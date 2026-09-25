Rebelii houthi au trimis o scrisoare oficialilor UE, în care promit că nu vor ataca navele europene din Marea Roșie

Promisiunea vine într-un moment în care traficul de containere prin zonă a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape trei ani. sursa foto: Getty

Rebelii houthi din Yemen au promis Uniunii Europene că nu vor ataca navele europene din Marea Roșie. Scrisoarea a fost trimisă chiar în ziua în care au cucerit portul Mocha, în plină ofensivă pentru controlul strâmtorii Bab al-Mandeb. Promisiunea vine într-un moment în care traficul de containere prin zonă a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape trei ani, iar războiul rebelilor cu Arabia Saudită se intensifică, scrie Financial Times.

În scrisoarea trimisă luna aceasta serviciului de politică externă și de securitate al UE, houthi au încercat să-i liniștească pe europeni că ofensiva lor de pe coasta de sud a Yemenului nu urmărește perturbarea transportului maritim internațional, potrivit a doi diplomați informați despre acest subiect.

Potrivit acelorași diplomați, rebelii au mai transmis că ofensiva nu va afecta libertatea de navigație prin Bab al-Mandeb.

În iulie, rebelii au reaprins conflictul de peste un deceniu cu Arabia Saudită, declarând blocada porturilor regatului și atacând petroliere. Scrisoarea vine însă în contextul în care gruparea încearcă să prezinte conflictul ca fiind limitat la Arabia Saudită, nu ca pe o încercare mai amplă de a perturba transportul maritim internațional.

Documentul a fost trimis în timp ce companiile de transport de containere își suplimentau cursele prin Canalul Suez. Astfel, numărul navelor care traversează Bab al-Mandeb, o cale navigabilă strategică ce leagă Marea Roșie de Golful Aden și de Oceanul Indian, a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape trei ani.

Unul dintre diplomați a declarat că rebelii houthi au trimis scrisoarea către serviciul diplomatic al UE pe 10 septembrie, chiar în ziua în care aceștia au cucerit portul yemenit Mocha.

Ulterior, militanții au preluat controlul asupra mai multor insule din Marea Roșie și din Bab al-Mandeb, după ce au respins forțele susținute de saudiți și aliate cu guvernul Yemenului.

Rebelii au asigurat și Statele Unite că nu vor ataca navele americane, după discuții cu administrația Trump facilitate de Oman. Președintele american Donald Trump, care i-a declarat pe houthi grupare teroristă, a declarat luna aceasta că aceștia au sunat la Washington pentru a transmite că „nu vor să se lupte cu noi”.

„Nu vor să mergem după ei”, a spus Trump. „Lasă majoritatea navelor să treacă. Există doar o țară de care nu sunt prea mulțumiți și o să rezolvăm și asta”.

Cu toate acestea, noua ofensivă a rebelilor houthi, care a spulberat armistițiul din 2022 cu Arabia Saudită, a neliniștit companiile internaționale de transport maritim, în special proprietarii de petroliere. Și asta într-un moment în care Iranul sufocă traficul prin strâmtoarea Ormuz, ca parte a războiului său cu Statele Unite.

Prețul petrolului a scăzut vineri. Brentul, reperul global, a coborât cu 2,9%, la 103,48 dolari pe baril, la prânz, ora New Yorkului. WTI, reperul american, a scăzut cu 3,1%, la 91,63 dolari.

În ultima lună, tot mai puține petroliere au încărcat marfă din portul saudit Yanbu. În același timp, companiile de transport de containere și-au reluat cursele prin Canalul Suez, ceea ce a dus numărul navelor care trec prin Bab al-Mandeb la cel mai ridicat nivel din octombrie 2023.

După ce mari companii de transport maritim precum Maersk și CMA CGM au anunțat recent suplimentarea curselor, traficul de containere prin Marea Roșie a ajuns la aproape 30% din nivelul de dinainte de 2023, măsurat în capacitate, potrivit companiei de analiză maritimă Xeneta.

„Nu a mai existat niciun atac asupra navelor portcontainer de peste un an, în ciuda (...) numărului tot mai mare de nave care tranzitează Bab al-Mandeb. Așa că cred că lipsa intenției este confirmată de date”, a declarat Vincent Clerc, directorul executiv al Maersk.

El a adăugat că deciziile privind trimiterea navelor prin strâmtoare sunt luate zilnic, pe baza informațiilor din surse americane, britanice și NATO.

Între timp, petrolierele traversează de regulă Bab al-Mandeb cu semnalul GPS pornit, pe care îl opresc când se apropie de porturile saudite, pentru a ascunde originea încărcăturii, potrivit companiei de date maritime Windward.

Rebelii houthi, care controlează capitala Yemenului și o mare parte din nordul dens populat al țării, au mai perturbat traficul maritim din Marea Roșie timp de aproape doi ani, după ce atacul Hamas din 7 octombrie 2023 a declanșat războiul Israelului în Gaza.

Potrivit diplomaților, UE poartă discuții cu Arabia Saudită privind unirea forțelor navale pentru protejarea transportului maritim din regiune.

În iulie, Riadul a anunțat că formează o coaliție navală cu alte douăsprezece state din regiune. La rândul ei, UE derulează de peste doi ani o misiune navală pentru protejarea transportului maritim din Marea Roșie și Golful Aden, inclusiv din Bab al-Mandeb.

Serviciul European de Acțiune Externă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentariu.

Miniștrii de externe ai UE, reuniți săptămâna aceasta la New York, în marja Adunării Generale a ONU, au discutat despre situația din Golf și despre agresiunea houthilor. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a spus că aceștia au „ridicat problema agravării situației din Marea Roșie, care afectează deja interesele europene”. Ea a adăugat: „Atacurile houthi sabotează și economia globală”.

Arabia Saudită a căutat sprijinul aliaților occidentali și regionali de când rebelii și-au reluat atacurile, în iulie. Luna aceasta, aceștia au escaladat conflictul, lansând aproape zilnic salve de rachete și drone asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudită și declanșând o ofensivă spre sud, de-a lungul coastei yemenite a Mării Roșii.

Deocamdată, Statele Unite au respins apelurile Riadului de a sprijini campania împotriva rebelilor, însă, alături de alte state, oferă sprijin defensiv.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi că Franța va trimite trupe și sisteme de apărare în portul saudit Yanbu, unde se află infrastructură petrolieră vitală.

„Vom trimite resurse militare, adică soldați, sisteme radar și sisteme de apărare, pentru a proteja acest sit”, dar „nu pentru a ne implica în vreun conflict”, a declarat Macron pentru presa franceză.

Premierul britanic Andy Burnham a anunțat săptămâna aceasta că Regatul Unit va trimite în Arabia Saudită o aeronavă de realimentare Voyager a Royal Air Force, pentru „realimentare defensivă în aer”.