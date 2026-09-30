A cumpărat de la second-hand cu mărunțiș o hârtie rulată. Era de fapt o copie a Declarației de Independență și a vândut-o cu 477.650 $

Un document îngălbenit și rulat, cumpărat cu 2,48 dolari de la un magazin second-hand, era, de fapt, o copie rară a Declarației de Independență FOTO: Getty Images

Un document îngălbenit și rulat, cumpărat cu 2,48 dolari de la un magazin second-hand din Nashville, s-a vândut cu 477.650 de dolari la licitație, după ce s-a confirmat că era o copie oficială extrem de rară, realizată în 1823, a Declarației de Independență a Statelor Unite.

Documentul a fost cumpărat în martie 2006 de c, un tehnician de echipamente muzicale, potrivit Associated Press citată de Times of India. În timp ce căuta obiecte pentru casă prin magazin, acesta a observat manuscrisul rulat.

S-a dovedit că era una dintre cele doar 200 de copii oficiale comandate de John Quincy Adams în anii 1820. Exemplarul a fost scos la licitație în Burlington, Carolina de Nord, și s-a vândut pentru o sumă mult mai mare decât se anticipase. Licitația organizată de Raynors' Historical Collectible Auctions a început de la 125.000 de dolari, pentru ca prețul final să ajungă la 477.650 de dolari.

Descoperirea din coșul cu chilipiruri

Potrivit unui articol publicat de Deseret News, Sparks făcea vizita săptămânală obișnuită la Music City Thrift Store când a cumpărat un sfeșnic, un set de solnițe și recipiente pentru piper și documentul rulat.

Managera magazinului, Kay Boner, a spus că suma de 2,48 dolari era pur și simplu prețul standard pentru un astfel de obiect la acea vreme.

Sparks obișnuia să caute prin magazinele second-hand obiecte istorice interesante. El și-a dat seama că documentul ar putea fi mai vechi decât un suvenir modern obișnuit. L-a dus acasă și a petrecut luni întregi cercetându-l cu atenție pentru a afla de unde provenea.

„Mă gândeam: «Doamne, oare acesta ar putea fi un exemplar original?»”, a declarat Sparks pentru Associated Press.

Cercetările sale au confirmat că descoperise o imprimare autentică de tip „Stone” a Declarației de Independență. Aceasta poartă numele gravorului William J. Stone.

Comandată pentru a păstra istoria

Până în 1820, pergamentul original al Declarației de Independență din 1776 se deteriorase rapid din cauza manipulării și expunerii la lumină.

John Quincy Adams, care era la acea vreme secretar de stat, i-a cerut lui Stone să realizeze o copie exactă a documentului. Stone a petrecut trei ani confecționând o placă de cupru gravată după Declarația de Independență.

În 1823, Congresul a ordonat tipărirea a 200 de copii oficiale pe pergament, destinate semnatarilor supraviețuitori, liderilor guvernamentali și instituțiilor oficiale.

Înainte ca Sparks să-și descopere exemplarul, istoricii știau unde se aflau doar 35 dintre cele 200 de copii originale. Descoperirea sa a devenit cea de-a 36-a copie cunoscută care rezistase în timp.

Acest exemplar se afla, de asemenea, într-o stare neobișnuit de bună, având cerneală închisă la culoare. Datorită modului în care fusese păstrat, evaluatorii experți au estimat că ar putea valora mult mai mult decât alte exemplare care apăruseră anterior pe piață.

Cum a ajuns copia la second-hand

În spatele acestei vânzări valoroase se afla o coincidență remarcabilă care îl implica pe un alt locuitor al orașului.

Cu doar două zile înainte ca Sparks să cumpere documentul, acesta atârna pe peretele unui garaj aflat la doar câteva minute distanță de magazin.

Locuitorul din Nashville, Stan Caffy, păstrase documentul pe peretele garajului timp de zece ani, după ce îl cumpărase cu 10 dolari de la un târg de vechituri.

Când soția lui Caffy i-a cerut să facă ordine în garaj și să scape de lucrurile de care nu mai avea nevoie, Caffy a donat fără prea multă tragere de inimă documentul către Music City Thrift Store, împreună cu alte obiecte de uz casnic.

Ulterior, Caffy a spus că s-a bucurat pentru Sparks, chiar dacă el ratase șansa de a câștiga banii. A spus că era mulțumit că documentul ajunsese la cineva care i-a recunoscut adevărata importanță istorică.

Ce a urmat după licitație

După licitație, Sparks a reflectat asupra câștigului său financiar neașteptat.

Deși vânzarea i-a schimbat considerabil situația financiară, el a păstrat o perspectivă realistă asupra sumei finale după plata taxelor și a comisionului.

Vorbind cu Associated Press după licitație, Sparks a spus: „Crezi că este o avere uriașă, dar când faci calculele și pui deoparte banii pentru taxe, nu mai este. Nu este o avere uriașă, ci mai degrabă una mică”.

Organizatorii licitației au confirmat că oferta câștigătoare a venit din partea unui cumpărător anonim, care a participat prin telefon.

Vânzarea a devenit una dintre cele mai valoroase descoperiri făcute vreodată într-un magazin de obiecte second-hand din istoria Statelor Unite.