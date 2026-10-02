Dimineață friguroasă în mai multe zone din țară. S-au înregistrat minus 5 grade Celsius la Miercurea Ciuc

A fost o dimineață friguroasă în mai multe zone din țară, unde temperaturile au coborât până la -5 grade Celsius. Cea mai scăzută temperatură a fost înregistrată la Miercurea Ciuc, iar valori de -4 grade au fost raportate la Întorsura Buzăului și Toplița.
Potrivit meteorologilor, temperaturile cele mai scăzute au fost înregistrate în depresiunile din centrul țării.
La Miercurea Ciuc s-au înregistrat -5 grade Celsius vineri dimineața, în timp ce la Întorsura Buzăului și Toplița s-au înregistrat -4 grade.
În alte localități, printre care Brașov, Bistrița, Dej și Făgăraș, temperaturile au coborât până la 0 grade Celsius.
Cele mai scăzute temperaturi înregistrate vineri dimineață
- -5 grade Miercurea Ciuc
- -4 grade Întorsura Buzăului
- -4 grade Toplița
- -3 grade Joseni
- -3 grade Obârșia Lotrului
- -1 grad Petroșani
- -1 grad Târgu Secuiesc
- 0 grade Bistrița
- 0 grade Dej
- 0 grade Brașov
- 0 grade Făgăraș
În zonele în care temperaturile au coborât sub zero grade a căzut şi brumă.
Este pentru a doua oară în această toamnă când se înregistrează valori negative în Harghita, după ce în noaptea de 27 spre 28 septembrie, la staţia meteo Miercurea-Ciuc, a fost consemnată o minimă de -1,5 grade Celsius.
Pentru următoarea săptămână, meteorologii prognozează în continuare vreme stabilă, relativ frumoasă în timpul zilei, dar cu dimineţi reci, fiind aşteptate temperaturile negative.