâmtoarea Ormuz, sunt exact asta: fapte”, a declarat căpitanul Hawkins. El a adăugat că CENTCOM își strânge datele despre traficul naval din propriile operațiuni, de la industria de transport maritim și de la statele din Golf.

În ultimele două săptămâni, a spus el, prin strâmtoare au trecut peste 13 milioane de barili de petrol pe zi.

Casa Albă a răspuns solicitării de comentarii prin intermediul Departamentului Apărării. O purtătoare de cuvânt a departamentului a respins categoric ideea că CENTCOM ar fi sub presiune și a menținut cifrele privind fluxul de petrol.

„Militarii noștri vor rămâne neclintiți și neimpresionați și vor continua să se asigure că navele comerciale traversează strâmtoarea în siguranță”, a transmis prin e-mail purtătoarea de cuvânt a departamentului, Kingsley Wilson.