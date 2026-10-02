Ilie Bolojan a venit la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos, în care a fost citat în calitate de martor

Ilie Bolojan a venit la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos, în care a fost citat în calitate de martor. FOTO: INQUAM PHOTOS Miruna Turbatu

Premierul interimar Ilie Bolojan a venit vineri la DNA Iaşi, unde a fost citat în calitate de martor în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influenţă.

UODATe 9.40. Bolojan dă declarații în fața procurorului de caz.

A cerut să vadă dosarul, dar a fost refuzat. Procurorul i-a explicat că, procedural, având calitatea de martor, nu poate vedea ce scrie în dosarul cauzei, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Bolojan ar fi declarat că toate informațiile pe care le are despre acest dosar le are din presă.

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FOTO: Antena 3 CNN

La sosirea la DNA Iași, Bolojan a refuzat să facă declarații.

A fost așteptat și de mai mulți contestatari.

Ilie Bolojan a fost citat si la domiciliu, și la Guvern.

La sediul DNA Iași au venit avocatul lui Fănel Bogos și avocata Cristinei Trăilă.

Ilie Bolojan va fi întrebat ce s-a discutat în biroul său, ce i-a cerut Fănel Bogos și dacă are cunoștință că s-ar fi dat bani ca afaceristul să ajungă în biroul său. Bogos ar fi fost adus de fostul șef al PNL Vaslui, Mihai Barbu, ca să stea de vorbă cu Bolojan.

Fănel Bogos ar fi plătit importante sume de bani pentru a ajunge în biroul premierului, ca să-şi rezolve problemele. Afaceristul a negat aceste acuzaţii. Ce nu a negat este că a ajuns în biroul lui Bolojan, căruia i-a expus problemele.

Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro către intermediari. Ultima piesă din puzzle este audierea lui Ilie Bolojan, care ar trebui să le spună anchetatorilor ce a cerut Bogos şi să declare şi ce i-a spus şi el afaceristului.

Aşadar, a fost citat premierul demis la DNA Iaşi, urmând să ajungă la audieri vineri. Este citat în calitate de martor.

Dosarul lui Fănel Bogos

Omul de afaceri Fănel Bogos este administratorul unei societăţi din judeţul Vaslui din domeniul creşterii păsărilor. El a fost reţinut în luna noiembrie 2025 de procurorii DNA - Serviciul Teritorial Iaşi, iar ulterior arestat.

În acelaşi dosar, alte trei persoane au fost reţinute pentru trafic de influenţă, dare de mită şi şantaj, iar două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă şi şantaj, respectiv complicitate la trafic de influenţă.

Printre acestea se află şi fostul preşedinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu. El este acuzat că i-ar fi intermediat afaceristului întâlniri cu persoane din administraţia centrală. În prezent, acesta se află sub control judiciar.

Partidul AUR a transmis, joi, după ce Ilie Bolojan a fost citat, ca martor, la DNA Iaşi în dosarul lui Fănel Bogos, că premierul demis "este trecut prin malaxorul justiției pentru a renunța la ideea alegerilor anticipate". AUR remarcă o "coincidenţă" şi susţine că "dosarele penale nu pot deveni mijloace prin care un lider politic este determinat să renunțe la o anumită poziție".

"Chiar dacă suntem competitori politici ai lui Ilie Bolojan și am criticat dur guvernarea sa, nu putem să nu observăm această „coincidență”. Justiția nu trebuie folosită pentru reglarea raporturilor politice. Bolojan trebuie să răspundă pentru orice faptă dacă există probe, dar dosarele penale nu pot deveni mijloace prin care un lider politic este determinat să renunțe la o anumită poziție", a comunicat partidul lui George Simion.