Liderii PNL acuză că audierea lui Ilie Bolojan la DNA are scop politic: „Teatru ieftin” / „Cui folosește acest spectacol?”

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Liderii PNL acuză că audierea premierului interimar Ilie Bolojan la DNA Iași, în calitate de martor, are o miză politică. Liberalii vorbesc despre un „spectacol” mediatic, informații scurse „pe surse” cu săptămâni înainte și o programare suspectă, în plin proces de formare a unui nou guvern.

Ilie Bolojan a fost audiat vineri, timp de aproximativ două ore, în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență. La plecarea de la sediul DNA, premierul a refuzat să facă declarații.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, susține că audierea ridică întrebări legitime, de la deplasarea la Iași până la momentul ales.

„Premierul Ilie Bolojan e un om corect și un lider ferm, iar asta i-a deranjat pe mulți. Audierea premierului la DNA, în calitate de martor într-un dosar, ridică întrebări importante și legitime. De ce a fost necesară deplasarea la Iași și de ce audierea nu se putea face la București? De ce audierea a fost programată într-un moment politic important, înaintea unor noi discuții despre formarea unui guvern? De ce există informații `pe surse`, date de săptămâni întregi, privind chemarea premierului la DNA? Publicul trebuie să primească explicații clare despre circumstanțele unei proceduri care îl privește pe primul-ministru al țării. Întrebările nu contestă independența justiției, ci dimpotrivă; tocmai respectul față de justiție și nevoia permanentă de credibilitate a justiției presupun transparență și rigoare. Premierul Ilie Bolojan a susținut personal, ca premier și lider politic, o justiție corectă și imparțială”, a declarat Ionel Bogdan.

Acesta avertizează că lipsa unor explicații poate afecta încrederea în justiție și leagă audierea de reformele inițiate de Guvernul Bolojan.

„E obligatoriu de aceea ca orice suspiciuni să primească răspunsuri serioase și detaliate. În absența lămuririlor și în prezența unor show-uri mediatice, încrederea în actul de justiție se deteriorează puternic. Există riscul real ca justiția să fie percepută ca un ciocan politic, manevrat pentru a lovi oameni incomozi. Modernizarea României, susținută de premierul Bolojan, are adversari puternici în politică și în afara ei. Am văzut opoziția dură la diversele măsuri de reformă inițiate de Guvernul Bolojan – de exemplu legate de administrația publică, de sistemul energetic, de pensiile magistraților. Nici premierul și nici PNL nu s-au lăsat intimidați de adversități și au mers înainte. La fel vom face și în continuare”, a mai spus purtătorul de cuvânt al liberalilor.

Turcan: „Cui folosește acest spectacol?”

Raluca Turcan a reacționat și ea pe Facebook. În postarea sa, ea a făcut referire la principiile enunțate de Președintele Nicușor Dan privind separarea anchetelor penale de spectacolul public.

„Justiția trebuie să se facă în sala de judecată, nu "pe surse" și la televizor. Când audierea la DNA a premierului, în calitate de MARTOR, este rostogolită public săptămâni în șir înaintea audierii, într-o perioadă de maximă tensiune politică, este logic să ne întrebăm: cui folosește acest spectacol? E un show televizat complet necredibil, care îl va consolida politic pe Ilie Bolojan! Mai ales că președintele Nicușor Dan a vorbit deja despre necesitatea separării cercetării penale de spectacolul public și despre informațiile din dosare ajunse „pe surse” la televizor. Ce sa vezi, acest principiu enunțat de presedinte nu mai este valabil când vine vorba tocmai de Ilie Bolojan!”, a scris Raluca Turcan.

Liberala a amintit și contextul politic al ultimelor luni: blocajul formării guvernului, deciziile Congresului PNL suspendate în instanță și pierderea mandatului de primar de către liderul USR, Dominic Fritz.

„Justiția trebuie să fie independentă și procurorii trebuie să poată ancheta pe oricine. Dar independența justiției înseamnă și independență față de jocurile politice. Este evident ca astăzi acțiunea procurorilor are ca scop denigrarea publica a unui lider politic care a ales sa rămână vertical in fata amenințărilor de tot felul. PNL nu va ceda presiunilor si amenințărilor, este un nou moment care șubrezește si mai mult încrederea in independenta justiției. O trista revenire la practici de dinaintea aderării României la Uniunea Europeana!”, a adăugat Turcan.

Muraru: „Teatru ieftin"

Alexandru Muraru a numit audierea „teatru ieftin” și a atacat atât PSD, cât și momentul ales de procurori.

„Două lucruri sunt de spus despre teatrul ieftin de astăzi dimineață de a-l chema pe premierul Ilie Bolojan, în calitate de martor la DNA Iași. Nu pot sa nu remarc valul de ipocrizie la PSD Iași (care a pierdut un consilier județean - vicepreședinte al filialei - și unul din cei mai longevivi primari din cauza incompetenței lui Cojocaru și a lipsei de convingere în fața șefilor de la centru, pe amendamentul Fritz). Încă aștept chemarea la DNA a lui Sorin Grindeanu în cazul țepelor Nordis, a cutiilor de pantofi pline cu sute de mii de euro dar mai ales pentru probabilul act de trădare cu privire la ingerințe străine în dărâmarea guvernului Bolojan”, a scris Muraru pe Facebook.

