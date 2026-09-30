Kelemen Hunor, despre presupusa intervenție a SUA în căderea Guvernului Bolojan: „Noi suntem în stare să ne facem rău singuri”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

Kelemen Hunor exclude ca Guvernul Bolojan să fi căzut în urma unei intervenții americane. Liderul UDMR spune că politicienii români nu au nevoie de ajutor din afară ca să-și facă rău și că scandalul nu va afecta relația cu Statele Unite.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat lui Robert Kiss, la Antena 3 CNN, în Parlamentul României.

În ultimele zile, presa americană a publicat afirmații atribuite ambasadoarei SUA în Grecia, potrivit cărora administrația americană ar fi influențat demiterea Guvernului Bolojan. Subiectul a stârnit reacții vehemente la București. Un parlamentar USR a depus chiar o plângere penală pe numele lui Sorin Grindeanu și George Simion, în care este menționată și discuția dintre liderii politici români și diplomatul american.

Întrebat dacă scandalul afectează relația cu Washingtonul, Kelemen Hunor a răspuns că nu și a amintit de plecarea Exxon din proiectele din Marea Neagră.

„Nu cred că influențează în niciun fel. Uitați-vă când Exxon a plecat, că a fost făcut să plece acum foarte mulți ani, acum 10 ani sau 9 ani. Strategia de apărare și prezența americanilor a mers mai departe, cu toate că ar fi fost bine să avem investiții americane în Marea Neagră, fiindcă asta ar fi însemnat și o securizare a zonei mult mai puternică decât avem acuma, la această oră”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a respins categoric ideea unei intervenții externe.

„Dar eu nu cred că guvernul Bolojan a fost demis în urma unor intervenții americane. Exclus. Deci eu sunt convins... sigur, doamna ambasador poate a zis, poate n-a zis, n-am fost acolo, nu știu. Trebuie probată toată povestea asta, dar eu exclud că a fost o intervenție din afară. Noi suntem în stare, din păcate, să ne facem rău singuri”, a declarat el.

Liderul UDMR a criticat tendința clasei politice de a căuta vinovați în afara țării.

„Nu trebuie să avem ajutor din afară. De fiecare dată avem iarăși tendința de a căuta vinovați în afară, că cineva ne manipulează. Nu. Noi, din păcate, mediocritatea noastră ne face să tăiem craca de sub picioare singuri, fără niciun ajutor, vă dați seama. E o chestiune logică”, a spus Kelemen Hunor.

El consideră că povestea trebuie uitată cât mai repede, pentru că altfel ar arăta că România nu se poate guverna singură.

„Deci eu cred că toată povestea asta trebuie uitată repede, fiindcă asta ar însemna că noi suntem incapabili, suntem impotenți politic, nu putem să guvernăm țara tot timpul. Trebuie să vină cineva să ne corecteze direcția, atitudinea, comportamentul nostru. Nu, nu trebuie să trăim în conspirații din astea”, a adăugat el.

Kelemen Hunor a vorbit și despre securitatea energetică a României, amintind de Coridorul Vertical și de proiectul Neptun Deep.

„Noi trebuie să ne facem treaba noastră. Coridorul vertical va funcționa. Aici e vorba despre o rețea, plus resurse, plus alternanța la gazul rusesc și sigur, noi suntem într-o stare bună sau vom fi într-o stare și mai bună anul viitor, când începem în platforma Neptun Deep explorarea gazelor naturale. Vom avea la dispoziție, n-are de ce să cumpărăm de la americani la un cost mai ridicat. Sau de la qatarezi sau de unde se mai poate cumpăra. Dar rețeaua trebuie construită, fiindcă din asta putem să folosim și noi. Dacă tranzitează România și la o adică, dacă e nevoie, mai putem cumpăra și de la alții. Dacă există ceva probleme, asta n-ai de unde să știi niciodată pe termen mediu, pe termen lung”, a explicat el.

Totodată, acesta susține că o astfel de teoria nu are logică.

„Dar eu nu cred în această conspirație că o ambasadoare din Grecia rezolvă problema, dă jos un guvern în România și nu pune nimic în loc. Care-i logica în chestia asta? Din păcate, noi singuri ne facem rău de fiecare dată când avem ocazia. Și dacă nu avem ocazia, facem noi în așa fel încât să fie posibilă iarăși o conspirație. Noi nu suntem vinovați deloc, absolut. Noi n-avem nicio vină. Ori vin americanii, ori vin rușii, ori vine Merz, Magyar, ori vine Soros, ori vine un alt centru de putere de undeva și ne pune într-o situație dificilă. Nu e așa”, a conchis liderul UDMR.