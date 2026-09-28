Cel mai bogat rege din Africa declară că orice atac asupra Arabiei Saudite e un atac asupra regatului său și a trimis două scrisori

2 minute de citit Publicat la 23:37 28 Sep 2026 Modificat la 23:55 28 Sep 2026

Regele Marocului, Mohammed al VI-lea, considerat cel mai bogat monarh din Africa, și-a declarat sprijinul pentru Arabia Saudită. FOTO: Getty Images

Regele Marocului, Mohammed al VI-lea, considerat cel mai bogat monarh din Africa, și-a declarat sprijinul pentru Arabia Saudită în contextul unor noi atacuri lansate de mișcarea Houthi din Yemen împotriva regatului din Golf. El a afirmat că orice atac asupra teritoriului saudit trebuie considerat și un atac asupra Marocului.

Mohammed al VI-lea a transmis aceste mesaje separat, atât regelui Arabiei Saudite, Salman, cât și prințului moștenitor Mohammed bin Salman, potrivit publicației Saudi Gazette citate de Insider Africa.

În mesajele sale, monarhul marocan a condamnat atacurile asupra zonelor civile, obiectivelor economice și infrastructurii esențiale din Arabia Saudită. El și-a reafirmat, de asemenea, sprijinul pentru securitatea, suveranitatea și stabilitatea regatului.

„Orice atac asupra Arabiei Saudite este un atac asupra Marocului”, a declarat el, adăugând că sprijinirea Arabiei Saudite și a celorlalte state din Golf înseamnă apărarea unor interese strategice comune.

Pe lângă atacurile asupra infrastructurii saudite, Mohammed al VI-lea a condamnat și tentativele de a viza orașele Mecca și Medina. El a afirmat că astfel de acțiuni depășesc granițele unui atac asupra Arabiei Saudite și afectează sentimentele a peste 1,8 miliarde de musulmani din întreaga lume.

„În acest moment delicat prin care trece țara dumneavoastră, responsabilitatea istorică, valorile religioase și considerentele strategice ne cer tuturor să rămânem uniți pentru apărarea drepturilor, suveranității, securității și locurilor sfinte ale națiunii musulmane”, a declarat regele Marocului.

El a condamnat, de asemenea, ceea ce a numit „actele criminale”, considerând că rebelii Houthi și cei care îi sprijină, finanțează și înarmează sunt responsabili pentru acestea.

Într-un sens mai larg, regele a declarat că securitatea și stabilitatea Arabiei Saudite și ale celorlalte state membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului sunt strâns legate de propria securitate a Marocului.

Cel mai bogat rege din Africa

Declarațiile sale au și o importanță economică mai largă. Instabilitatea din zona Mării Roșii și a strâmtorii Bab al-Mandab poate perturba principalele rute comerciale care leagă Asia, Africa și Europa, în timp ce insecuritatea prelungită poate duce la creșterea costurilor de transport maritim, asigurare și logistică.

În acest context, Mohammed al VI-lea a avertizat că atacurile continue amenință nu doar securitatea regională, ci și coridoarele maritime esențiale pentru economia mondială și navigația internațională.

El a mai afirmat că atacurile încalcă dreptul internațional, invocând Rezoluția 2216 a Consiliului de Securitate al ONU, adoptată în 2015, și Rezoluția 2722 din 2024.

De asemenea, Mohammed al VI-lea a declarat că atacurile asupra zonelor civile, obiectivelor economice și locurilor sfinte încalcă dreptul internațional umanitar, precum și convențiile și normele internaționale, și a cerut ca cei responsabili să fie trași la răspundere.

Averea regelui Marocului

Monarhul marocan are interese de afaceri extinse prin participațiile deținute de familia regală, în special prin grupul de investiții Al Mada, care deține participații în sectoare precum banking, minerit, telecomunicații, energie și retail, în mai multe țări africane.

Forbes l-a descris anterior pe Mohammed al VI-lea drept cel mai bogat monarh din Africa, deși estimările privind averea sa personală au variat de-a lungul timpului.

Declarațiile recente ale regelui consolidează relația strategică dintre Maroc și Arabia Saudită, precum și legăturile cu statele din Golf, într-un moment în care intensificarea tensiunilor regionale readuce în atenție riscurile pentru securitate, comerț și principalele rute maritime internaționale.