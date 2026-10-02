Danemarca ar fi încercat să doboare un avion de pasageri, pe care l-a confundat cu o dronă. Armata recunoaște "erori"

Armata daneză ar fi fost pe punctul de a doborî un avion civil, pe care l-a confundat cu o dronă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Un incident grav, în care armata daneză ar fi încercat să doboare un avion civil, este menționat într-un raport dedicat incursiunii dronelor suspecte care au intrat ilegal în spațiul aerian al acestei țări, relatează AFP, citată de Agerpres.

În document, armata daneză admite că "a comis erori" atunci când a consemnat felul în care militarii săi au gestionat situațiile cu drone necunoscute în 2025. Dronele ar fi vizat aeroporturi daneze și baza Skrydstrup, unde sunt antrenați piloții ucraineni pe avioane de luptă F-16.

În acest context, responsabilii militari au recunoscut recunosc că "este posibil" ca soldații să fie executat foc în timp ce un avion civil trecerea prin apropiere.

Militarii danezi spun că au tras la 10 minute după ce avionul civil a survolat zona. Martorii i-au contrazis

O situație menționată în mod special este cea din poligonul de tragere de la Borris (Borris Skydeterraen), în ziua de 28 septembrie 2025. La momentul respectiv, militarii danezi au tras spre ceea ce ei au desemnat drept obiect zburător neidentificat.

Platforma FlightRadar, care permite urmărirea zborurilor în timp real, a arătat că obiectul neidentificat la momentul executării tirurilor era un avion de pasageri, care zbura la altitudinea de 2.800 de metri.

De partea lor, militarii au spus că au văzut "circa 10 minute mai târziu", un obiect zburând la o altitudine de 150-200 metri deasupra poligonului de tragere. Spre respectivul obiect au fost trase focuri.

Însă versiunea lor a fost pusă la îndoială, după ce presa daneză a citat martori potrivit cărora tirurile au fost executate mai devreme decât menționa raportul militar. În urma controverselor, ministrul danez al Apărării, Jeppe Bruus, a cerut refacerea raportului.

În documentul revizuit și publicat joi, armata a recunoscut că tirurile au fost trase mai devreme decât fusese raportat anterior. "Prin urmare, nu este exclus să fi existat o suprapunere temporală între tiruri și trecerea unui avion civil prin zonă", au spus militarii într-un comunicat.

Comunicatul insistă că militarii danezi erau implicați "în misiune sensibilă de protejare a piloților ucraineni de la Borris Skydeterræn" și au tras spre ceea ce ei au crezut că era o dronă.