A cumpărat un tablou dintr-un magazin second-hand cu doar 7 dolari. Când l-a căutat pe Google și-a dat seama că valorează o avere

Tabloul avea un preț de 14,99 dolari, însă magazinul i-a oferit o reducere de 50%. Foto: Reddit / u/windblown27

O vizită obișnuită la un magazin second-hand s-a transformat într-o descoperire neașteptată pentru un american pasionat de obiecte vechi. Mark Harrington a dat peste un tablou care i-a atras atenția datorită unei semnături cunoscute. A făcut câteva verificări cu ajutorul internetului și și-a dat seama că ar putea avea în față o piesă mult mai valoroasă decât prețul de la raft.

Harrington spune că merge frecvent în magazine second-hand, unde caută obiecte care pot avea o poveste în spate.

„Ceea ce îmi place personal la mersul în magazine second-hand este că simt că mă uit printr-o fereastră către trecut. E ca o vânătoare de comori și ajung să aflu lucruri despre toate aceste obiecte frumoase. Uneori mă gândesc la drumul pe care l-au parcurs până să ajungă la mine. E puțin trist că au fost cândva atât de iubite, iar apoi au ajuns să fie subevaluate. Dar tocmai asta îmi place”, a declarat el pentru Newsweek.

Tabloul care i-a atras atenția

Descoperirea a avut loc într-o sâmbătă dimineață, într-unul dintre magazinele sale preferate.

„Din pură întâmplare, înainte să plec, am răsfoit un coș cu obiecte decorative pentru pereți și am găsit tabloul lui Stan Sobossek”, a povestit Harrington.

Semnătura artistului de pe tablou i-a atras imediat atenția. Stanley Sobossek a fost un artist din New York, cunoscut pentru picturile sale în ulei realizate la mijlocul secolului trecut.

Totuși, nu doar numele pictorului l-a făcut să ia tabloul. Subiectul lucrării i s-a părut interesant.

„Tabloul mi-a atras atenția pentru că reprezenta un magazin de antichități și m-am gândit că ar arăta bine ca decor în spațiul meu de lucru, unde îmi țin lucrurile legate de hobby-urile mele”, a spus el.

Abia după ce a început să caute informații despre artist și despre lucrarea respectivă, intitulată „Lafayette, Rhode Island”, Harrington a început să creadă că descoperirea sa ar putea fi una importantă.

A plătit mai puțin de 10 dolari

Tabloul avea un preț de 14,99 dolari, însă magazinul i-a oferit o reducere de 50%.

„Bineînțeles că l-am luat și am încercat să rămân calm în timp ce plăteam. Era 14,99 dolari și, dintr-un motiv oarecare, mi-au făcut 50% reducere”, a povestit Harrington.

Astfel, a ajuns să plătească aproximativ 7,50 dolari pentru pictură.

Unul dintre motivele pentru care astfel de descoperiri sunt mai ușor de făcut în prezent este accesul la tehnologie. Harrington spune că aplicații precum Google Lens îi permit chiar și unei persoane fără cunoștințe aprofundate despre artă sau obiecte de colecție să afle rapid mai multe despre ceea ce găsește.

„Sunt atât de multe variante prin care poți revinde obiecte – Whatnot, eBay și Vinted, de exemplu. Iar Google Lens, instrumentul de recunoaștere a imaginilor de la Google, este atât de accesibil încât nu ai neapărat nevoie de cunoștințe anterioare pentru a afla dacă ceva are valoare”, a explicat el.

A postat fotografia pe Reddit

După ce a ajuns acasă, Harrington a fotografiat tabloul și a publicat imaginea pe Reddit, unde a povestit cum l-a găsit.

„Mă gândeam că va atrage ceva atenție, dar cu siguranță nu credeam că voi ajunge să vorbesc cu un reporter”, a spus Harrington.

Cercetările sale l-au făcut să creadă că tabloul ar putea valora o sumă considerabilă. El estimează că lucrarea sa nu este una dintre piesele de expoziție ale artistului, care pot ajunge la aproximativ 6.000 de dolari.

„Nu cred că este o piesă de expoziție, care poate fi vândută cu până la 6.000 de dolari. Dacă ar fi să estimez, aș spune că valoarea maximă pentru tabloul meu ar fi undeva la 2.000 de dolari”, a declarat Harrington.

Deocamdată, valoarea exactă nu a fost stabilită. Bărbatul spune că intenționează să ducă pictura la un evaluator pentru a afla cât valorează cu adevărat.

Nu vrea să îl vândă

Chiar dacă tabloul s-ar putea dovedi mult mai valoros decât suma plătită pentru el, Harrington nu se grăbește să îl pună la vânzare.

„Cel mai probabil îl voi păstra, pentru că îmi place foarte mult”, a spus el.

Pasiunea pentru obiecte găsite în magazine second-hand nu se oprește însă aici. Harrington spune că va continua să caute astfel de chilipiruri.

„Îmi place să găsesc lucruri la prețuri bune și sper că pot ajuta obiectele să ajungă într-un loc în care să fie apreciate așa cum merită”, a spus el.