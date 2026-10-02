Euro s-a prăbușit la cel mai scăzut nivel din ultimele 17 luni. Datoria Franței și politica BCE îngrijorează investitorii

Unul dintre principalele motive de îngrijorare în zona euro este situația finanțelor publice ale Franței. Foto: Getty Images

Euro s-a depreciat pentru scurt timp sub nivelul de 1,1220 dolari joi, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimele 17 luni. Scăderea vine în contextul vânzărilor masive de obligațiuni la nivel global și al temerilor investitorilor că diferențele dintre dobânzile la care se împrumută statele din zona euro s-ar putea accentua. Atunci când investitorii consideră că anumite state prezintă riscuri mai mari, aceștia cer de regulă dobânzi mai mari pentru a le împrumuta bani, ceea ce poate afecta încrederea în moneda comună, potrivit fxstreet.com.

Unul dintre principalele motive de îngrijorare în zona euro este situația finanțelor publice ale Franței, despre care a vorbit recent chiar șefa BCE. În ultimele săptămâni, obligațiunile franceze au avut o evoluție mult mai slabă decât cele germane, pe fondul înrăutățirii perspectivelor privind finanțele publice ale Franței.

Diferența dintre randamentul obligațiunilor franceze OAT pe 10 ani și cel al obligațiunilor germane Bund, considerate un reper pentru zona euro, s-a mărit cu până la 40 de puncte de bază, adică 0,4 puncte procentuale, în puțin peste trei săptămâni. O diferență mai mare între cele două randamente indică faptul că investitorii cer o primă mai mare pentru a deține datorie franceză în locul celei germane.

Presiunea asupra euro

Presiunile asupra euro ar putea persista, în condițiile în care Senatul Franței urmează să se pronunțe asupra bugetului, iar alegerile prezidențiale din 2027 se apropie. În acest context, există puține indicii că diferența dintre costurile de finanțare ale Franței și Germaniei s-ar putea reduce în viitorul apropiat.

Euro a fost afectat și de declarațiile președintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, care au fost considerate mai puțin restrictive în privința politicii monetare. La începutul săptămânii, Lagarde a spus că BCE ar trebui să adopte o abordare „prudentă”, având în vedere condițiile financiare restrictive și dovezile limitate privind apariția unor efecte de runda a doua asupra inflației, adică situații în care o primă creștere a prețurilor și a salariilor generează noi creșteri ale prețurilor.

O eventuală majorare a dobânzii BCE în octombrie nu era considerată probabilă. În schimb, pentru euro este importantă așteptarea unei posibile majorări în decembrie. Dacă investitorii ar începe să creadă că nici această majorare nu mai este probabilă, unul dintre factorii care susțin în prezent moneda europeană ar dispărea. Deocamdată, piețele financiare anticipează în mare măsură o astfel de decizie, lucru reflectat în prețurile contractelor swap, instrumente financiare folosite de investitori pentru a se proteja sau a paria pe evoluția viitoare a dobânzilor.

Amintim că BCE a majorat în septembrie ratele dobânzilor la cel mai ridicat nivel din ultimul an, în încercarea de a tempera inflația alimentată de războiul din Orientul Mijlociu.