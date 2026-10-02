Dimineață friguroasă în mai multe zone din țară. S-au înregistrat minus 5 grade Celsius la Miercurea Ciuc

<1 minut de citit Publicat la 09:21 02 Oct 2026 Modificat la 09:21 02 Oct 2026

În zonele în care temperaturile au coborât sub zero grade a căzut şi brumă. Foto: Getty Images

A fost o dimineață friguroasă în mai multe zone din țară, unde temperaturile au coborât până la -5 grade Celsius. Cea mai scăzută temperatură a fost înregistrată la Miercurea Ciuc, iar valori de -4 grade au fost raportate la Întorsura Buzăului și Toplița.

Potrivit meteorologilor, temperaturile cele mai scăzute au fost înregistrate în depresiunile din centrul țării.

La Miercurea Ciuc s-au înregistrat -5 grade Celsius vineri dimineața, în timp ce la Întorsura Buzăului și Toplița s-au înregistrat -4 grade.

În alte localități, printre care Brașov, Bistrița, Dej și Făgăraș, temperaturile au coborât până la 0 grade Celsius.

Cele mai scăzute temperaturi înregistrate vineri dimineață

-5 grade Miercurea Ciuc

-4 grade Întorsura Buzăului

-4 grade Toplița

-3 grade Joseni

-3 grade Obârșia Lotrului

-1 grad Petroșani

-1 grad Târgu Secuiesc

0 grade Bistrița

0 grade Dej

0 grade Brașov

0 grade Făgăraș

În zonele în care temperaturile au coborât sub zero grade a căzut şi brumă.

Este pentru a doua oară în această toamnă când se înregistrează valori negative în Harghita, după ce în noaptea de 27 spre 28 septembrie, la staţia meteo Miercurea-Ciuc, a fost consemnată o minimă de -1,5 grade Celsius.

Pentru următoarea săptămână, meteorologii prognozează în continuare vreme stabilă, relativ frumoasă în timpul zilei, dar cu dimineţi reci, fiind aşteptate temperaturile negative.