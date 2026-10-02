Un șofer prins conducând cu 312 km/h în Franța ar putea scăpa nepedepsit, pentru că radarul nu poate măsura, de fapt, o viteză așa mare

După ce a fost oprit, șoferului i-a fost suspendat permisul și i-a fost confiscat autoturismul. Sursa foto: Facebook/ Gendarmerie de la Haute-Savoie

În noaptea de 27 spre 28 septembrie pe autostrada A40, în valea Arve din departamentul Haute-Savoie, în Franţa, un Porsche 911 GT3, cel mai puternic model al mărcii, a fost înregistrat circulând cu 312 km/h de un radar mobil al unei patrule a Jandarmeriei franceze. Aceasta este, practic, viteza maximă a modelului respectiv.

După ce mașina a fost oprită de poliţişti în urma unei urmăriri prelungite, aceştia au descoperit că la volan se afla un manager elvețian în vârstă de 48 de ani. După ce a fost oprit, șoferului i-a fost suspendat permisul și i-a fost confiscat autoturismul Porsche, evaluat la aproape 250.000 de euro, fiind totodată obligat să achite o garanție de 1.500 de euro pentru a se putea întoarce acasă, relatează La Repubblica.

Conform legislației franceze actuale, având în vedere că a depășit limita de viteză de 130 km/h pe autostradă cu peste 170 km/h, stabilind, totodată, un record de 312 km/h pe drumurile din Franța, acesta riscă o pedeapsă de trei luni de închisoare. Situația sa ar fi fost mult mai gravă în Elveția, unde, pe lângă pierderea permisului și o condamnare de cel puțin un an pentru conducere imprudentă, ar fi avut de plătit o amendă calculată în funcție de venituri, deci cu siguranță ar fi fost una uriașă.

Dar pentru că incidentul a avut loc în Franţa, potrivit avocatului Jean-François Changeur, specialist de top în legislația rutieră din Franța, intervievat de “Caradisiac”, principalul site de știri auto din Franţa, managerul elvețian ar putea scăpa fără nicio sancţiune. De altfel, o situație similară a avut loc în Belgia, în 2021, în cazul unui șofer surprins circulând cu 306 km/h.

O eventuală anulare a sancțiunilor ar putea surveni, a explicat Changeur, deoarece radarele mobile franceze din generațiile mai vechi au o limită maximă de înregistrare de 250 km/h, în timp ce modelele mai noi ating un prag maxim de 300 km/h. Pe scurt, șoferul elvețian circula cu o viteză care depășea limitele de măsurare ale aparatului radar. Prin urmare, este foarte posibil ca obiecția sa față de acuzație să fie admisă.

Ar fi, totuși, o bătălie juridică extrem de strânsă, pentru că din viteza înregistrată de 312 km/h s-a scăzut o marjă de eroare de 5%, reducând astfel viteza reținută pentru contravenție la 300 km/h. În cazul în care s-ar depune o contestație, rămâne de văzut ce variantă va accepta instanța. Pentru „conducătorul auto imprudent”, situația ar deveni cu adevărat critică dacă apelul i-ar fi respins, iar încălcarea ar fi raportată autorităților elvețiene, întrucât s-ar aplica atunci sancțiunile severe menționate anterior.