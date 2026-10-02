Marius Budăi: Sunt momente în politică în care adversitatea trebuie să înceteze

Marius Budăi, fostul ministru al Muncii. Sursa foto: Agerpres

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, vineri, că sunt momente în politică în care adversitatea trebuie să înceteze, iar PSD este deschis dialogului cu toate forţele politice şi cu toţi parlamentarii care înţeleg că România are nevoie urgentă de o schimbare de direcţie.

"Sunt momente în politică în care adversitatea trebuie să înceteze. Acum trebuie să vorbim puţin şi să facem mult. România trece printr-o perioadă grea. Căderea Guvernului Mureşan ne arată, încă o dată în plus - dacă mai era nevoie, un lucru foarte clar: direcţia trebuie schimbată şi România trebuie să meargă mai departe. În acest moment, cred că trebuie să coborâm tonul confruntării şi să ridicăm nivelul responsabilităţii", a scris Budăi pe Facebook.

El a adăugat că PSD este, ca şi până acum, deschis dialogului cu toate forţele politice şi cu toţi parlamentarii care înţeleg că România are nevoie urgentă de o schimbare de direcţie.

"Nu trebuie să fim de acord asupra tuturor lucrurilor. Dar putem să ne punem de acord asupra lucrurilor esenţiale: că economia trebuie repornită, că oamenii nu mai pot suporta la nesfârşit austeritate şi incertitudine, că politica fără excepţii nu mai poate continua şi că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, capabil să ia decizii, să redea oamenilor încrederea, să pună din nou speranţa în locul fricii şi să construiască, nu doar să gestioneze criza de la o zi la alta. Aceasta este miza momentului: să găsim ceea ce ne uneşte, nu ceea ce ne dezbină. PSD este pregătit să discute cu oricine îşi doreşte cu adevărat această schimbare", a precizat Budăi.