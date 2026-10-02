Scandalul WSJ ia amploare în Grecia. Ministrul Energiei neagă vehement presiunile din partea SUA. Marco Rubio merge la Atena

Stavros Papasravrou, ministrul grec al Energiei, a negat că ambasadoarea SUA la Atena ar fi amenințat guvernul țării cu demiterea, după modelul din România. Foto: Hepta

Ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, a negat informațiile din presa americană, potrivit cărora un oficial al Administrației Trump a amenințat țara cu consecințe politice mergând până la răsturnarea guvernului Atena, scrie vineri The Greek Reporter.

The Wall Street Journal (WSJ) a relatat, săptămâna trecută, că ambasadoarea Kimberly Guilfoyle a formulat aceste amenințări într-o discuție cu Papastavrou în timpul unei cine desfășurate la Atena în luna martie. Conform WSJ, Guifoyle a invocat demiterea guvernului de la București - care avea să se petreacă pe 5 mai - și a spus că același lucru s-ar putea întâmpla în Grecia și în oricare altă țară, dacă Statele Unite doresc acest lucru.

După România și Grecia, scandalul legat de presupusele amenințări și ingerințe ale ambasadoarei s-a extins și în Bulgaria, unde, conform WSJ, Guifoyle ar fi făcut presiuni pentru ca autoritățile de la Sofia să cumpere gaz lichefiat american de la o anumită companie greacă.

Mai bine de o săptămână de la izbucnirea scandalului, ministrul Papastavrou a respins public versiunea relatată de WSJ.

Ministru grec: Nu s-a pus vreodată problema unei amenințări

„Nu s-a pus niciodată problema vreunei presiuni sau amenințări la adresa țării noastre pentru a întreprinde vreo acțiune și nici nu ar fi tolerat vreodată un astfel de lucru”, a declarat el în Parlament, răspunzând unei întrebări adresate de un deputat din opoziție.

Ministrul grec s-a ferit să comenteze în mod specific detaliile din investigația WSJ. El a preferat să invoce „nivelul istoric ridicat” al relațiilor dintre Grecia și Statele Unite, afirmând că acestea se bazează pe respect reciproc.

De asemenea, Papastavrou a menționat acordurile din sectorul energetic al Greciei, inclusiv activitățile de explorare planificate de companiile Chevron și ExxonMobil.

„Responsabilitatea mea nu este să comentez articole de presă, ci să protejez interesul național. Într-un astfel de cadru de cooperare între cele două țări, nu ar putea exista o asemenea amenințare”, a spus ministrul, după insistențele deputatului din opoziție, de a obține un răspuns mai detaliat.

Șeful diplomației americane merge în Grecia

Secretarul de Stat Marco Rubio va efectua vizite în zilele următoare vizite în Islanda, Grecia și Portugalia. Vizitele vor avea loc în perioada 5 - 8 octombrie 2026.

Conform agendei, Rubio se va întâlni cu oficiali islandezi la Reykjavík pentru a discuta despre colaborarea în domeniile economic și al securității.

La Atena, el va conduce delegația Statelor Unite la cea de-a șasea ediție a Dialogului Strategic SUA-Grecia, cu scopul consolidării parteneriatul în materie de apărare, securitate regională și energie.

Ulterior, secretarul de stat se va deplasa la Lisabona pentru a se întâlni cu oficiali portughezi, având pe agendă dezvoltarea cooperării în domeniile apărării, economiei și tehnologiei.