„Există o succesiune de evenimente care ridică semne de întrebare în acest caz și care trebuie clarificate public. Prezența premierului Ilie Bolojan ca MARTOR la DNA Iași vine după săptămâni întregi în care anumite televiziuni au anunțat insistent acest lucru și după apariția în presă a unor informații atribuite cazului Bogos. Este imposibil de ignorat momentul. Audierea liderului PNL are loc exact când România se află în plin proces pentru găsirea unei noi formule de guvernare. Credeți că ne forțați mâna să votăm un guvern de impostori și trădători? În niciun caz”, a continuat liberalul.

„Așadar, se nasc următoarele întrebări. De ce o audiere de acest tip trebuia să aibă loc tocmai acum și dacă exista o urgență procedurală care făcea imposibilă programarea ei într-un moment care să nu alimenteze speculații politice? De ce prezența fizică a premierului la Iași era indispensabilă și de ce audierea nu putea avea loc la București? Fără răspunsuri clare, toate aceste lucruri contribuie la scăderea încrederii publicului în justiție și la crearea unei imagini negative a justiției. Coincidențele, neclaritățile, scurgerile din dosare, propaganda mediatică alimentează suspiciunile și decredibilizează actul de justiție”, a mai scris Alexandru Muraru.

Ce s-a întâmplat la DNA Iași

Ilie Bolojan a ajuns vineri dimineață la DNA Iași, unde era așteptat de mai mulți contestatari. A fost însoțit de avocatul Mihai Trandafir.

Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, premierul a cerut să vadă dosarul, dar a fost refuzat. Procurorul i-a explicat că, procedural, în calitate de martor, nu are acces la documentele cauzei. Bolojan ar fi declarat că toate informațiile pe care le are despre dosar le cunoaște din presă.

După audiere, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis că discuția s-a referit la audiența acordată de premier omului de afaceri.

„Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi în calitate de martor la DNA Iași în dosarul cu numarul 44/12/P/2024/d1. Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos. Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect”, a declarat Ioana Dogioiu.

Dosarul Bogos

Fănel Bogos administrează o firmă din județul Vaslui, care activează în domeniul creșterii păsărilor. El a fost reținut în noiembrie 2025 de procurorii DNA Iași și ulterior arestat.

Anchetatorii susțin că afaceristul ar fi plătit 1,5 milioane de euro unor intermediari pentru a ajunge în biroul premierului și a-și rezolva problemele. Bogos neagă acuzațiile, dar recunoaște că a ajuns la Bolojan, căruia i-a expus problemele firmei.

În același dosar, alte trei persoane au fost reținute pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj, iar două au fost plasate sub control judiciar. Printre ele se află fostul președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, acuzat că i-ar fi intermediat afaceristului întâlniri cu persoane din administrația centrală, inclusiv cu premierul.

Ce riscă Bolojan

Avocatul Toni Neacșu a explicat, la Antena 3 CNN, că premierul nu putea cere acces la dosar și a detaliat acuzația din spatele anchetei.

„E surprinzător că Ilie Bolojan a cerut să vadă dosarul, fiind totuși însoțit de un avocat. Ca martor, nu poate solicita asta. Nu i se poate pune la dispoziție dosarul, pentru că are calitatea de martor. Are obligația de a spune adevărul pe care îl cunoaște. Poate refuza să răspundă doar dacă s-ar autoincrimina. Dacă nu spune adevărul sau ascunde ceea ce știe, ar săvârși infracțiunea de mărturie mincinoasă”, a declarat Toni Neacșu.

„Dacă urmărim cu atenție comunicatul DNA, nu este vorba despre un trafic de influență clasic, ci despre o altă infracțiune, prevăzută de o lege specială: folosirea influenței de partid. Fănel Bogos este acuzat că a cumpărat influența de șef de partid a lui Mihai Barbu, care i-a asigurat o audiență la premier prin folosirea influenței pe care o avea în cadrul partidului. Unul dintre foloasele necuvenite primite de Bogos, așa cum rezultă din acuzații, este chiar această audiență la premierul Bolojan. Rămâne de dovedit dacă a fost obținută ilegal, dar, în orice caz, a fost una privilegiată”, a explicat avocatul.

„Dacă Bolojan a cunoscut aceste manevre ale lui Bogos, s-ar putea ajunge, la un moment dat, la formularea unei acuzații și în ceea ce îl privește. Momentan însă, nu cred că există astfel de elemente. La sfârșitul zilei, s-ar putea să îl vedem tot cu calitatea de martor”, a mai spus Toni Neacșu.

Audierea de vineri dimineață a venit într-un moment tensionat pe scena politică din țara noastră. România nu are de cinci luni un guvern cu puteri depline, iar președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni consultările pentru desemnarea unui nou premier.