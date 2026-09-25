Radu Miruță s-a enervat după ce a stat o oră în trafic pe Valea Oltului: „Patru oameni lucrau. Mai mulţi priveau Oltul curgând”

Ministrul a solicitat directorilor CNAIR să se asigure că, pe viitor, va fi in permanenţă un responsabil din partea CNAIR la faţa locului. Foto: Facebook.com/Radu Miruță

Radu Miruță s-a enervat după ce a petrecut peste o oră blocat în trafic pe Valea Oltului. Ministrul interimar al Transporturilor a scris pe Facebook că a fost curios să vadă de ce șoferii nu avansează, s-a dat jos din mașină și a constatat că la punctul care genera blocajul lucrau patru oameni, iar mulţi stăteau într-o parcare „și priveau Oltul curgând”. Miruță a concluzionat că traficul pe Valea Oltului este oprit haotic pentru lucrări, pentru perioade prea lungi, fără o organizare care să minimizeze impactul asupra circulaţiei, relatează Agerpres.

Radu Miruță a povestit pe Facebook că a fost blocat astăzi în traficul de pe Valea Oltului „peste o oră”, timp în care a studiat cum se lucrează și a cerut să vadă obligațiile din contract.

„Nu este normal. Le cer eu scuze transportatorilor şi şoferilor care au stat ore în şir la coadă! O fac în numele celor care nu înţeleg că responsabilitatea înseamnă nu doar să treci nişte obligaţii pe hârtie, ci şi să te asiguri că ele sunt respectate în teren şi că nu îngreunează inutil viaţa oamenilor.

Să ne întoarcem la ce am văzut cu ochii mei. După mai bine de o oră în coloană, am coborât din maşină la punctul care genera blocajul. Patru oameni lucrau. Mai mulţi stăteau într-o parcare şi priveau Oltul curgând”, a scris Miruţă.

Ministrul interimar al Transporturilor a adăugat apoi că a încercat să afle cine coordonează activitatea care bloca drumul, dar a primit răspunsul că acesta se află la o pensiune situată în amonte.



Radu Miruță a spus că, în situaţii excepţionale, firma care execută lucrările poate opri traficul pentru maximum 15 minute. Pe Valea Oltului însă, „un domn cu staţia în mână oprea traficul pentru mult mai mult.”



„Traficul era oprit haotic, pentru perioade prea lungi, fără o organizare a lucrărilor care să minimizeze impactul asupra circulaţiei. La volumele mari de trafic de pe Valea Oltului, fiecare oprire inutil de lungă generează o undă de congestie care se transformă rapid în cozi kilometrice.

Verificând cu CNAIR, în situaţii excepţionale, firma care execută lucrările poate opri traficul pentru maximum 15 minute. În realitate, un domn cu staţia în mână oprea traficul pentru mult mai mult. Cel puţin atât cât am stat eu acolo. Iar oamenii stăteau la coadă, pe ambele sensuri, cu nervii întinşi la maximum, sub pretextul că „se lucrează””, a spus ministrul.

Miruță a cerut ca lucrările de pe Valea Oltului să fie supravegheat de CNAIR

În aceste condiţii, ministrul a solicitat directorilor CNAIR şi regionalei de drumuri Craiova să se asigure că, pe viitor, va fi in permanenţă un responsabil din partea CNAIR la faţa locului.



„Un om care să se asigure că traficul nu este oprit fără noimă, că ordinea operaţiunilor este optimizată astfel încât circulaţia să fie afectată cât mai puţin şi că persoana responsabilă de coordonarea acestor manevre este acolo unde trebuie să fie, nu pe terasa unei pensiuni. Da, lucrările presupun şi oprirea traficului.

Este normal şi trebuie să se întâmple pentru siguranţa tuturor. Dar pe una dintre cele mai intens circulate şosele din România nu în orele cu trafic maxim, nu pentru mai mult timp decât prevede contractul şi, mai ales, nu fără ca cineva să fie acolo pentru a se asigura că lucrurile se întâmplă aşa cum trebuie.

Lucrările trebuie făcute. Dar trebuie făcute cu respect pentru oamenii care folosesc drumul. Pe Valea Oltului, oamenii cu vestă pe ei nu sunt decor pentru o lucrare. Lucrările trebuie organizate în jurul traficului, nu traficul în jurul comodităţii celor care lucrează”, a mai spus Radu Miruţă.