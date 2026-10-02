Şeful PSD Iaşi, despre audierea lui Ilie Bolojan la DNA: Oficial, e martor într-o afacere urât mirositoare

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat vineri la DNA Iaşi. FOTO Antena 3 CNN

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, a declarat, referindu-se la audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iaşi, că liderul liberal este martor ”într-o afacere urât mirositoare cu şpăgi de sute de mii de euro”.

„Şmecherii PNL din zona Moldovei s-au tot rânduit, în ultimii ani, pe la DNA Iaşi. Ba martori, ba suspecţi, ba inculpaţi, mulţi cu condamnări finale. Astăzi, însuşi preşedintele PNL România şi premierul demis, Ilie Bolojan, a fost chemat în faţa anchetatorilor ieşeni.

Oficial, e martor într-o afacere urât mirositoare cu şpăgi de sute de mii de euro. În loc să facă administraţie pentru oameni, mai marii PNL dau cu subsemnatul în faţa procurorilor DNA, în răsunătoare scandaluri de corupţie”, a afirmat şeful social-democraţilor ieşeni, Bogdan Cojocaru.

Premierul demis Ilie Bolojan a ajuns, vineri dimineaţă, la sediul DNA Iaşi, unde a fost audiat ca martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care în 23 septembrie 2025 a fost în audienţă în biroul său. Bogos este acuzat de instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. În acest dosar este urmărită penal şi Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului. Guvernul a precizat, la finalul audierii, aceasta s-a referit la circumstanţele audienţei acordate omului de afaceri Fănel Bogos şi că premierul a făcut toate precizările solicitate.