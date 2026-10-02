Gigantul bijuteriilor Pandora își deschide o nouă fabrică și face o mutare-cheie pe piața diamantelor create în laborator

Gigantul danez al bijuteriilor Pandora a deschis în Vietnam o fabrică în care a investit 150 de milioane de dolari. FOTO: Getty Images

Gigantul danez al bijuteriilor Pandora a deschis în Vietnam o fabrică în care a investit 150 de milioane de dolari. Compania mizează pe extinderea în Asia și își diversifică producția, concentrată până acum în Thailanda, scrie CNBC.

Investiția reflectă ambițiile tot mai mari ale Pandora pe piața asiatică, unde compania consideră că există un potențial important de creștere.

"Construim astăzi capacitatea de producție necesară pentru creșterea pe care o anticipăm în viitor", a declarat vineri Berta de Pablos-Barbier, directoarea generală a Pandora, pentru emisiunea "Squawk Box Asia" la CNBC. Ea a adăugat că Asia rămâne o regiune cu perspective foarte bune pentru companie, după o creștere de 10% în trimestrul al doilea.

Fabrica din Ho Și Min este prima unitate de producție a Pandora din afara Thailandei și ar urma să majoreze capacitatea de producție a companiei cu aproximativ 50%. Aceasta poate produce până la 60 de milioane de bijuterii pe an și va avea circa 7.000 de angajați când va funcționa la capacitate maximă.

Pandora vede oportunități de creștere și pe alte piețe asiatice, în special în Japonia.

Afacerea companiei în Japonia "aproape s-a dublat" în doar trei ani și continuă să înregistreze ritmuri de creștere de ordinul zecilor de procente, a precizat directoarea generală.

În China, situația este diferită. Pandora a înregistrat scăderi timp de trei ani consecutivi. Compania se așteaptă însă să revină pe creștere pe această piață în cursul acestui an.

"Începem să vedem o revenire a creșterii, iar rezultatele sunt mai bune decât cele de anul trecut", a spus Pablos-Barbier. Ea s-a declarat încrezătoare că Pandora poate continua să crească în China.

Diamantele de laborator

Pandora își extinde și oferta de bijuterii cu diamante create în laborator, pe fondul interesului tot mai mare al consumatorilor pentru această alternativă mai accesibilă la diamantele extrase din mine.

"Consumatorii aleg în funcție de câteva criterii. Primul este sustenabilitatea", a declarat Pablos-Barbier.

Potrivit acesteia, prețul și impactul asupra mediului sunt principalele motive pentru care cumpărătorii se îndreaptă spre diamantele de laborator. Acestea costă mai puțin decât cele extrase din mine, permițând companiei să ofere bijuterii cu diamante la prețuri mai accesibile. Totodată, producerea lor generează cu aproximativ 90% mai puține emisii de carbon, a afirmat directoarea generală.

Ea a subliniat că tinerii sunt mai preocupați de protecția mediului, deși preferințele consumatorilor diferă de la o regiune la alta.

Extinderea către diamantele de laborator a fost o alegere "firească" pentru Pandora, a spus Pablos-Barbier, amintind că firma folosește argint și aur reciclat, iar noua fabrică din Vietnam funcționează cu energie din surse regenerabile.