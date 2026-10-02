Şeful PSD Iaşi, despre audierea lui Ilie Bolojan la DNA: Oficial, e martor într-o afacere urât mirositoare

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, a declarat, referindu-se la audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iaşi, că liderul liberal este martor ”într-o afacere urât mirositoare cu şpăgi de sute de mii de euro”.
„Şmecherii PNL din zona Moldovei s-au tot rânduit, în ultimii ani, pe la DNA Iaşi. Ba martori, ba suspecţi, ba inculpaţi, mulţi cu condamnări finale. Astăzi, însuşi preşedintele PNL România şi premierul demis, Ilie Bolojan, a fost chemat în faţa anchetatorilor ieşeni.
Oficial, e martor într-o afacere urât mirositoare cu şpăgi de sute de mii de euro. În loc să facă administraţie pentru oameni, mai marii PNL dau cu subsemnatul în faţa procurorilor DNA, în răsunătoare scandaluri de corupţie”, a afirmat şeful social-democraţilor ieşeni, Bogdan Cojocaru.